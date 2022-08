Crema de lentejas: receta saludable y fresca para disfrutar en verano

La gastronomía española es muy popular a nivel internacional y son muchos los extranjeros que visitan nuestro país que quedan encandilados con el sabor de los platos tradicionales y de las nuevas propuestas de chefs como Dabiz Muñoz o Martin Berasategui, entre otros.

Más allá de la infinidad de platos de todo tipo que podemos encontrar en los restaurantes de España, existen platos clásicos y más económicos que podemos preparar en nuestra propia casa y que nos permiten disfrutar de un gran almuerzo. En este caso te enseñamos cómo preparar una crema de lentejas, que es una receta saludable y fresca para gozar en verano.

Una de las legumbres más consumidas en España

Las legumbres son una de las opciones más recurrentes en los hogares españoles para consumir a diario, en gran parte porque son una importante fuente de vitaminas y, además, tienen un coste que es económico. Cocinadas con diferentes carnes pueden ser perjudiciales para nuestra dieta, pero si se preparan con un sofrito rico sin grasa se conseguirá un plato completo, exquisito y saludable.

Las lentejas son una de las opciones preferidas por los españoles, solo por detrás de los garbanzos, teniendo la ventaja de que se pueden preparar de maneras muy diversas. Para el verano también hay recetas ideales, como la que te vamos a mostrar a continuación.

Ingredientes

Para preparar una crema de lentejas saludable y perfecto para el verano no necesitarás una gran cantidad de ingredientes, y, además, todos ellos son muy fáciles de conseguir y son económicos. Para elaborar esta receta necesitarás:

500 gramos de lentejas

Una cebolla

Un pimiento

Un tomate

Una cucharada de harina

Un diente de ajo

Una cucharada de pimentón

Un poco de leche entera

Un vaso de agua

Cómo preparar puré de lentejas

Una vez reunidos todos los ingredientes, llega el momento de preparar el puré de lentejas ideal para el verano. Lo primero que debes hacer es lavar las lentejas, para lo cual tendrás que echarlas sobre un recipiente o colador muy fino y remojarlas en el agua, que a posteriori se desechará.

A continuación, tendrás que coger una olla y echar el triple de agua que de lentejas que vayas a usar. Pon el fuego fuerte y cuando se encuentre hirviendo tendrás que añadir las lentejas e incorporar la sal. Ahora es el momento de proceder a la preparación del sofrito, que es el que aportará todo el sabor a la receta.

Ahora habrá que preparar el sofrito, que le dará el sabor final a esta receta saludable. Se debe coger una sartén, a la que se añadirá un chorro de aceite y se incorpora la cebolla picada y el pimiento. Hay que dejar que se cocine bien.

Cuando estén pochadas las verduras, se debe añadir el tomate rallado o a trozos, para posteriormente añadir un poco de harina y cocinarla durante unos segundos, de forma que llegue a perder el sabor a crudo. Después habrá que agregar el pimentón, con cuidado de que no se llegue a quemar. Finalmente, hay que añadir el ajo machacado con un vaso de agua, y se deja cocinar todo durante unos 5 minutos.

Hecho lo anterior podemos triturar el sofrito, si bien, como se van a triturar a posteriori las lentejas, puedes ahorrarte este paso. Cuando el sofrito esté reducido un poco, incorpóralo a las lentejas y prueba de sal para rectificar si es necesario.

Las lentejas se deben cocer en una olla normal durante unos 40 minutos. Si lo deseas podrás añadir arroz, aunque en ese caso tendrás que agregarlo cuando queden 15 minutos de cocción. Pasado este tiempo, las lentejas se encontrarán listas.

El siguiente paso consiste en triturar muy bien las lentejas para evitar que puedan quedar grumos. Si te quedan algo espesas no debes caer en el error de añadir agua, ya que en ese caso perderán sabor. Para conseguir una crema más líquida un pequeño truco es el de hacer uso de un poco de leche entera, que además le aporta mucho sabor.

Seguidamente tendrás que reservar en la nevera y servirlo cuando quieras, siendo una receta ideal para disfrutar en verano.

Cómo acompañar el puré de lentejas

El puré de lentejas, al no llevar nada de carne, no es un plato que sacie en exceso, por lo que se puede tomar como primero para acompañarlo con un segundo plato de carne o pescado. No obstante, para acompañarlo se recomiendan unos picatostes.

Lo mejor para ello es coger pan de molde y cocinarlo con abundante aceite de oliva hasta que se llegue a tostar. Luego pártelo en pequeños trocos y añádelo al puré, pudiendo así disfrutar de un sabor muy rico.

Un plato saludable

Las legumbres, al contrario de lo que piensan muchas personas, se trata de un plato saludable siempre y cuando no se acompañen de chorizo o panceta, como se preparan de manera habitual. El sofrito de verduras aporta un gran sabor y se ha cocinado con poco aceite, por lo que este puré de lentejas es muy sano.

Si estás a dieta y no quieres excederte en un plato con mucha grasa, se recomienda evitar los picatostes, que son pan empapado en aceite. Por el resto de la receta no deberás tener problemas para disfrutar de un plato saludable que se puede servir frío y que es ideal para gozar en tus almuerzos o cenas de verano.

