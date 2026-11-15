Anabel, cocinera: "La cena más rápida, fácil y deliciosa del otoño se hace con 1 lata de sardinas, queso, 1/2 cebolla y 2 huevos"

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Cuántas veces nos ha salvado la cena un sándwich y cuántas veces lo ha hecho una lata de sardinas, pero quizá no sean tantas las que lo han hecho ambos en la misma receta.

La receta de hoy viene a cambiar eso, a darle una vuelta al bocadillo de sardinas y convertirlo en un sándwich templado, con el pan crujiente y la cremosidad del queso fundido. Una cena de lujo en menos de 15 minutos.

La propuesta es de la cocinera Anabel Gutiérrez, creadora de contenido gastronómico conocida como @belfood_ana en Instagram, que ha versionado el tuna melt, pero con sardinas en vez de atún.

El tuna melt, un clásico

El tuna melt, un sándwich caliente de atún con queso fundido típico de las cafeterías americanas tiene un origen incierto.

La historia más repetida sitúa su nacimiento hacia 1965 en la barra de unos almacenes Woolworth's de Charleston (Carolina del Sur). Parece ser que un cuenco de ensaladilla de atún cayó accidentalmente sobre un sándwich de queso a la plancha.

En vez de tirarlo todo, alguien decidió probar la mezcla, descubrió que no estaba nada mal y, a partir de ahí, se convirtió en una nueva receta.

Una historia que, si bien podría ser cierta, hay que tomar con cautela porque el medio gastronómico estadounidense Chowhound rastreó el relato y concluyó que no tiene respaldo documental.

Lo que sí consta, según la cronología que recoge ese mismo medio a partir de la web Food Timeline, es que The Joy of Cooking ya incluía en 1936 un sándwich abierto de atún gratinado con queso.

No obstante, el nombre tuna melt no aparece hasta mediados de los años 70, en cartas de cadenas como IHOP y Howard Johnson's.

El truco: tapar la sartén

Uno de los errores más frecuentes al preparar un sándwich en casa es que o bien el queso no se funde del todo, o bien el pan acaba quemado.

Anabel soluciona esto colocando una loncha de queso sobre cada rebanada de pan y cocinándolas a fuego bajo con la tapa puesta.

Se hace así "para que el queso se funda sin que se quemen la mantequilla ni el pan", explica la cocinera. El calor que se concentra en la tapa funde el queso mientras el pan se va dorando lentamente.

A diferencia de las versiones que se doran con el sándwich ya cerrado, aquí el relleno no se calienta, sino que se reparte sobre el queso cuando las tostadas ya están fuera de la sartén.

Receta fácil de sándwich de sardinas de lata Ingredientes Sardinas en conserva, 1 lata

Cebolla morada, ½ ud (o 1 chalota)

Pepinillos, 3-4 ud

Cebollino fresco, al gusto

Huevos duros, 2 ud

Mayonesa, 2 cucharadas

Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

Pan de molde o brioche, 2 rebanadas

Queso cheddar, 2 lonchas

Mantequilla, una pizca Paso 1 Escurrimos las sardinas y las aplastamos con un tenedor para desmenuzarlas. Paso 2 Picamos finamente la cebolla, los pepinillos y el cebollino. Aplastamos los huevos duros con un tenedor. Paso 3 Mezclamos en un bol los huevos con la cebolla, los pepinillos y el cebollino. Añadimos la mayonesa, mezclamos e incorporamos las sardinas. Paso 4 Agregamos la mostaza de Dijon y volvemos a mezclar todo. El resultado tiene que ser como una ensaladilla rusa de atún. Paso 5 Derretimos la mantequilla en una sartén a fuego bajo, colocamos las dos rebanadas de pan y ponemos una loncha de cheddar encima de cada una. Paso 6 Tapamos la sartén y tostamos a fuego medio-bajo hasta que el pan esté dorado y el queso empiece a fundirse. Paso 7 Retiramos las tostadas, repartimos el relleno sobre el queso de una de ellas y cerramos el sándwich con la otra.

Algunas alternativas

Anabel usa pan de brioche, pero no lo es imprescindible. "Si no tienes, pues pan de molde de toda la vida", apunta Anabel. Unas rebanadas de pan de hogaza también son, para mi gusto, una de las mejores opciones para un sándwich como este.

Con el resto de los ingredientes hay la misma flexibilidad. La chalota se puede cambiar por cebolla morada, los pepinillos pueden ser en vinagre o agridulces y la mayonesa podría cambiarse por salsa de yogur.

El único ingrediente que Anabel defiende expresamente es la mostaza de Dijon. "Me encanta el punto que le da", comenta. Aunque si no te gusta, no se la tienes que echar.

Preguntas frecuentes

¿Hay que quitar la espina a las sardinas? No. La espina de la sardina en conserva es blanda debido al proceso de cocción y se deshace al aplastarla con el tenedor. Según la FEN, no solo se puede comer, sino que se debe consumir para aprovechar todo el calcio que aporta.

¿Se puede preparar el relleno con antelación? Sí, hay que guardarlo en la nevera en un recipiente cerrado y seguir las mismas precauciones que para guardar una ensaladilla rusa.

¿Se puede usar otro queso que no sea cheddar ? Sí, se puede usar cualquier queso en lonchas que funda bien, como gouda, havarti o emmental. Personalmente, no recomiendo que sea queso de verdad, no las lonchas de queso fundido que vienen envueltas en plástico.

¿Se puede hacer con otra conserva? Sí. Con atún se puede hacer el tuna melt original, y con melva o caballa en conserva también estará buenísimo.