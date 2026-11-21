Vanessa, cocinera: "Las albóndigas más ricas no llevan carne picada, sino 200 g de rape y 150 g de langostinos"

Las albóndigas son uno de esos platos que admiten muchas versiones a las que casi nunca se les da una oportunidad en las casas.

La mayor parte de las veces no salimos de las de carne picada, que son las más habituales, pero también se pueden hacer unas albóndigas riquísimas con pescado y marisco.

Un buen ejemplo son las albóndigas de rape y langostinos que ha compartido Vanessa, creadora de contenido gastronómico conocida en Instagram como @cocinandoconvanessa, que las cocina en una salsa casera que es una bomba de sabor.

La cocinera asegura que es una de las mejores recetas de albóndigas de pescado que ha probado por lo ricas y jugosas que quedan.

Pescado en vez de carne

El rape es un pescado blanco de carne firme y sabor suave, características que lo convierten en un candidato ideal para preparar albóndigas, pues se adapta bien a casi cualquier ingrediente con el que se prepare la salsa.

Los langostinos aportan más intensidad de sabor haciendo que el resultado sea mucho más elegante.

Para preparar la receta, Vanessa utiliza 200 gramos de rape, 150 gramos de langostinos, cuatro dientes de ajo, perejil fresco, un huevo, medio vaso de pan rallado, una cebolla, unas cucharadas de salsa de tomate, harina, sal, pimienta, aceite de oliva y un chorrito de vino blanco.

Aunque Vanessa utiliza langostinos ya cocidos para ahorrar tiempo, la receta también se puede hacer con langostinos crudos sin necesidad de cocerlos previamente.

Un caldo con las cáscaras

Para empezar, se pelan los langostinos y se reservan sus cáscaras. En vez de desecharlas, Vanessa las aprovecha para preparar el caldo que será la base de la salsa.

Para ello, calienta como una cucharada de aceite de oliva en una cazuela y dora las pieles y las cabezas de los langostinos. Después las cubre con agua y deja que se cuezan durante unos 20 minutos.

Una vez transcurrido ese tiempo, presiona las cáscaras para extraer su jugo y cuela el caldo. Este líquido se incorporará posteriormente a la salsa, aportando parte del sabor del marisco.

Cómo hacer las albóndigas

Mientras se está haciendo el caldo, aprovecha para poner en el vaso de una picadora los langostinos pelados, la carne del rape, el huevo, el ajo, el perejil, la sal y el pan rallado.

Se trituran los ingredientes hasta conseguir una masa con la consistencia suficiente como para poder manipularla y formar bolitas con ella.

Como truco de COCINILLAS te cuento que, si es necesario, se puede añadir un poco más de pan rallado, pero sin pasarse, para que un exceso de pan no le quite protagonismo al pescado.

Para evitar que se pegue a las manos, Vanessa recomienda untárselas con un poco de aceite de oliva antes de bolear la masa.

Después se pasan ligeramente por harina y se doran en una sartén con aceite de oliva. No hay que cocinarlas completamente en este paso porque terminarán de hacerse en la salsa.

Una salsa llena de sabor

En la misma sartén utilizada para dorar las albóndigas, después de haber retirado parte del aceite, se incorporan el ajo, la cebolla y el perejil bien picados.

Se sofríen durante unos minutos hasta que estén tiernos y se añaden unas cucharadas de salsa de tomate, un chorrito de vino blanco, sal y pimienta molida al gusto.

Se deja cocinar la mezcla unos minutos para que reduzca el vino y, a continuación, se incorpora el caldo preparado con las cáscaras de los langostinos.

Finalmente, se introducen las albóndigas en la salsa y se cocinan a fuego medio durante unos diez minutos, hasta que el pescado esté hecho. Así se completa una receta que combina la suavidad del rape con el sabor de los langostinos.

Para servirlas, se pueden acompañar de arroz blanco, patatas cocidas o un puré de patata y quedará un plato buenísimo. En su defecto, un buen trozo de pan para mojar en la salsa.

Una fuente de proteínas

Desde el punto de vista nutricional, estas albóndigas son una fuente de proteínas de buena calidad gracias al pescado, el marisco y el huevo.

El rape es un pescado blanco con poca grasa y sin espinas, por lo que es muy agradecido incluso para cuando hay niños en casa. Los langostinos, por otro lado, aportan proteínas y minerales como el yodo.

El pan rallado y la harina añaden hidratos de carbono, mientras que el aceite de oliva aporta principalmente grasas insaturadas. El contenido calórico final dependerá, entre otros factores, de la cantidad de aceite utilizada y de cuánto pan se consuma con la salsa.