Hermanos Torres, chefs: "El pollo más tierno y sabroso no se hace al horno, sino con 60 ml de salsa de soja, cebolla y 2 ajos"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 6

La carne tierna, casi sedosa, que sirven en muchos restaurantes chinos no se debe tanto a cómo la cocinan, sino a lo que hacen con ella antes de cocinarla.

Lo mejor de todo es que se trata de un truco sencillo que tú y yo podemos aplicar en casa para que el pollo quede tiernísimo.

Y no somos los únicos, porque los hermanos Torres aplican el mismo método en su pollo con almendras, una receta que han publicado en Instagram, @hermanostorrestv.

Truco para un pollo más tierno

Sergio y Javier Torres utilizan una técnica conocida como aterciopelado o velveting, que consiste en marinar el pollo con bicarbonato, maicena y clara de huevo antes de saltearlo.

Sirve para que la carne salga tierna y jugosa, algo que no siempre es fácil de conseguir con el fuego fuerte del wok.

El bicarbonato ayuda a que la carne pierda menos líquido al cocinarse, y la maicena y la clara forman una fina cubierta que la protege del calor. El resultado, según los chefs, es un pollo que "queda muy entero, pero muy, muy, muy tierno".

Un plato chino, pero no mucho

El pollo con almendras pertenece a la cocina chino-estadounidense y su origen es incierto. Se cree que lo crearon inmigrantes de Guangdong, y Detroit (Míchigan) y Columbus (Ohio) se disputan su paternidad.

La receta más antigua que se suele citar aparece en The Chinese Cook Book, de Shiu Wong Chan (1917) y lo describe como pollo salteado con cebolla, champiñones, castañas de agua y apio, con una salsa espesa y almendras.

Receta fácil de pollo con almendras Para el pollo (marinado): Contramuslos de pollo deshuesados y sin piel, 800 g

Bicarbonato de sodio, 3 g

Maicena, 10 g

Huevo, 1 ud (clara para el marinado y yema para el acabado)

Salsa de soja, 15 ml

Sal, 2 g

Pimienta, al gusto Para la salsa: Caldo de pollo (o agua), 150 ml

Salsa de soja, 60 ml

Salsa de ostras, 30 g

Azúcar, 10 g

Aceite de sésamo, 10 ml

Harina de maíz, 10 g Para el acabado: Almendras tostadas, 100 g

Cebolleta, 1 ud

Pimiento verde, ½ ud

Pimiento rojo, ½ ud

Zanahoria, 1 ud

Calabacín, ½ ud

Ajo, 2 dientes

Jengibre fresco, 10 g

Edamame, 40-50 ud

Aceite de oliva, cantidad necesaria Paso 1 Limpiamos de grasa los contramuslos y los cortamos en dados. Paso 2 Ponemos el pollo en un bol con el bicarbonato, la maicena, la clara de huevo, los 15 ml de salsa de soja y la sal. Paso 3 Mezclamos con las manos masajeando para que se integre todo bien y lo dejamos reposar tapado en la nevera entre 20 y 30 minutos. Paso 4 Tostamos las almendras en un wok sin aceite, a fuego medio, y las reservamos. Paso 5 Cortamos todas las verduras en juliana y reservamos el verde de la cebolleta. Paso 6 Mezclamos en un vaso el caldo, los 60 ml de salsa de soja, la salsa de ostras, el azúcar, la harina de maíz y el aceite de sésamo. Paso 7 Calentamos aceite en el wok a fuego fuerte, salteamos el pollo de 2 a 5 minutos para sellarlo ligeramente y lo reservamos. Paso 8 Cortamos las almendras en juliana. Paso 9 Añadimos al wok las verduras y las almendras, salpimentamos ligeramente y salteamos de 4 a 5 minutos, hasta que pierdan un poco de dureza. Paso 10 Incorporamos el pollo y vertemos la salsa. Paso 11 Hervimos de 2 a 3 minutos, o hasta que la salsa tenga la textura deseada. Paso 12 Apagamos el fuego e incorporamos la yema, removiendo bien para que no se cuaje inmediatamente. Paso 13 Emplatamos el pollo con la salsa y las almendras y espolvoreamos por encima el verde de la cebolleta finamente picado.

Más platos asiáticos con pollo

Los marinados y las salsas para el pollo son una constante en otras cocinas de Asia y conocerlas es una manera deliciosa de ampliar nuestro recetario.

El pollo kung pao (gong bao ji ding) es un plato de Sichuan que, según la versión más extendida, debe su nombre a Ding Baozhen, gobernador de la provincia en el siglo XIX con el título de Gongbao.

Se marinan dados de pollo con soja y maicena, se sofríen guindillas secas y pimienta de Sichuan y se saltea la carne con soja, vinagre y azúcar. Se sirve con cacahuetes tostados.

En Japón, el pollo teriyaki debe su nombre a teri, brillo, y yaki, asado. Los contramuslos deshuesados se doran en la sartén y se glasean con una mezcla de salsa de soja, mirin y azúcar que se reduce hasta que quede brillante. Se sirve con arroz blanco.

El pollo satay se considera originario de Indonesia, aunque también es popular en Tailandia y Malasia. Se marinan trozos de pollo con soja y especias, se ensartan en brochetas, se hacen a la plancha o a la parrilla y se sirven con una salsa picante de cacahuete conocida como salsa satay.

El pollo frito coreano más conocido es el yangnyeom, se hizo popular en Corea del Sur en la década de 1980. El pollo se reboza con almidón de patata, se fríe dos veces para que quede muy crujiente y se mezcla en caliente con una salsa dulce y picante de gochujang, ajo, soja y miel.

El karaage es el pollo frito japonés. Los trozos de contramuslo se marinan con salsa de soja, sake, jengibre y ajo, se rebozan en fécula o harina y se fríen en aceite muy caliente. Su nombre se suele traducir como "fritura desnuda", por la ausencia de un rebozado grueso, y se sirve con unas gotas de limón.