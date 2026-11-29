Bárbara, cocinera: "Los huevos más ricos para cenar no son fritos, sino con 50 g de chorizo y 30 g de taquitos de jamón"
Huevos a la flamenca, un clásico de la cocina española, ideal para una cena de las de mojar pan.
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Hay noches en las que apetece cenar algo caliente y con fundamento, que diría Arguiñano, pero sin complicarse demasiado.
Para esas ocasiones, los huevos son un recurso que rara vez falla, y el recetario clásico español tiene un buen número de maneras de convertirlos en plato para mojar pan.
Un buen ejemplo, más allá de las tortillas y de los revueltos, son los huevos al plato o huevos a la flamenca, como estos que ha preparado Bárbara en el perfil de Instagram @foodandglory_recetas, "un plato sin ínfulas, pero que está de toma pan y moja".
Bárbara ha compartido esta receta de huevos a la flamenca que en el vídeo se presenta como "el lugar donde las recetas saben a gloria".
Un sofrito de base
Lo primero que hace Bárbara es sofreír el chorizo, a fuego bajo, para que suelte su grasa. Después, esa grasita que ha dejado el embutido en la sartén "la utilizaremos seguidamente para potenciar el sabor del sofrito", explica la cocinera.
A partir de ahí, es cuestión de paciencia, pues toca pochar la cebolla hasta que casi se haya caramelizado. Esto es clave porque cuanto más caramelizada esté, más ayudará a equilibrar la acidez del tomate que añadiremos después.
El truco: separar el huevo
El error más frecuente a la hora de cocinar unos huevos a la flamenca es no controlar bien el punto del huevo y que la yema acabe completamente cuajada o con una textura gomosa.
Para evitar que eso pase, Bárbara utiliza un truco muy sencillo, pero muy efectivo. Ella separa las claras de las yemas para cocinar cada una de ellas solo el tiempo justo para que queden en su punto, con la clara cuajada y la yema bien cremosa.
Así pues, primero se cocinan las claras y, cuando apenas faltan dos o tres minutos, se colocan las yemas encima, para que apenas se calienten. "Así conseguirás una yema perfectamente líquida en el interior", asegura Bárbara.
Receta de huevos a la flamenca
Ingredientes
- Huevos L, 2 ud
- Tomate natural triturado, 600 g
- Patatas, 500 g
- Guisantes congelados, 70 g
- Chorizo, 50 g
- Jamón serrano en taquitos, 30 g
- Cebolla pequeña, 1 unidad
- Ajo, 2 dientes
- Aceite, para freír y un hilo para el sofrito
- Sal fina, al gusto
Paso 1
Picamos finamente el ajo y la cebolla, y cortamos el chorizo en dados pequeños.
Paso 2
Cocinamos el chorizo en una sartén a fuego bajo durante dos minutos. Lo retiramos y lo reservamos en un plato.
Paso 3
En la misma sartén, con la grasa del chorizo y un hilo de aceite, pochamos el ajo y la cebolla con una pizca de sal hasta que estén muy tiernos y dorados.
Paso 4
Añadimos el tomate triturado, tapamos y dejamos reducir a fuego suave durante 25 minutos.
Paso 5
Cocemos los guisantes durante 8 minutos, los refrescamos en agua con hielo y los escurrimos.
Paso 6
Cortamos las patatas en dados, las lavamos y las secamos muy bien. Las freímos en aceite caliente hasta que estén doradas y las escurrimos.
Paso 7
Separamos las claras de las yemas, con cuidado de que las yemas queden enteras.
Paso 8
Vertemos el tomate en una cazuela de barro, repartimos encima las patatas y los guisantes y añadimos las claras. Horneamos a 200 ºC durante 10-15 minutos, hasta que las claras estén cuajadas.
Paso 9
Colocamos las yemas sobre las claras y horneamos 3 minutos más.
Paso 10
Sacamos la cazuela del horno, repartimos por encima el chorizo y los taquitos de jamón serrano y servimos.