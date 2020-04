Cómo alisar el pelo con remedios naturales

Muchas mujeres sueñan con un cabello bonito, liso y brillante, pero requiere de un esfuerzo extra que podría requerir el uso del secador o de una plancha. Sin embargo, abusar de estas fuentes de calor para alisar el pelo es muy perjudicial, pues lo debilita y reseca poco a poco.

El aceite ecológico de coco para alisar el pelo es increíble por sus numerosas propiedades hidratantes y reparadoras. Si tienes el pelo dañado, o simplemente quieres que su aspecto sea más liso y brillante, sigue leyendo este artículo, te mostramos cómo alisar el pelo con remedios caseros para no dañarlo.

1. Aceite de oliva y miel

El aceite es importante que sea de oliva virgen extra para que no contenga aditivos. Este producto consigue alisar el pelo de forma natural y lo vuelve más manejable, suave y fácil de peinar. Realiza una mascarilla con estos dos productos hasta que quede una mezcla densa y uniforme. Aplícala sobre todo el cabello y cubre tu cabeza con un papel film, dejándolo actuar durante una hora. Pasado este tiempo, lávate de forma habitual y conseguirás un pelo más liso, suave y brillante.

2. Leche de coco

Este producto también actúa como un alisador natural y la venden ya preparada. Asegúrate de que no contenga aditivos para no alterar sus propiedades. No obstante, también puedes elaborarla tú misma con unos trozos de coco y un poco de zumo de limón. Licua los dos ingredientes o mézclalos con una varilla eléctrica. Aplica la mezcla por todo el cabello y cúbrelo con una toalla caliente durante media hora, después lávate de forma habitual. Este truco para alisar el pelo evita también el encrespamiento.

3. Aceite de coco

Pon unas pocas gotas de este aceite sobre el cabello y notarás los resultados al peinarte de forma inmediata. También puedes seguir estos pasos:

Lávate el pelo de forma habitual y enjuaga bien para que no queden residuos. Ponte de 10 a 20 gotas de aceite de coco en la mano, según la densidad de tu melena. Con el cabello todavía húmedo, aplica el aceite desde la mitad de la melena hasta las puntas y péinate para asegurarte de que el producto penetra bien en cada cabello. No lo apliques sobre tu cuero cabello o podría engrasarlo. Déjalo actuar 20 minutos y enjuaga con abundante agua tibia. Seca tu cabello de forma natural sin excederte con el calor que apliques, descubrirás los poderes del aceite de coco para alisar el pelo. Realiza este tratamiento una vez a la semana y lograrás alisar el pelo y reparar el pelo dañado.

4. Aceite de coco y aguacate

Con estos dos ingredientes conseguirás elaborar uno de los trucos para alisar el pelo más eficaces. Solo necesitas dos cucharadas de aceite de coco, la pulpa de un aguacate y una cucharada de aceite de oliva.

Para elaborar esta mascarilla, calienta el aceite de coco al baño maría y mézclalo con el aceite de oliva y la pulpa del aguacate. Cuando esté lista la mezcla, podrás aplicarla sobre tu cabello, pero si tienes el pelo graso evita ponerla en el cuero cabelludo. Déjala actuar 20 minutos y retira con abundante agua, lavándote después de forma habitual.

5. Aceite de coco y miel

La miel también es muy nutritiva y te ayudará a alisar el pelo si la mezclas con aceite de coco. Solo necesitas una cucharada de aceite de coco y una cucharadita de miel, pero si tienes mucho pelo es mejor que dobles esta cantidad.

Calienta los dos ingredientes en un cazo y cuando la mezcla esté homogénea y se haya enfriado un poco, aplícala sobre el cabello de la mitad hacia las puntas. Aplícalo con el pelo mojado para que actúe mejor y asegúrate de que la mascarilla queda bien distribuida. Lía el pelo en una toalla y deja que actúe entre 30 y 45 minutos. Pasado este tiempo, lava tu cabello y seca sin aplicar calor en exceso.

6. Aceite de coco y huevo

El aceite de coco para alisar el pelo mezclado con huevo fortalecerá y ayudará a que tu pelo esté liso y brillante. Para ello, calienta de 4 a 6 cucharadas de aceite y mézclalo con 2 o 3 huevos. Mezcla bien y aplica con el pelo húmedo o seco.

Este es uno de los trucos para alisar el pelo que sí puedes poner por el cuero cabelludo. Recoge el pelo con una toalla y deja que actúe 30 o 40 minutos, después enjuaga con agua tibia y lava de forma habitual.

Aceite de coco bio

La importancia de la hidratación

Un último truco para el alisado del cabello es que mantengas tu pelo hidratado. Es recomendable que utilices un acondicionador cada vez que te lo laves y apliques una mascarilla una vez por semana. Además, para peinarlo utiliza un sérum desde la mitad del pelo hasta las puntas con el pelo todavía húmedo. Enjuaga el pelo con agua fría, el exceso de calor lo reseca más, de modo que si lo mantienes hidratado y cuidado podrás alisarlo mejor.