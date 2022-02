Cómo eliminar los gusanos blancos en la cocina para siempre

En España, los gusanos blancos o larvas suelen aparecer con cierta frecuencia en las cocinas de nuestros hogares. Esto puede provocar la transmisión de ciertas bacterias en los alimentos que nos causen determinadas enfermedades.

Conoce las principales causas por las que aparecen gusanos blancos en el suelo de la cocina y los mejores remedios caseros para combatirlos.

¿Por qué aparecen gusanos blancos en la cocina?

Los gusanos blancos que aparecen en el suelo de la cocina son en realidad larvas de moscas o polillas. Y, surgen de los huevos que estos insectos depositan en la estancia más viable para su crecimiento: la cocina. Estos gusanos son pequeños, con una longitud aproximada de 5 o 6 milímetros.

Si bien estos pequeños parásitos no muerden ni pican a los seres humanos o animales, sí pueden infectar los alimentos de la despensa con bacterias perjudiciales para la salud humana.

Una infestación por gusanos blancos en la cocina es más frecuente de lo que parece, especialmente en las zonas más sucias del hogar. Sin embargo, estos gusanos blancos no solo aparecen en entornos sucios, sino también por descuidos que se pueden evitar.

Estas son las causas más frecuentes de su aparición:

Por causa de los cubos de basura llenos y que no se tiran con regularidad. El olor de la descomposición orgánica los atrae y hace que pongan sus huevos cerca de estos objetos. Por causa de la fruta podrida que no se retira de los fruteros. Las moscas suelen poner sus huevos en la fruta y, por ello, es importantísimo lavarla bien antes de consumirla. Ten en cuenta que los huevos son tan diminutos que no se ven. Aunque la fruta parezca limpia, conviene pasarlo por un buen chorro de agua antes de su consumición. Por culpa de los alimentos que caen y se descomponen en el suelo. ¿No limpias el suelo a diario? ¡Deberías hacerlo! Cualquier alimento cocinado que cae al suelo se descompone con rapidez y sirve de alimento a las moscas, polillas y a sus larvas. Por las defecaciones de las mascotas que no se limpian (conejos, perros, gatos, etc.).

Tanto el cubo de la basura como el lugar en donde se ubican son propensos a la aparición de los gusanos blancos. Es por ello por lo que suelen aparecer primero debajo de las bolsas de basura y cerca o debajo de las alfombras.

Cómo prevenir la aparición de los gusanos blancos

Combatir a las plagas más comunes (hormigas, pececillos de plata, chinches, cucarachas) en el hogar es una labor que debemos tomarnos muy en serio, pues si no se actúa, la plaga crece y es más difícil de erradicar.

Como ya hemos indicado antes, la principal razón por la que aparecen moscas y polillas en el hogar son los alimentos que los atraen: el olor a comida en descomposición, las heces de las mascotas, las bebidas en el suelo sin limpiar, entre otros.

En el caso de los gusanos blancos, existen una serie de consejos para evitar que se adueñen de la cocina:

Saca la basura a diario y evita acumular desperdicios o comida en descomposición dentro de la misma. Si tienes pensado comprar nuevos cubos de basura, opta por aquellos que tienen tapa. Limpia el cubo de basura con regularidad. Utiliza productos desinfectantes que eliminen los malos olores. Evita dejar al aire libre alimentos frescos. Si son verduras que pueden guardarse en la nevera, perfecto. Si son hortalizas como la cebolla, los ajos o las patatas, colócalos en lugares frescos, secos y cerrados. En el caso de la fruta, limpia el frutero con regularidad y desecha la verdura que esté pudriéndose. En el caso de guardar comida en la nevera, asegúrate de hacerlo en tápers con cierre hermético. Guarda la comida de tus mascotas en un lugar cerrado, fresco y desecha las sobras. Realiza una limpieza frecuente de las zonas más conflictivas de la cocina: especialmente en la despensa, los suelos y el lugar en donde se ubican los cubos de la basura.

Limpiar de manera frecuente es la mejor forma de combatir la aparición de las moscas y sus larvas en el hogar.

Cómo eliminar los gusanos blancos de la cocina

Si los gusanos blancos han infestado tu cocina, actúa con rapidez. Lo primero que debes hacer es vaciar y limpiar a fondo los cubos de basura. Para esta limpieza, te aconsejamos que utilices agua caliente, jabón líquido y vinagre blanco (el de limpieza). Esta mezcla será nociva para los gusanos blancos.

Aparte de los contenedores de basura, limpia con una disolución de lejía y agua todos los rincones en dónde estén presentes las larvas de las moscas. Repite el proceso de desinfección cada dos semanas para evitar una nueva infestación.

En el caso de que los gusanos blancos se hayan instalado en alfombras, moquetas y suelos que no permiten el uso de lejía, recurre al ácido bórico. Este producto no es perjudicial para nosotros, pero sí para ellos. Lo único que tienes que hacer es esparcir ácido bórico por las superficies infestadas, dejar que actúe durante 30 minutos y luego aspirar a fondo. Cuando vayas a aplicar esta solución, procura que tus mascotas no se acerquen al lugar.

De igual forma, si tienes roedores en casa (conejos, hurones, hámster) limpia su hábitat a diario, especialmente en el caso de que tengas un conejo de mascota, pues está constantemente defecando. Por otro lado, si tienes un gato, procura limpiar su cajón de arena como mínimo dos veces por semana y vigila que el animal siempre defeque en el mismo lugar. Si tienes un perro de mascota, procura que haga sus necesidades fuera de casa y limpia cualquier sitio de la casa en donde orine.

Por último, vigila bien la limpieza de los baños, pues al ser lugares que tienden a la humedad, pueden atraer a otra plaga muy frecuente: los pececillos de plata o bichos de la humedad.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan