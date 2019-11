Cualquiera que tenga hijos pequeños sabe lo molesto que resulta que lleguen a casa con la ropa manchada de pegamento, ya se trate de marcas de la cola de barra o de lamparones de cola blanca líquida de esa que se usa en manualidades. Y, por supuesto, el problema es aún peor cuando se trata de pegamento del que usamos los adultos al hacer bricolaje, y un auténtico desastre cuando es cola de contacto.

Ya hablamos de cómo quitar manchas de aceite en los tejidos, ahora hablaremos del temido pegamento.

Quitar pegamento de los tejidos

Cuando se trata de manchas en los tejidos con una cola muy fuerte, como el pegamento de contacto, se suele dar por perdida la prenda. Pero si se trata de pegamento de uso infantil o para manualidades, desde la barra de cola al pegamento líquido, podemos hacer algunos trucos y remedios caseros. Lo primero que hay que hacer es dejar que el pegamento se seque, ya que así será más fácil retirarlo adecuadamente.

En ningún caso es recomendable lavar la prenda directamente en la lavadora ni a mano, a menos que se trate de una mancha de cola vinílica, que si está poco pegada suele poderse limpiar solo con agua tibia. En el resto de los casos, es mejor esperar, ya que a menudo el agua y el jabón no bastan y pueden empeorar la situación. Entre los remedios caseros más sencillos para quitar manchas pegamento ropa están los siguientes:

Calor para despegar pegamento

Las manchas de pegamento más leves son las que quedan al retirar las pegatinas de las tiendas de la ropa. Estas manchas son poco importantes, y basta un poco de calor para poder retirar estos restos de cola. Lo ideal es colocar una lámina de papel absorbente sobre la tabla de planchar y colocar encima la parte de la prenda que tiene pegamento antes de aplicar un poco de calor seco (nada de usar vapor) por la otra parte de la prenda con la plancha.

Limón y sal

Esta solución es para manchas pequeñas o poco incrustadas:

Verter jugo de limón directamente sobre la mancha de pegamento y dejar actuar durante unos 15 minutos .

. Cubrir la mancha con sal y dejar actuar otros 15 minutos .

. Lavar con normalidad, con los productos que uséis habitualmente para quitar manchas ropa.

Vinagre

Si lo anterior no ha funcionado, se puede repetir la operación con vinagre, que tiene una acción desengrasante muy potente. El vinagre debe usarse en una solución con agua al 50%. Con esta solución y un paño se puede frotar un poco sobre la mancha. Os compartimos un post sobre cómo hacer vinagre casero de forma sencilla, por si queréis aplicarlo como multiusos para el hogar.

Alcohol y jabón de Marsella

Para las manchas de cola vinílica, que es la que se usa en labores de carpintería y en trabajos de encolado de papel de pared, la mejor solución es usar alcohol y jabón de Marsella combinados al 50%.

Congelar la ropa

Si metemos la prenda en el congelador las temperaturas muy bajas lo condensarán y permitirán despegarlo con mayor facilidad, dejando solo algunos restos que serán mucho más fáciles de quitar con los métodos anteriores.

Acetona

Este es un método un poco más complejo que los anteriores, para el que necesitaréis varios productos:

Quita esmalte de uñas con base de acetona

Bastoncillos de algodón (para limpiarse las orejas)

(para limpiarse las orejas) Pañuelos de papel

Lima de uñas o lija de grano muy fino

Cepillo de dientes de cerdas suaves

Los pasos a seguir son los siguientes:

Probar a aplicar unas gotas de acetona con un bastoncillo en una zona poco visible de la prenda para comprobar que no deja una mancha más grave que la que pretendemos quitar. Si la prenda resiste, podremos continuar. Si, por lo contrario, deja marca, nuestra recomendación es que lleves la prenda directamente a una tintorería.

de la prenda para comprobar que no deja una mancha más grave que la que pretendemos quitar. Si la prenda resiste, podremos continuar. Si, por lo contrario, deja marca, nuestra recomendación es que lleves la prenda directamente a una tintorería. En caso de que la prenda resista, usa un bastoncillo para extender un poco de acetona encima de la mancha de pegamento, aunque si la mancha es muy grande es recomendable usar más cantidad de acetona.

para extender un poco de acetona encima de la mancha de pegamento, aunque si la mancha es muy grande es recomendable usar más cantidad de acetona. Déjalo reposar unos minutos .

. Si la acetona disuelve bien el pegamento, bastará con usar el cepillo de dientes para quitar los restos y luego lavar la prenda adecuadamente para que desaparezca del todo.

y luego lavar la prenda adecuadamente para que desaparezca del todo. Si la mancha se reblandece y empieza a deshacerse, pero no se disuelve del todo, hay que usar la lima o la lija suave con mucho cuidado, sin apretar en ningún momento para no dañar la tela.

sin apretar en ningún momento para no dañar la tela. Una vez removido el pegamento, basta con lavar la prenda para quitar los restos.

Disolventes para pegamento

El mismo procedimiento realizado con la acetona se puede realizar también con un disolvente para pegamento de los que se venden en algunas papelerías. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de productos bastante agresivos que pueden dañar la ropa si no se manejan con mucho cuidado. Por tanto, hay que leer atentamente las instrucciones de uso e intentar ir con mucho cuidado de que no toquen directamente el tejido.

Algunos trucos extra

Es importante preservar en la medida de lo posible la seguridad de los tejidos. Para ello, cuando se apliquen sustancias líquidas, lo mejor es poner un algodón o un papel absorbente detrás de la zona que se va a mojar para evitar que los productos se queden en la tela. Cuanto mayor sea el tiempo en que el tejido esté húmeda, mayor es el daño que se puede ocasionar en la prenda.