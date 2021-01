Cómo hacer la versión más fit de la nutella casera

La nutella, o nocilla como se llama en España, es casi irresistible para la mayor parte de los mortales. Sin embargo, las versiones comerciales están saturadas de aceite refinado, azúcar blanco y otros muchos ingredientes nada sanos. Por ello, queremos mostrarte cómo elaborar una receta de Nutella casera saludable que, además, también es vegana.

Pero eso no es todo, pues te enseñaremos varias recetas de Nutella fit para que escojas la que más te guste. Son muy sencillas de elaborar, no contienen grasa y están edulcoradas con ingredientes naturales. No te pierdas estas recetas, ¡te encantarán!

1. Receta de Nutella casera saludable

Esta Nutella realfooder es mucho más saludable que la comercial, es muy sencillo prepararla y está deliciosa. Además, fascinará tanto a niños como a mayores. Tampoco contiene azúcar, es vegana y sin gluten. ¿Se puede pedir más? Pues toma nota, ¡comenzamos!

Ingredientes:

270 gramos de avellanas crudas

250 ml de bebida de avena

20 gramos de cacao crudo en polvo

160 gramos de sirope de arce

Elaboración de la Nutella fit:

1. En primer lugar, precalienta el horno a 180 ºC.

2. Cuando esté caliente, hornea las avellanas durante 10 ó 15 minutos en una bandeja. Después, deja que se enfríen.

3. Pon las avellanas en un procesador de alimentos o en el vaso de una batidora potente y tritura hasta que las avellanas estén bien picadas.

4. Por último, añade el resto de ingredientes y vuelve a mezclar hasta obtener una crema homogénea y con una textura similar a la de la Nutella comercial.

Antes de ponerte manos a la obra con esta increíble receta de Nutella realfooder, no te pierdas los consejos que te mostramos a continuación:

Está claro que las avellanas crudas son mucho más saludables que las cocinadas, pero la Nutella fit nos saldrá mucho más rica con las avellanas tostadas. Además, si las tuestas en casa te asegurarás de que sean más sanas, pero también puedes comprarlas ya tostadas.

Por otra parte, el cacao crudo es mucho mejor que el procesado, pero si lo deseas, puedes utilizar cacao en polvo sin azúcar, el cual podrás encontrar en la mayoría de supermercados. Además, el cacao crudo tiene un sabor más intenso, de manera que si decides usar cacao procesado, es probable que tengas que poner más cantidad.

Puedes sustituir la bebida de avena por otra bebida vegetal de cualquier sabor, como de coco o de avellanas, incluso puedes utilizar agua.

Por último, en esta receta hemos apostado por el jarabe de arce, pero también puedes emplear cualquier endulzante líquido que te guste, como alguna melaza o sirope de agave. Si optas por usar un endulzante sólido, como la stevia o la panela, puede que tengas que añadir un poco más de leche. ¡A disfrutar de tu Nutella realfooder!

2. Nutella fit con solo tres ingredientes

Es cierto que hay muchas personas tan deportistas como golosas, y eso es un problema cuando te encanta la Nutella. Por suerte, gracias a la siguiente receta, podrás disfrutar de una receta de Nutella casera saludable sin remordimientos ni efectos adversos.

Y es que según los expertos nutricionistas, la Nutella realfooder es muy saludable y nutritiva a la vez, y lo mejor de todo es que puedes prepararla en casa de forma sencilla. Y evitaremos la gran cantidad de azúcares que llevan otras marcas comerciales.

Para elaborar tu propia receta de Nutella casera saludable solo necesitas tres ingredientes, así que toma nota, te contamos cómo elaborarla paso a paso. Pero recuerda que, aunque sea mucho más sana y no contenga azúcar, tampoco debes excederte con su consumo.

Ingredientes:

400 gramos de avellanas crudas o tostadas

120 gramos de chocolate negro puro

1 cucharada de extracto de vainilla

Una pizca de sal y un poco de leche (opcional)

Preparación:

1. Como en la receta de Nutella casera saludable anterior, el primer paso será hornear las avellanas en caso de que las hayas comprado crudas. Cuando se enfríen, tritúralas con la batidora o un robot de cocina hasta obtener una especie de crema.

2. Después, funde el chocolate negro al baño María con cuidado de no quemarlo.

3. Mientras, añade a la crema de avellanas el extracto de vainilla y mezcla muy bien.

4. A continuación, vierte el chocolate fundido, tritúralo todo junto y prueba para comprobar si necesita un poco de sal.

5. Para terminar, puedes agregar un poco de stevia, miel u otro edulcorante si prefieres tu Nutella fit más dulce. También puedes guardarla en la nevera si te gusta fría, además se conservará durante más tiempo.

3. Nutella realfooder

Para esos momentos en que nos apetece algo dulce, pero pensamos en cuidarnos, nada más delicioso que esta receta de Nutella casera saludable. Con menos azúcar, no contiene aceite de palma, pero cuenta con todo el sabor del chocolate con avellanas.

Ingredientes:

20 gramos de avellanas tostadas sin sal

150 ml de leche semidesnatada

3 cucharadas de cacao pur

6 dátiles

1 cucharada de aceite de coco

Elaboración:

1. Para empezar, tritura las avellanas hasta que desprendan su aceite y logres una pasta sin demasiados grumos.

2. A continuación, incorpora los dátiles previamente remojados en la leche. Añade también el resto de los ingredientes, incluido el aceite de coco para que la Nutella fit no se endurezca en exceso.

3. Tritura todos los ingredientes juntos hasta obtener una crema homogénea similar a la textura de las cremas con avellanas comerciales.

4. En último lugar, introduce la Nutella realfooder en un bote de cristal y ponlo en la nevera para que se enfríe y se mantenga más tiempo en perfecto estado. ¡Te encantará su increíble sabor!

También te puede interesar...