Anne, cocinera: "La cena más rápida y elegante se hace en 10 minutos con 2 huevos, 1 bote de espárragos y 30 g de jamón"

Ahora que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, conviene recordar que no hace falta pasar horas en la cocina ni gastar una fortuna para sorprender a nuestros invitados.

Hay recetas que se preparan en apenas unos minutos, con ingredientes que podemos tener en la despensa, y que resultan perfectas para abrir un menú de fiesta.

Un buen ejemplo es esta crema fría de espárragos blancos con huevo cocido y jamón crujiente que ha compartido Anne, la creadora del perfil de Instagram @cocinandocontigoo.

Una propuesta que, además de servir como entrante navideño, puede solucionar una cena entre semana cuando no tenemos tiempo ni ganas de cocinar.

La cocinera explica que es una de las recetas que más suele repetir para cenar porque resulta fresca, sencilla y nutritiva. Pero su combinación de sabores y su presentación también permiten adaptarla a las comidas y cenas de las próximas fiestas.

Y lo mejor es que, si tenemos los huevos cocidos de antemano, se puede preparar en menos de diez minutos.

Con pocos ingredientes

La base de esta receta son los espárragos blancos en conserva, un producto que podemos encontrar durante todo el año en cualquier supermercado y que tiene la ventaja de que ya está listo para consumir.

Para prepararla, Anne utiliza un bote de espárragos, dos huevos cocidos, medio diente de ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre y una pizca de sal.

Para terminar el plato, prepara un crujiente utilizando unas lonchas de jamón serrano que deshidrata en el microondas.

La cocinera aprovecha también el líquido del bote de espárragos, que sirve para triturar los ingredientes y conseguir una consistencia cremosa sin necesidad de añadir leche, nata ni caldo. Aunque cualquiera de estos tres se podría añadir si, una vez hecha, resulta demasiado espesa y se desea más líquida.

Cómo preparar la crema

La elaboración no puede ser más sencilla. Anne pone los espárragos en el vaso de la batidora, junto con todo el líquido que contienen en el bote.

A continuación, añade los dos huevos cocidos, que aportan consistencia a la crema, además de proteínas. Incorpora también medio diente de ajo, una pizca de sal, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poco de vinagre.

La cantidad de ajo se puede ajustar según las preferencias personales, ya que se utiliza crudo y su sabor puede resultar bastante intenso. Por supuesto, a quien no le guste el ajo, puede eliminarlo.

Después, solo hay que triturar todos los ingredientes hasta obtener una crema fina y homogénea. Ahora es el momento de probarla y rectificar de sal, aunque conviene no abusar ya que el toque final va a ser un crujiente de jamón que aportará bastante.

Jamón crujiente en 30 segundos

Anne utiliza un procedimiento muy sencillo para hacer el crujiente sin tener que encender el horno ni manchar una sartén. Coloca las lonchas de jamón entre dos hojas de papel de cocina y las introduce en el microondas durante unos 30 segundos.

El calor hace que el jamón pierda parte de su humedad y adquiera una textura más firme y crujiente. El tiempo exacto dependerá de la potencia del microondas y del grosor de las lonchas, por lo que conviene comprobar el resultado y, si es necesario, calentarlas unos segundos más, pero siempre yendo poco a poco para evitar que se queme.

Una vez preparado, se deja templar y se rompe con las manos en pequeños trozos que servirán para decorar la crema.

Cómo servirla y acompañarla

Para presentar el plato, Anne reparte la crema de espárragos en un cuenco y distribuye por encima los trocitos de jamón crujiente. El toque final para realzar el sabor puede ser un pequeño chorrito de aceite de oliva virgen extra. También se le pueden poner unos cuantos picatostes para que sea un poco más energética.

Si se quiere servir bien fría, es recomendable utilizar espárragos que hayan estado previamente en el frigorífico o refrigerar la crema después de triturarla.

Si se prepara para una comida con invitados, puede servirse en pequeños vasos individuales como entrante. Una presentación sencilla que permite dejar la crema preparada con antelación y añadir el jamón justo antes de llevarla a la mesa, para evitar que pierda su textura.

Una cena ligera y nutritiva

Desde el punto de vista nutricional, los espárragos blancos tienen un bajo aporte energético y contienen agua, fibra y pequeñas cantidades de vitaminas y minerales. Su contenido en fibra contribuye al funcionamiento normal del tránsito intestinal.

Los huevos, por su parte, aportan proteínas de buena calidad, además de nutrientes como la vitamina B12 y la colina. El jamón también proporciona proteínas, aunque conviene moderar su cantidad por su contenido en sal.

El aceite de oliva virgen extra añade grasas principalmente monoinsaturadas y ayuda a completar el perfil nutricional del plato.