Noelia, cocinera: "Los huevos más ricos no se fríen, se hacen con 500 g de tomate, 150 g de beicon y 150 g de queso"

Recurrir a una tortilla francesa o unos huevos revueltos siempre es una opción digna, pero hay otras formas deliciosas de aprovechar este ingrediente tan económico para preparar una cena que guste a toda la familia.

Una de ellas es la propuesta de Noelia Gamero Buendía, creadora del perfil de Instagram @cocinaconnoelia, que ha compartido una receta de huevos con tomate, beicon y queso que se prepara en menos de veinte minutos.

Un plato que es la solución para esas noches en las que toca improvisar algo con lo que haya por la nevera. Además, se mancha lo mínimo, lo que también permite ahorrar tiempo a la hora de recoger la cocina.

Una cena con 4 ingredientes

La receta está pensada para cuatro personas y hacen falta ocho huevos, entre 400 y 500 gramos de tomate frito casero o salsa de tomate de bote de buena calidad, 150 gramos de beicon en tiras y unos 150- 200 gramos de queso rallado para fundir.

Una de las ventajas de esta preparación es que no necesita horno para fundir el queso, ya que el calor de la sartén tapada permite conseguir el resultado deseado.

Huevos duros en su punto

Lo primero es cocer los huevos. Noelia los deja aproximadamente nueve minutos, para que las yemas no queden excesivamente cocidas, pero la clara esté completamente cuajada.

Una vez transcurrido el tiempo, los huevos se pasan inmediatamente a un recipiente con agua muy fría. Después se pelan y se reservan.

Beicon para dar sabor

El siguiente paso consiste en preparar el beicon. Noelia coloca las tiras en una sartén caliente y las saltea hasta que adquieren un ligero color dorado.

La idea es que se tuesten un poco y dejen parte de su grasa en la sartén.

Cuando están listas, las retira y las reserva. En esa misma sartén y sin lavarla, se calienta la salsa de tomate y así recoge parte de los sabores que ha dejado el beicon.

Tomate y queso fundido

Con el fuego casi al mínimo, se incorpora el tomate y se deja que se caliente suavemente durante unos minutos.

Después se colocan los huevos cocidos cortados en mitades sobre la salsa con la yema hacia abajo.

A continuación, reparte por encima el beicon tostado y lo cubre todo con una cantidad generosa de queso rallado.

El último paso consiste en tapar la sartén y mantenerla a fuego muy suave hasta que el queso esté completamente fundido. El calor permite que se integren los sabores sin necesidad de volver a cocinar los huevos durante demasiado tiempo.

Cómo acompañar estos huevos

La receta que propone Noelia recuerda muchísimo a los huevos en el purgatorio italianos y, como en ellos, el mejor acompañamiento es un buen trozo de pan para mojar.

También se puede completar la cena con una ensalada de hojas verdes, tomate y pepino, si queremos algo fresco.

Otra opción es acompañar los huevos con unas verduras salteadas o al vapor, como calabacín, brócoli o judías verdes que estarán buenísimas mezcladas con el tomate.

Una cena rica en proteínas

Desde el punto de vista nutricional, los huevos destacan por su contenido en proteínas de buena calidad y nutrientes como la vitamina B12, la vitamina D y la colina.

El tomate aporta licopeno, un carotenoide con actividad antioxidante, mientras que el queso añade proteínas y calcio.

Sin embargo, el beicon es una carne procesada que conviene consumir con moderación, debido a su contenido en sal y grasas saturadas. El queso también puede aumentar considerablemente la cantidad de grasa y sal del plato, dependiendo de la variedad elegida.

Por eso, aunque se trata de una preparación rica en proteínas, es recomendable alternarla con otras cenas que incluyan más verduras y fuentes de proteínas menos procesadas.