Bea Garaizábal, chef: "El guiso de pescado más elegante del otoño se hace con 3 cebollas, 30 g de harina y 150 ml de vino"
La chef y profesora de cocina explica cómo preparar un plato digno de un día de fiesta que se puede hacer con antelación.
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- Comensales:6
Los menús de las fiestas de diciembre se suelen planificar con semanas de antelación, pero, al final, buena parte del trabajo acaba concentrándose en unas pocas horas, a veces hasta con los invitados ya sentados a la mesa.
Si este año te toca cocinar para varias personas, una buena idea es elegir platos que permitan repartir el trabajo en varios días y llegar a la fecha señalada con casi todo hecho.
Este guiso de pescado, que lo mismo te resuelve una comida de domingo de otoño que el primer plato de la cena de Nochebuena, es uno de ellos. Su autora, la chef Bea Garaizábal, asegura que, aparte de buenísimo, el plato "te regala además paz mental si te organizas y lo dejas listo desde ya".
Bea Garaizábal fue directora de la escuela de cocina de Telva en Madrid y hoy imparte clases en MOM Culinary .
Es secretaria general de la Academia Madrileña de Gastronomía y autora de dos novelas de misterio ambientadas en el mundo de la cocina, Con un par de yemas (Suma, 2023) y Críminis causa.
Además, en su perfil de Instagram, @beagaraizabalchef, comparte recetas como este ragú de rape y langostinos que ha publicado pensando en las fiestas.
"La puedes preparar hoy y sacar para Nochebuena, Año Nuevo, o cuando te dé la real gana", asegura. Según ella, gusta "a pequeños y mayores" y, si se acompaña de arroz, pasta o ñoquis, "cunde muchísimo".
Un caldo con mucho sabor
Para preparar este guiso de pescado, Bea Garaizábal empieza preparando un fumet casero en el que aprovecha las espinas y la cabeza del rape, así como las cabezas de los langostinos.
Se necesita un kilo de estos restos de pescado y marisco, una cebolleta, un puerro, una rama de perejil, una hoja de laurel, pimienta negra en grano, aceite, un vasito de vino blanco y dos litros de agua.
Preparar el caldo es tan fácil como rehogar las espinas y las verduras a fuego fuerte hasta que se doren, incorporar el vino y dejar que se evapore por completo.
Después, se añade el agua junto con las hierbas aromáticas y la pimienta, se deja cocer durante 20 minutos y se cuela. Quienes prefieran ahorrar tiempo también pueden recurrir a un caldo de pescado de buena calidad.
El secreto está en el sofrito
"La base de este ragú es un buen sofrito", explica la chef en el vídeo. En ese sofrito la cebolla es la protagonista, y la cocinera recomienda cortarla muy fina, con una mandolina si es posible, para que se nos haga enseguida.
Su otro consejo es salar ligeramente desde el principio. "Un pelín de sal nos ayuda a que esto poche antes", señala. El punto que busca antes de seguir es una cebolla "doradita y muy blanda".
En el texto de la publicación añade una sugerencia que no aparece en el vídeo: un toque de picante en el sofrito, "que le va de maravilla". No precisa cuál ni en qué cantidad, así que queda a gusto de cada uno.
El truco: congelar
Bea Garaizábal explica que se puede hacer empezar la receta un día, congelar, y terminarla cuando sea necesario. La base de sofrito y caldo se puede dejar lista y congelada por un lado, y el rape y los langostinos, "troceados, limpios y congelados", por otro.
El día elegido solo hay que recalentar la salsa, añadir "un poquito más de caldo" si ha espesado y meter el pescado. "En un par de minutos tienes este plato listo", asegura.
Receta de guiso de rape y langostinos
Ingredientes
- Rape, 750 g
- Langostinos, 750 g
- Cebollas, 3 ud
- Ajo, 1 diente
- Tomate frito, 4 cucharadas
- Vino blanco, 150 g
- Harina, 30 g
- Fumet de pescado, 1 litro
- Perejil picado, 1 cucharada
- Picante, al gusto (opcional)
- Aceite, al gusto
- Sal, al gusto
- Pimienta, al gusto
Para el caldo (opcional)
- Cabezas y espinas de rape y cabezas de langostino, 1 kg en total
- Cebolleta, 1 ud
- Puerro, 1 ud
- Perejil, 1 rama
- Laurel, 1 hoja
- Pimienta negra en grano, al gusto
- Vino blanco, 1 vasito
- Agua, 2 l
- Aceite, al gusto
Paso 1
Limpiamos el rape y lo cortamos en trozos. Pelamos los langostinos y reservamos las cabezas para el caldo.
Paso 2
Para el caldo, rehogamos en una olla con aceite las espinas, las cabezas, la cebolleta y el puerro troceados, a fuego alto, hasta que se doren.
Paso 3
Regamos con el vino blanco y dejamos que se evapore por completo.
Paso 4
Añadimos el agua, el perejil, el laurel y la pimienta en grano. Cocemos 20 minutos, colamos y reservamos.
Paso 5
Cortamos las cebollas en láminas muy finas y picamos el ajo.
Paso 6
Pochamos la cebolla y el ajo en una cazuela con aceite, una pizca de sal y el picante, si lo usamos, hasta que la cebolla esté dorada y muy blanda.
Paso 7
Incorporamos la harina y la cocinamos ligeramente sin dejar de remover.
Paso 8
Vertemos el vino blanco y dejamos que se evapore.
Paso 9
Añadimos el tomate frito y 1 l del caldo de pescado. Removemos y dejamos que la salsa hierva suavemente hasta que espese.
Paso 10
Ajustamos de sal y pimienta, incorporamos el rape y los langostinos y cocinamos un par de minutos.
Paso 11
Para terminar, espolvoreamos con el perejil picado y servimos.