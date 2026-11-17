Arantza, cocinera: "Para que el caldo del cocido esté más rico, dora primero la carne y los huesos para que den más sabor"

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El cocido es ese plato que casi todos hemos comido en casa de una madre o de una abuela, pero que casi nadie se anima a preparar en la suya. Impone la lista de la compra, impone la olla y, sobre todo, impone no estar a la altura del recuerdo.

La realidad es que la receta no tiene misterio, no hace falta dominar ninguna técnica, sino hacer las cosas en orden.

Con una receta bien explicada y una olla exprés, cualquiera puede hacer un buen cocido madrileño en casa un domingo sin pasarse la mañana delante del fuego.

Con "un toque especial"

La propuesta es de Arantza Calle Abad, la cocinera zamorana que publica en Instagram como @digesti_on, una cuenta dedicada en buena parte al recetario tradicional.

En la mayoría de las casas, el cocido se empieza con las carnes directamente en el agua.

Arantza, en cambio, lo empieza como si fuera a hacer un guiso, rehogando en la olla los huesos, la panceta y el tocino, y marcando después el morcillo, las costillas y el pollo en la grasa que sueltan los primeros.

Lo que hace la cocinera es aprovecharse de lo que el divulgador estadounidense Harold McGee describe en La cocina y los alimentos como reacciones de Maillard, las responsables del color tostado y del sabor intenso de la corteza del pan o la carne asada.

McGee explica que ese color dorado y esos sabores tan ricos solo se pueden conseguir a temperaturas altas. El agua, como sabemos, no pasa de los 100 ºC, por eso una carne que se sumerge cruda en agua se cuece, pero nunca llega a tostarse.

No tiene nada que ver, por cierto, con "sellar" la carne para que conserve sus jugos, una creencia que el propio McGee lleva décadas desmintiendo. Se dora para dar sabor y color, y, en este caso, ambos acaban en el caldo.

Verdura aparte y otro truco

La col y las patatas no se cocinan con las carnes. Se cuecen aparte, en agua o con un poco de caldo del cocido para darles más sabor, y se terminan con un refrito de ajo, pimentón y vinagre.

Una vez terminado el cocido, el último consejo de Arantza es no servirlo nada más apagar el fuego. Lo deja reposar un mínimo de 30 minutos, "yo a veces hasta una hora", porque, según explica, mejora el sabor y ayuda a desgrasar con más facilidad.

Receta de cocido madrileño Ingredientes Garbanzos, 400 g (en remojo desde la víspera)

Morcillo de ternera, 400 g

Hueso de caña con tuétano, 1 ud

Hueso de rodilla, 1 ud

Codillo de jamón, 1 ud

Cuña de jamón, 200 g

Panceta, 100 g

Tocino ibérico salado, 100 g

Costillas de cerdo, 4 ud

Espinazo de cerdo (opcional), 1 trozo

Muslo de pollo o gallina, 1 ud

Ajos enteros, 2 ud

Rellenos, 2 ud

Zanahorias, 2 ud

Chorizo, 1 ud

Morcilla, 1 ud

Azafrán, unas hebras infusionadas en 200 ml de agua caliente

Fideos (opcional), al gusto Para la verdura: Col, berza o repollo, ½ ud

Patatas, 3 ud

Ajo, 1 diente

Vinagre, 1 vasito

Pimentón, 2 cucharaditas

Aceite de oliva, 1 chorro

Sal, al gusto Paso 1 Rehogamos en la olla exprés el hueso de caña, el hueso de rodilla, el codillo, el tocino y la panceta hasta que suelten su grasa y se doren ligeramente. Los retiramos y reservamos. Paso 2 En esa misma grasa marcamos el morcillo, las costillas, el espinazo y el muslo de pollo, hasta que cojan color por todos los lados. Paso 3 Devolvemos a la olla los huesos y las carnes reservadas. Añadimos los ajos, la cuña de jamón, los rellenos y los garbanzos escurridos, metidos en una malla. Paso 4 Cubrimos agua caliente y calentamos poco a poco, retirando la espuma que sube a la superficie. Paso 5 Tapamos la olla y cocinamos entre 30 y 45 minutos desde que sube la válvula. El tiempo total dependerá de los garbanzos utilizados y del modelo de olla. Paso 6 Mientras tanto, infusionamos el azafrán en 200 ml de agua caliente. Paso 7 Abrimos la olla y añadimos las zanahorias, el chorizo, la morcilla y la infusión de azafrán. Cocinamos entre 10 y 15 minutos más. Paso 8 Dejamos reposar un mínimo de 30 minutos y retiramos parte de la grasa de la superficie. Paso 9 Cocemos aparte la col troceada y las patatas, en agua o con un poco de caldo del cocido, hasta que estén tiernas, y las escurrimos. Paso 10 Sofreímos el ajo laminado en aceite, añadimos el pimentón y el vinagre, y mezclamos esta ajada con la col y las patatas. Paso 11 Colamos el caldo y, si vamos a servir también sopa, cocemos en él los fideos. Servimos en tres vuelcos: primero la sopa, después los garbanzos con la verdura y la patata y, por último, las carnes.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tienen que estar los garbanzos en remojo? Se dejan desde la noche anterior, unas 12 horas, cubiertos con abundante agua, porque doblarán su volumen.

¿Se puede hacer sin olla exprés? Sí, en una olla tradicional, a fuego lento y con mucha paciencia. La cocción se alarga hasta unas dos horas y media o tres, y hay que vigilar que las carnes sigan cubiertas de agua.

¿Qué son los rellenos? También llamados bolas, son una masa de pan, ajo, perejil y huevo que se fríe y después se cuece en el caldo. Son un ingrediente habitual del cocido madrileño.

¿Qué son los vuelcos? Es la forma de servir el cocido por partes y en orden. Lo más extendido son tres (sopa, garbanzos con verdura y carnes), aunque según la casa pueden ser dos o hasta cuatro.

¿Qué hacer con las sobras?

Un cocido rara vez se termina en una comida, y eso es parte de la gracia. Con lo que queda en la olla salen varias comidas más y cada cual más rica.

La ropa vieja es todo un clásico para aprovechar las sobras sin complicarse mucho. Se desmigan las carnes, se hace un sofrito de ajo y cebolla, se añade pimentón y se saltea todo junto con los garbanzos hasta que quedan ligeramente tostados. Si no es mucha la carne, se puede servir con un huevo frito.

Las croquetas de cocido son otra de esas subrecetas del cocido que son casi innegociables. Se rehoga un poco de cebolla picada, se añade harina y se va incorporando leche y un poco de caldo hasta tener una bechamel espesa.

Se mezcla todo con las carnes del cocido desmenuzadas y, tras unas horas en la nevera, se bolean, se empanan y se fríen.

Con el caldo sobrante lo habitual es preparar una sopa de fideos al día siguiente. También se puede congelar en raciones y usarlo como fondo para arroces, guisos o las sopas de ajo que la propia Arantza prepara con caldo de cocido.

Los garbanzos se pueden usar para hacer un hummus en cinco minutos. Se trituran con una cucharada de tahini, zumo de limón, un diente de ajo, aceite de oliva y un poco de caldo para ajustar la textura.

Se puede hacer una empanada o unas empanadillas con las carnes bien picadas, mezclándolas con un sofrito de ajo, cebolla y pimiento rojo. Un relleno que también podría usarse para unos deliciosos canelones.