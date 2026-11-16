Fran, cocinero: "Para que las berenjenas estén mucho más ricas, hazlas con 2 tomates, 1 pimiento, 2 ajos y pimentón"

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Hay recetas que se heredan con la libreta de la abuela y nunca nos paramos a pensar de dónde salieron. Nos sorprendería pensar que algunas llevan siglos en nuestro recetario.

La alboronía, un guiso de berenjena de la cocina andaluza que se sigue haciendo en muchas casas sin que casi nadie sepa por qué se llama así, es una de ella.

Quien lo cuenta es Fran López, el creador de contenido gastronómico tras el perfil de Instagram @apuritamano donde recopila elaboraciones del recetario clásico que tienen una historia detrás.

Y la de este guiso de berenjenas bien merece la pena conocerlo. "Murió sin probarlo y aun así lleva su nombre", así la resume el cocinero.

Se refiere a Burán, la mujer de un califa de Bagdad. "No era una cocinera, sino la señora de la casa", precisa Fran.

Receta moderna, nombre antiguo

Explica Fran López es que la alboronía, "aunque es una receta antigua, es una versión moderna" porque "el nombre llegó antes que la mitad de los ingredientes".

El tomate y el pimiento, recuerda el cocinero, llegaron a España desde el Nuevo Mundo en el siglo XVI. Eso significa que durante siglos existió la palabra y el guiso, pero no el plato tal y como se conoce ahora.

Las dos hortalizas americanas llegaron a "un guiso que ya tenía nombre", aclara.

Para él, esa mezcla no lo hace menos nuestro. Este plato es "de lo más andaluz", defiende, "porque la mezcla de culturas es parte de nuestra identidad".

Receta de alboronía andaluza Ingredientes Berenjena grande, 1 ud

Calabaza, 300 g

Tomates maduros, 2 ud

Pimiento verde, 1 ud

Cebolla, 1 ud

Ajo, 2 dientes

Comino, al gusto

Pimentón, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, al gusto

Vinagre, al gusto Paso 1 Cortamos la berenjena en dados, la salamos y la dejamos escurrir media hora. La enjuagamos y la secamos. Paso 2 Picamos la cebolla, el pimiento y el ajo y los pochamos en una cazuela con aceite a fuego suave hasta que estén blandos. Paso 3 Rallamos los tomates, los añadimos a la cazuela y cocinamos hasta que pierdan el agua. Paso 4 Cortamos la calabaza en dados y la incorporamos junto con la berenjena. Retiramos la cazuela del fuego y añadimos la sal, el comino y el pimentón. Paso 5 Tapamos y cocinamos a fuego lento durante 30-40 minutos, hasta que la calabaza se deshaga un poco. Si se queda seco, podemos añadir un poco de agua y rectificar el punto de sazón. Paso 6 Terminamos con el vinagre y dejamos reposar antes de servir.

Del califato a la mesa de hoy

Burán fue hija de al-Hasan ibn Sahl, alto funcionario del califato abasí, y esposa del califa al-Ma'mun. Según la Encyclopaedia Iranica, nació en el año 807 y murió en septiembre de 884. La boda se celebró entre diciembre de 825 y enero de 826 y fue tan fastuosa que pasó a la historia.

A ella se le atribuye la creación del būrānī. La historiadora iraquí Nawal Nasrallah, traductora al inglés del Kitab al-Tabikh de Ibn Sayyar al-Warraq, un recetario de Bagdad del siglo X, explica en su libro Delights from the Garden of Eden que en época medieval algunos platos de berenjena recibían el nombre de buraniyya y otros el de Buran .

Nasrallah localiza recetas atribuidas a Burán en un recetario de Bagdad del siglo XIII y también en uno andalusí de ese mismo siglo.

El Diccionario histórico de la RAE confirma el recorrido de la palabra: alboronía procede del árabe al-buraniyya, "guiso que lleva el nombre de Buran".

En la literatura española aparece, por ejemplo, en Juanita la Larga (1895), donde Juan Valera sirve "una exquisita alboronía".

Los primos de la alboronía

La alboronía tiene parientes en casi todas las cocinas regionales de España. Comparten el aceite de oliva y las hortalizas de la huerta, pero cambian los ingredientes, el corte y, a veces, la manera de cocinarlos.

El pisto manchego es el más conocido. Según el portal oficial de turismo de Castilla-La Mancha, en su versión más básica se compone únicamente de pimiento verde y tomate, cocinados a fuego lento durante el tiempo suficiente para que el tomate se reduzca y tenga una textura espesa y untuosa.

La samfaina catalana sí lleva berenjena, normalmente junto con calabacín, sobre un fondo de cebolla, ajo y tomate. Se distingue porque los dados deben quedar enteros y reconocibles, y suele servirse como acompañamiento, por ejemplo, del bacalao.

El tumbet mallorquín es el único de esta familia que no es un guiso. La patata, la berenjena, el pimiento rojo y, a veces, también calabacín, se fríen por separado, se colocan en capas y se cubren con salsa de tomate.

La titaina , del barrio valenciano de El Cabanyal, es la única que lleva pescado. Al sofrito de tomate y pimiento se le añaden piñones y tonyina de sorra, que es ventresca de atún en salazón.

En la fritada aragonesa, por último, se usa calabacín, cebolla y pimiento, a menudo con patata. Sobre el tomate no hay acuerdo: unas recetas lo excluyen y otras lo incorporan. La Real Academia de Gastronomía, de hecho, usa fritada como el nombre que recibe la samfaina en Aragón y Navarra.