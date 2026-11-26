Mar, cocinera: "Los espaguetis más ricos y rápidos no llevan tomate, sino queso, huevo, salsa de soja y 100 ml de nata"

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Un paquete de fideos chinos de arroz instantáneos puede ser la solución cuando te apetece comida italiana, en esos momentos en los que darías algo por un plato de pasta rebosante de salsa cremosa.

Es lo que propone Mar López, la creadora de contenido gastronómico tras el perfil de Instagram (@cocineracercadelmar), que ha compartido sus tallarines de arroz en salsa de queso. "Rápidos, cremosos y en una sola sartén", explica.

La receta no necesita ni una salsa de tomate casera ni un sofrito trabajado durante horas, al contrario, es cocina práctica en estado puro.

Cheddar, mascarpone y soja

La salsa tiene como base dos quesos muy distintos. Por un lado, el cheddar, que toma su nombre del pueblo inglés de Somerset donde se originó, es un queso de vaca prensado que funde bien en lonchas.

Por otro, el mascarpone es una crema de queso fresca originaria de Lombardía que se obtiene acidificando la nata; de ahí su textura untuosa.

El contrapunto que convierte esta en una receta fusión llega de Asia. La salsa de soja aporta sal y umami, el quinto sabor, o sabor delicioso.

La sriracha, una salsa hecha con chile, ajo, vinagre y azúcar, le da el toque picante a quienes así lo deseen, pero se puede prescindir de él si no gusta o si no sienta bien.

Fideos de arroz o espaguetis

Mar López utiliza noodles o fideos de arroz, unos 100 g por persona. Es una pasta que se elabora con harina de arroz y agua, así que no contiene gluten, y necesita una cocción muy breve, por lo que es ideal para recetas rápidas como esta.

Con espaguetis italianos la salsa queda igual de bien, pero la pasta de trigo duro hay que cocerla en agua el tiempo que indique el fabricante. Para esta receta, lo ideal es sacarla del agua dos minutos antes de terminar la cocción y pasarla a la salsa caliente para que acabe de cocinarse ahí.

Si fuese necesario, se pueden añadir uno o dos cucharones del agua de cocción de la pasta para conseguir una salsa aún más cremosa.

Cómo elegir pasta de calidad

Aunque unos noodles chinos de arroz pueden ser la solución rápida para una receta con aires italianos, para triunfar con las recetas del país de la bota, es clave elegir bien la pasta que se utiliza.

En lo primero que nos tendremos que fijar es la lista de ingredientes, que debe ser sémola de trigo duro y agua, nada más. Italia exige el trigo duro para la pasta seca desde la ley 580 de 1967, y su normativa fija un mínimo de 10,5 g de proteína por cada 100 g de materia seca.

El segundo punto importante es el trefilado en bronce. La trefila es el molde por el que sale la masa extrusionada, y el bronce deja una superficie rugosa y porosa que retiene mejor la salsa.

La trefila de teflón deja la pasta lisa y brillante; la de bronce, un tono mate y algo blanquecino, que es la pista para distinguirlas de un vistazo.

Aun así, conviene no fiarse solo de lo que diga el paquete. En Italia, las autoridades obligaron en 2025 a retirar la mención "trafilata al bronzo" a la marca Rummo porque las boquillas de sus trefilas eran de latón, algo habitual en el sector.

El tercer punto que define la calidad de una pasta es el secado lento a baja temperatura. Los pastificios artesanos secan la pasta entre 24 y 72 horas a 40-50 ºC, mientras que los ciclos industriales rápidos la secan en unas 10 horas a 75-80 ºC.

El secado lento respeta mejor las propiedades de la sémola y la pasta tiene muchísimo más sabor.

Un atajo para acertar es el sello IGP Pasta di Gragnano, reconocido por la UE en 2013, que obliga a usar trefila de bronce y a elaborar toda la pasta en ese municipio napolitano.

Receta de espaguetis con queso y salsa de soja Ingredientes Mantequilla, 2 cucharadas

Queso cheddar, 4 lonchas

Mascarpone, 2 cucharadas

Yema de huevo, 1 ud

Salsa sriracha, 1 cucharadita

Salsa de soja, 1 cucharadita

Leche, 2 vasos

Nata para cocinar, 100 ml

Espaguetis de arroz, 200 g

Pimienta negra, al gusto Paso 1 Ponemos en una sartén amplia la mantequilla, las lonchas de cheddar, el mascarpone, la yema, la sriracha y la salsa de soja. Paso 2 Vertemos la leche y la nata para cocinar. Paso 3 Añadimos los fideos de arroz. Paso 4 Sazonamos con pimienta negra y dejamos que hierva a fuego fuerte unos 5 minutos, hasta que los fideos estén tiernos y bien cubiertos de salsa. Paso 5 Servimos inmediatamente.

Más espaguetis fusión

La propuesta de Mar es solo un ejemplo de las infinitas combinaciones que se nos pueden ocurrir para fusionar la pasta con sabores de cualquier rincón del mundo.

Con champiñones, mantequilla y soja. Para dos personas, laminamos 250 g de champiñones y los doramos a fuego fuerte con 40 g de mantequilla y un diente de ajo picado.

Añadimos 200 g de espaguetis cocidos, 2 cucharadas de salsa de soja y un chorrito del agua de cocción, y removemos hasta tener una salsa que envuelva la pasta. Terminamos con cebolleta o cebollino picado por encima.

Con salsa de cacahuete. Mezclamos 3 cucharadas de crema de cacahuete, 2 de salsa de soja, 1 de vinagre de manzana, 1 de miel y unas gotas de sriracha.

Aligeramos la mezcla con agua de la cocción hasta que tenga textura de salsa y la mezclamos con 200 g de espaguetis. Los podemos servir templados o fríos, con pepino en bastones, cebolleta y cacahuetes picados por encima.

Al curry con leche de coco y langostinos. Sofreímos media cebolla con un diente de ajo y un trozo de jengibre rallado, añadimos 1 cucharada de curry en polvo y, a continuación, 200 ml de leche de coco.

Dejamos reducir 5 minutos, incorporamos 200 g de langostinos pelados (pueden ser congelados) y los cocinamos 2 minutos. Mezclamos con los espaguetis y terminamos con zumo de lima o de limón, que le va genial al coco.

Espaguetis teriyaki con pollo. Doramos 300 g de pechuga de pollo en tiras y añadimos una salsa hecha con 4 cucharadas de soja, 2 de miel, 1 de vinagre y una cucharadita de jengibre rallado.

Cuando espese, incorporamos los espaguetis y salteamos todo junto. Terminamos con unas semillas de sésamo y cebolleta en rodajas.

Espaguetis salteados con verduras. Una forma de aprovechar lo que haya en la nevera. Cortamos en tiras finas una zanahoria, medio pimiento rojo, un cuarto de col y una cebolleta, y las salteamos 3 o 4 minutos a fuego muy fuerte, para que queden crujientes.

Añadimos los espaguetis cocidos, 3 cucharadas de soja y 1 de aceite de sésamo, y un huevo revuelto en la misma sartén si queremos algo de proteína.