Jordi Cruz, chef: "El arroz más rico y rápido no lleva sofrito, sino pasta de tomate y el ajo al final para que no amargue"

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Se suele dar por hecho que preparar un arroz sabroso lleva mucho tiempo. Basta con pensar en un sofrito casero para entender de dónde viene la idea.

Las verduras se dejan a fuego lento, después se calienta el caldo, igual hasta toca esperar a que se guise alguna carne y, cuando por fin está todo en su punto, todavía falta echar el arroz y esperar a que se haga.

Esa manera de cocinar explica que el sofrito se considere casi un requisito innegociable para que el arroz tenga sabor. Pero a veces la vida no nos da para tanto. Pero se pueden tomar atajos.

El truco para ahorrar tiempo

Jordi Cruz enseña el suyo en uno de sus vídeos de Instagram y es algo tan sencillo como abrir un par de latas de calamares en su tinta y aprovechar el sabor que ya concentran las conservas.

Con esas dos latas, el arroz y cuatro cosas más, el chef prepara un plato que entra por los ojos y en menos de 30 minutos lo tiene listo para servir.

Así, hasta un antojo de comer paella a última hora tiene cabida en una comida de diario. El tiempo que habría que pasar haciendo el sofrito, en esta receta da para sentarse a la mesa con el arroz recién hecho.

Arroz sabroso sin sofrito

En vez de preparar un sofrito pochando cebolla y tomate durante un buen rato, Jordi Cruz empieza rehogando el arroz directamente en el aceite -se puede aprovechar el de las latas- y añade después una buena cucharada de tomate doble concentrado.

Esta pasta de tomate es tomate muy reducido, en el que los azúcares y los compuestos de sabor están muy concentrados. Aporta cuerpo, color y sabor intenso de inmediato, sin necesidad de una cocción larga que extraiga ese sabor poco a poco.

Este tomate concentrado se puede encontrar hasta en Mercadona, pero el chef explica que, si no se tiene a mano, sirve igualmente una salmorreta o un sofrito de bote. Y yo añado a esta lista una crema de tomates secos, que aportará muchísimo umami y mucha más potencia.

3 especias para el arroz

El chef catalán ya ha hablado en numerosos vídeos de las especias que emplea para dar sabor a sus arroces. Se trata de una mezcla inspirada en la que también usa el chef Dani García.

En un arroz tan sencillo como el que propone en esta ocasión, sirve para añadir una capa extra de sabor al arroz. Y con algo tan sencillo como azafrán, comino molido y pimienta, machacados juntos en un mortero.

El azafrán aporta aroma y ese color dorado tan reconocible; el comino le da ese inconfundible toque terroso y tostado; y la pimienta anima el plato con un punto de picante.

Se puede usar con muchos arroces distintos, por eso Jordi Cruz recomienda preparar más cantidad de la necesaria a propósito para guardarla y tenerla lista la mezcla para arroces futuros.

Y, hablando de especias, lo mejor es el truco para el ajo en polvo que recomienda el cocinero. No hay que mezclarlo con el resto de las especias, sino que hay que añadirlo al final, justo antes del caldo. La razón es que el ajo en polvo se quema con facilidad sobre el aceite caliente dejando un gusto amargo, y no queremos eso.

Por último, un aviso a navegantes, el chef usa latas de calamares en su tinta, pero solo con la tinta que traen las latas el arroz no queda completamente negro. No es un problema, porque es un arroz que también va a estar muy bueno.

Pero si lo que queremos es un arroz negro de verdad bastaría con añadir algunos sobrecitos de tinta congelada. Ahora bien, en su receta la prioridad es justo la contraria: hacerlo lo más fácil posible y que, aun así, salga rico.

Otras conservas para un arroz

Una lata de conserva aporta a la vez la proteína del plato y un fondo ya preparado, porque el líquido o el aceite del envase están cargados de sabor. Eso permite jugar mucho más allá de los calamares en su tinta.

Para un arroz marinero, podemos usar perfectamente unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural, unas almejas, unas navajas o unas zamburiñas en salsa de vieiras.

De cefalópodos, los calamares en salsa americana y las latas de pulpo al ajillo, o de potón si se busca una opción más económica también dan buen resultado.

La clave en todos los casos es la misma que en la receta original; se trata de aprovechar el líquido de la conserva, ajustar la sal al final -las conservas ya aportan la suya- y reservar las piezas más delicadas para los últimos minutos, para que no se pasen de punto.

Receta de arroz con calamares exprés Ingredientes Arroz, 250 g

Latas de calamares en su tinta, 2 ud

Caldo para arroz, 1,3 l

Tomate doble concentrado, 1 cucharada generosa

Aceite de oliva, 50 ml, puede ser el de las latas

Sal, 5 g

Mezcla de especias, 1,5 g

Ajo en polvo, al gusto Para la mezcla de especias Azafrán, 1-2 g

Comino molido, 5 g

Pimienta, 5 g Para terminar Perejil, al gusto, opcional

Alioli, al gusto, opcional Paso 1 Machacamos en el mortero el azafrán, el comino y la pimienta hasta integrarlos en una mezcla homogénea. Paso 2 Calentamos el aceite de las conservas en la paella o en una sartén amplia y rehogamos ligeramente el arroz. Los calamares los reservamos aparte. Paso 3 Incorporamos el tomate doble concentrado y lo mezclamos bien con el arroz. Paso 4 Añadimos la mezcla de especias y, casi al final, el ajo en polvo. Paso 5 Vertemos el caldo, agregamos la sal y repartimos bien el arroz por toda la paella. Paso 6 Cuando rompa a hervir, bajamos el fuego y cocinamos durante 16 minutos a hervor suave. Paso 7 En el tramo final, añadimos los calamares que habíamos reservado y subimos el fuego para secar el arroz y conseguir un ligero socarrat. Paso 8 Apagamos el fuego, tapamos y dejamos reposar 2 minutos antes de servir.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de arroz tengo que usar? El bomba y el albufera son ideales porque absorben mucho caldo sin pasarse, pero un arroz redondo también sirve. Conviene evitar los arroces largos o vaporizados, que no liberan almidón de la misma forma.

¿Cuánto caldo necesito? En esta receta se usan 1,3 litros para 250 gramos de arroz, una proporción generosa pensada para una paella ancha de 45 cm, donde el caldo evapora más rápido. Si cambias el recipiente, puedes utilizar alguna aplicación como Paellapp para calcular cuánto necesitas.

¿Se puede hacer sin paella? Sí, aunque lo ideal es una superficie amplia. Una sartén grande o una cazuela baja también sirven; cuanto más extendido quede el arroz, mejor se cocerá y más fácil será conseguir el socarrat.