Tamara, cocinera: "Los garbanzos de bote se mejoran con 2 ajos, 1 vaso de caldo de pollo y una pizca de maicena"

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Son las dos de la tarde, llegas a casa con apenas una hora para comer y no te has acordado de sacar nada del congelador. Lo único que tienes claro es que en media hora hay que estar comiendo.

Antes de entrar en pánico, piensa en legumbres. Un bote de garbanzos cocidos es uno de los mejores amigos que tenemos muchos en la despensa para sobrevivir al 2026 comiendo cosas ricas.

Y con unos garbanzos de bote y un paquete de oreja precocida resuelve la papeleta Tamara, una creadora de contenido gastronómico que publica sus recetas en el perfil de Instagram @rookietam.

Maicena y un vaso de caldo

En un guiso de legumbres tradicional, el sabor y la textura se consigue a base de tiempo. Durante dos o tres horas de fuego lento, las carnes y los huesos sueltan su sustancia en el agua y el caldo se va trabando solo.

Con garbanzos de bote, la receta está lista en diez minutos, y en ese rato el agua no tiene tiempo de convertirse en caldo y tampoco consigue esa textura melosa de los guisos de abuela. Pero tiene solución.

Un vaso de caldo de pollo, -si es casero, mejor, pero si es de brik no es ningún drama-, soluciona la parte del sabor.

La maicena, que es almidón de maíz, soluciona lo de la textura. Al disolverse en el líquido y calentar la mezcla, la espesa, y basta una cucharadita para que el caldo no quede aguado, como el de un guiso que lleva horas al fuego.

Oreja, más allá de cocido

En muchas casas la oreja solo se compra con la idea de echarse a un cocido, junto al tocino y el morcillo. En los bares, es una de las tapas clásicas de los bares de algunas regiones de España.

La oreja a la plancha con salsa brava es un fijo de las barras madrileñas, y en Galicia la orella se toma cocida, con aceite, sal gruesa y pimentón como el pulpo á feira .

Pero más allá de eso, es un ingrediente muy interesante en cualquier guiso por la textura que le deja. La oreja es piel y cartílago, tierna por fuera y ligera por dentro.

Además, el colágeno que contiene se transforma en gelatina con el calor y esa gelatina ayuda a dar cuerpo y untuosidad al caldo.

La oreja de cerdo cruda necesita una cocción larga para quedar tierna, lo que la dejaría fuera de cualquier receta rápida.

El truco está en usar la que usa Tamara, que se vende ya cocida y envasada al vacío en la zona de refrigerados de muchos supermercados y en charcuterías.

Suelen venir adobadas, por lo que se deben probar siempre los guisos antes de añadir sal.

Receta rápida de guiso de garbanzos con oreja Ingredientes Garbanzos cocidos en conserva, 1 bote de 400 g

Oreja de cerdo precocida, 200 g

Cebolla, ½ ud

Ajo, 2 dientes

Pimentón, 1 cucharadita

Maicena, 1 cucharadita

Caldo de pollo, 1 vaso (250 ml)

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas Paso 1 Picamos muy finamente la cebolla y los ajos, y cortamos la oreja en trozos de bocado. Paso 2 Calentamos el aceite en una cazuela a fuego medio y sofreímos la cebolla y los ajos hasta que estén tiernos. Paso 3 Añadimos el pimentón y la maicena, y removemos unos segundos. Paso 4 Incorporamos la oreja y los garbanzos escurridos, y mezclamos. Paso 5 Vertemos el caldo de pollo y llevamos a ebullición. Paso 6 Cocinamos unos 10 minutos a fuego medio- bajo, hasta que todo esté caliente y el caldo haya espesado. Paso 7 Servimos al momento.

Preguntas frecuentes

¿Se puede hacer con oreja cruda? Sí, se puede hacer con oreja cruda que hayamos cocinado previamente. Por ejemplo, con la que haya podido sobrar de un cocido.

¿Con qué se puede sustituir la maicena? Con una cucharadita de harina de trigo rehogada igual en el sofrito. Otra opción para espesar el caldo es aplastar con un tenedor un par de cucharadas de garbanzos, mezclarlos con un poco de caldo y devolverlos a la cazuela.

¿Hay que enjuagar los garbanzos? Conviene escurrirlos y pasarlos por agua, para que no se forme esa espumilla en la superficie que a muchos les disgusta y porque el líquido de la conserva lleva sal. Pero no es imprescindible.

Más recetas con garbanzos

Los garbanzos con pollo y champiñones de Dani Sánchez se hacen con unos contramuslos dorados en sartén y unas tiras de beicon. Después hay que sofreír cebolla, pimiento y ajo, añadir los champiñones y los garbanzos, cubrirlo todo con caldo y cocerlo 10 minutos.

Encarna prepara un potaje con espinacas y patata en 25 minutos. Espesa el sofrito de cebolla y ajo con dos cucharadas de harina y un poco de tomate frito, y lo termina con una bolsa de espinacas y media pastilla de caldo.

Para los garbanzos marineros de Alberto no hace falta ni cazuela. Los garbanzos y los langostinos pelados se aliñan en un bol con ajo, cebolla, pimentón y zumo de limón, y se saltean 3 minutos a fuego fuerte. Luego solo falta añadir los garbanzos y esperar a que se calienten.

Marta López soluciona una comida con lo que hay en la despensa: sus garbanzos con atún y tomate llevan dos latas de atún, 100 g de tomate frito y un vasito de arroz cocido, y solo mancha una sartén.

Y quien no quiera encender el fuego tiene los garbanzos con langostinos al microondas de Arturo Carrasco. Se mezclan en un recipiente con pisto de bote y fumet, y se cocinan 12 minutos a máxima potencia.