La chef Roberta Cipri y un plato de pasta con garbanzos VeselovaElena iStock

Roberta, chef: "Los espaguetis más buenos no llevan tomate ni queso, se hacen con 1 bote de garbanzos, 2 ajos y romero"

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Si te digo que pienses en un plato de espaguetis con una salsa untuosa, puede que lo primero que se te pase por la cabeza sean ingredientes como la nata, la mantequilla o un buen puñado de queso.

Porque en España no estamos acostumbrados a asociar la pasta con legumbres y es una pena, porque estos clásicos menos conocidos de la cocina italiana son una manera deliciosa de ampliar nuestro repertorio.

Eso es lo que propone la chef Roberta Cipri, una pasta e ceci hecha con un bote de garbanzos y poco más.

Roberta trabajó como chef profesional en su Roma natal antes de instalarse en Costa Rica, donde fundó el restaurante Aroma Roma, en San José.

Amante confesa de la cocina más humilde de su país, la chef presenta esta pasta con una frase que resume muy bien su filosofía en la cocina: "cocinar bien no significa utilizar más ingredientes, sino saber trabajar correctamente los que tenemos".

El truco es el almidón

Aprovechando la cremosidad natural de los garbanzos y el almidón que suelta la pasta al cocerse dentro de la propia preparación, se produce "la magia de la cocina italiana", como dice Roberta.

El almidón es un hidrato de carbono presente en cereales y legumbres. Al calentarse en agua se hincha y espesa el líquido, y en esta receta está presente por partida doble.

Por un lado, la pasta y, por otro, el líquido del bote, que contiene el almidón y las proteínas que los garbanzos han soltado durante su cocción.

Sin queso ni mantequilla, el sabor se consigue con un poco de aceite de oliva virgen extra, dos dientes de ajo y un poco de romero. "Sencillo, económico y con mucho sabor", sentencia Roberta.

Al usar garbanzos en conserva se evita el remojo de la noche anterior y la cocción larga que requieren las legumbres secas.

Los espaguetis, por su parte, se parten en trozos antes de cocerlos, como es habitual en las sopas de pasta y legumbres de la cocina italiana. En España, se podrían usar fideos gruesos.

Un plato de hace dos mil años

Los garbanzos y la pasta llevan muchísimo tiempo juntos en las mesas romanas.

Horacio cuenta en sus Sátiras, en el siglo I a. C., que vuelve a casa a cenar porri et ciceris laganique catinum, es decir, un plato de puerros, garbanzos y lagana, una lámina de masa que se considera antecesora de la pasta.

La actual pasta e ceci pertenece a la cucina povera, la cocina de aprovechamiento de las clases humildes, esa que tan bien reivindica Roberta Cipri, y era comida de días de vigilia, en los que no se tomaba carne.

En algunas trattorias romanas todavía se sirve los viernes. La versión clásica de la capital, que recoge la receta de Ada Boni, lleva unas anchoas en el sofrito y un poco de tomate, dos ingredientes que la versión de Roberta no incluye.

Receta fácil de pasta con garbanzos Ingredientes Espaguetis, 200 g

Garbanzos cocidos, 1 bote de 570 g (400 g escurridos)

Ajo, 2 dientes

Romero fresco, 1 ramita (unas 2 cucharaditas de hojas picadas)

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Líquido del bote de garbanzos, 150 ml

Agua caliente, 600 ml

Sal, al gusto Paso 1 Escurrimos los garbanzos y reservamos el líquido del bote. Paso 2 Partimos los espaguetis en trozos de unos 3 cm y picamos finamente las hojas de romero. Paso 3 Calentamos 2 cucharadas de aceite en una cazuela ancha a fuego medio-bajo y añadimos los dientes de ajo pelados y el romero. Cocinamos 1 o 2 minutos, hasta que desprendan aroma, pero sin dejar que el ajo llegue a coger color. Paso 4 Incorporamos los garbanzos y los rehogamos 2 minutos, removiendo de vez en cuando. Paso 5 Añadimos 150 ml del líquido del bote y 400 ml de agua caliente, llevamos a ebullición y cocemos a fuego suave durante 5 minutos. Paso 6 Aplastamos parte de los garbanzos con un pisapatatas, directamente en la cazuela, hasta obtener una crema rústica con parte de los garbanzos todavía enteros. Paso 7 Subimos un poco el fuego, añadimos los 200 ml de agua caliente restantes y esperamos a que hierva. Paso 8 Echamos los espaguetis partidos y los cocemos el tiempo que indique el paquete, removiendo con frecuencia para que no se peguen. Si vemos que se queda sin agua, podemos añadir un poco más de agua caliente. Paso 9 Probamos y rectificamos de sal si es necesario. Apagamos el fuego y dejamos reposar 2 minutos con la cazuela tapada. Paso 10 Servimos en platos hondos con un hilo de aceite de oliva virgen extra por encima.

Más pasta con legumbres

La cocina italiana, como decíamos, lleva siglos cocinando pasta con legumbres, y casi cada región tiene su versión. Hechas con legumbres en conserva, en apenas media hora se puede disfrutar de un plato nutritivo y reconfortante ideal para el otoño.

La pasta e fagioli es la versión con alubias de la pasta e ceci. Se dora un diente de ajo en aceite, se añaden tres cucharadas de tomate triturado y 400 g de alubias cocidas, y se tritura una parte para darle consistencia a la salsa.

Se cubre con medio litro de agua caliente, se cuecen en ella 160 g de pasta corta o de espaguetis partidos, removiendo de vez en cuando, y se termina con perejil picado y un hilo de aceite crudo. En Nápoles y en el Lacio es habitual añadirle corteza de cerdo, y en Salerno y Tarento, mejillones.

La pasta e lenticchie se hace con lentejas, con un sofrito más largo. Se pocha en aceite media cebolla, una zanahoria y una rama de apio picados muy finos, se añaden dos cucharadas de tomate triturado y 400 g de lentejas cocidas, y se cubre con 600 ml de agua.

Cuando rompe a hervir se echan 150 g de pasta corta, como los ditalini, y se cuece unos diez minutos hasta que espese.

La pasta e piselli es otro clásico de la cocina napolitana y la más rápida. Se pocha media cebolla en una cucharada de aceite, a veces con un poco de panceta, se añaden 400 g de guisantes frescos o congelados y se cubren con agua caliente.

Cuando están casi tiernos se incorporan 150 g de pasta corta, que se cuece directamente en el guiso hasta que quede cremosa.