Ángel León, chef: "Los boquerones más buenos no son fritos, sino con queso cremoso y un puñado de tomates cherry"

Los boquerones fritos o en vinagre son uno de los aperitivos más populares de los bares españoles. Estos últimos, con un poco de ajo, perejil y aceite de oliva ya resultan deliciosos, pero también pueden convertirse en un entrante mucho más original sin necesidad de complicarse en la cocina.

Basta con un puñado de tomates cherry y un queso de textura cremosa para disfrutar de un aperitivo lleno de contrastes que será ideal para las comidas navideñas que están a la vuelta de la esquina.

Detrás de esta propuesta está Ángel León, el cocinero gaditano que lleva años explorando las posibilidades gastronómicas del mar desde los fogones de Aponiente, su restaurante con tres estrellas Michelin en El Puerto de Santa María.

Conocido como el "Chef del Mar", en esta ocasión deja a un lado las elaboraciones de alta cocina para demostrar que también se puede sorprender con algo tan sencillo y asequible como unos boquerones en vinagre.

Una receta con 3 ingredientes

La receta de Ángel León combina tres ingredientes con sabores y texturas muy diferentes. Por un lado, los boquerones en vinagre, con su acidez característica; por otro, los tomates cherry, que aportan frescura y un punto dulce; y, finalmente, la stracciatella, que proporciona cremosidad y suaviza el conjunto.

Este último ingrediente, que puede resultar menos conocido, es un queso fresco italiano originario de Apulia que se elabora con hebras de pasta hilada, similares a las de la mozzarella, mezcladas con nata.

De hecho, la stracciatella es el relleno cremoso que encontramos en el interior de la burrata, que es un queso más fácil de encontrar en los supermercados.

También se puede usar una mozzarella fresca desmenuzada y mezclada con un poco de nata o creme fraiche.

También es una receta que proporciona nutrientes interesantes, pues los boquerones son pescados azules que aportan proteínas de buena calidad y ácidos grasos omega-3.

Los tomates incorporan vitamina C y carotenoides, mientras que la stracciatella aporta proteínas, calcio y también grasas saturadas procedentes de la nata.

Cómo preparar los boquerones

Para preparar cuatro raciones se pueden utilizar aproximadamente 400 gramos de boquerones limpios, 200 gramos de stracciatella y unos 250 gramos de tomates cherry.

También necesitaremos agua, sal y vinagre para marinar el pescado si partimos de boquerones frescos, además de aceite de oliva virgen extra para terminar el plato.

Si este es el caso, debemos recordar que para hacer los boquerones en vinagre deben someterse previamente a una congelación adecuada para prevenir el anisakis. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda congelarlos durante al menos cinco días a una temperatura de -20 ºC. El marinado en vinagre no sustituye este tratamiento.

Lo más práctico es congelar los boquerones ya eviscerados y sin cabeza, de manera que, cuando los vayamos a preparar solo haya que filetearlos.

Una vez descongelados, se separan los filetes, se retira la espina central y se introducen en un recipiente con abundante agua y hielo, donde se dejan reposar durante una hora en la nevera. Después se prepara el líquido para marinar mezclando agua y vinagre a partes iguales con un buen pellizco de sal.

Los filetes se introducen en esta preparación y se dejan reposar en la nevera durante 24 horas. Durante ese tiempo, el vinagre cocina parcialmente el producto modificando la textura y el aspecto del pescado.

Otra posibilidad, que también contempla Ángel León, es utilizar directamente boquerones en vinagre en conserva listos para consumir. De esta manera, se simplifica considerablemente la receta.

El truco para los tomates

Mientras los boquerones terminan de marinarse, se pueden preparar los tomates cherry. Ángel León propone dos métodos para retirarles la piel y conseguir una textura más agradable.

El primero consiste en utilizar un soplete de cocina para aplicar calor sobre la superficie de los tomates para que se chamusque la piel y sea más fácil de retirar.

La segunda opción, para quienes no disponen de soplete, es escaldar los tomates durante aproximadamente dos minutos y pelarlos después.

Un aperitivo fácil de montar

Una vez preparados todos los ingredientes, solo falta montar el plato. Ángel León seca bien los boquerones para retirar el exceso de líquido del marinado y los sirve junto a los tomates cherry pelados y la stracciatella.

Como toque final, el chef termina el plato con un poco de sal sobre el queso y los tomates y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, que ayuda a integrar los sabores.