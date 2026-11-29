Bárbara, cocinera: "Los huevos más ricos para cenar no son fritos, sino con 50 g de chorizo y 30 g de taquitos de jamón"

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Hay noches en las que apetece cenar algo caliente y con fundamento, que diría Arguiñano, pero sin complicarse demasiado.

Para esas ocasiones, los huevos son un recurso que rara vez falla, y el recetario clásico español tiene un buen número de maneras de convertirlos en plato para mojar pan.

Un buen ejemplo, más allá de las tortillas y de los revueltos, son los huevos al plato o huevos a la flamenca, como estos que ha preparado Bárbara en el perfil de Instagram @foodandglory_recetas, "un plato sin ínfulas, pero que está de toma pan y moja".

Bárbara ha compartido esta receta de huevos a la flamenca que en el vídeo se presenta como "el lugar donde las recetas saben a gloria".

Un sofrito de base

Lo primero que hace Bárbara es sofreír el chorizo, a fuego bajo, para que suelte su grasa. Después, esa grasita que ha dejado el embutido en la sartén "la utilizaremos seguidamente para potenciar el sabor del sofrito", explica la cocinera.

A partir de ahí, es cuestión de paciencia, pues toca pochar la cebolla hasta que casi se haya caramelizado. Esto es clave porque cuanto más caramelizada esté, más ayudará a equilibrar la acidez del tomate que añadiremos después.

El truco: separar el huevo

El error más frecuente a la hora de cocinar unos huevos a la flamenca es no controlar bien el punto del huevo y que la yema acabe completamente cuajada o con una textura gomosa.

Para evitar que eso pase, Bárbara utiliza un truco muy sencillo, pero muy efectivo. Ella separa las claras de las yemas para cocinar cada una de ellas solo el tiempo justo para que queden en su punto, con la clara cuajada y la yema bien cremosa.

Así pues, primero se cocinan las claras y, cuando apenas faltan dos o tres minutos, se colocan las yemas encima, para que apenas se calienten. "Así conseguirás una yema perfectamente líquida en el interior", asegura Bárbara.