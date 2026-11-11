Lara, cocinera: "Las albóndigas más ricas del otoño no llevan salsa de tomate, se hacen con castañas y 300 ml de leche"

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Para no comer siempre las mismas albóndigas no hay que complicarse la vida. A veces basta con olvidarse de la eterna salsa de tomate y preparar otra más de temporada.

Y en otoño, no está de más recordar que las castañas dan bastante más juego que asadas en un cucurucho.

Las castañas cocidas también son dignas de platos salados, no en vano, antes de que las patatas llegaran del Nuevo Mundo ya se usaban como alimento saciante para preparar caldos y guisos.

Además, su sabor delicado permite aromatizarlas con todo tipo de especias y hierbas frescas, y, por qué no, usarlas para la salsa de unas deliciosas albóndigas.

Es la propuesta que comparte la cocinera Lara, conocida en Instagram como @laradelrio__, que le da una vuelta de tuerca a las albóndigas más tradicionales para convertirlas en las mejores del otoño.

Para que queden jugosas

Lara propone arrancar la receta de la manera más canónica, es decir enharinando las albóndigas y friéndolas en abundante aceite de oliva, aunque ofrece otras alternativas: dorarlas por tandas con menos aceite o prepararlas al horno.

Después las termina a fuego lento en la salsa de castañas. Aquí lo más importante es tener claro que la fritura no es para cocinar las albóndigas, sino simplemente para dorar la superficie exterior, pues no queremos que se queden secas.

Una salsa con castañas

El ingrediente principal de la salsa, como hemos visto, son las castañas cocidas. Y para hacerlas, he de decir, que el microondas es la opción más rápida para pelarlas sin sufrir.

Primero las lavamos y hacemos una incisión en un lateral de cada una, atravesando tanto la cáscara dura como la piel fina interior, sin llegar a cortarlas por la mitad. No se deben calentar sin este corte previo, porque pueden reventar.

Las colocamos en una sola capa, sin amontonarlas, en un plato apto para microondas y calentamos 2 minutos a 1.000 W o 2 minutos y medio a 800 W. Comprobamos una y, si la piel aún se resiste, seguimos calentando en intervalos de 30 segundos.

Sacamos el plato con cuidado de no quemarnos y esperamos lo justo para poder manipularlas. Con ayuda de un paño limpio retiramos la cáscara y la piel interior mientras todavía están calientes, pero sin sujetarlas directamente si queman.

Se pelan mejor cuando aún están calientes, por lo que, si tenemos que hacer varias tandas, es mejor pelar una tanda antes de calentar la siguiente que dejar que se enfríen todas.

Cómo cocer las castañas

Una vez peladas, cubrimos las castañas con agua o caldo en una cazuela y las cocemos con un hervor suave hasta que se puedan aplastar fácilmente con un tenedor.

Podemos empezar a comprobarlas a los 20 minutos, aunque el tiempo varía y será menor si ya se han ablandado bastante en el microondas.

Receta de albóndigas en salsa de castañas Para las albóndigas Carne picada de cerdo y ternera, 500 g

Miga de pan, 50 g

Leche para remojar el pan, 75 ml

Huevo, 1 ud (opcional)

Ajos, 2 ud

Aceite de oliva para el ajo, 2 cucharadas

Perejil picado, 1 cucharada

Comino molido, 1/4 de cucharadita

Pimentón dulce, 1/2 cucharadita

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto

Harina de trigo para enharinar, cantidad suficiente

Aceite de oliva para freír, cantidad suficiente Para la salsa y el emplatado Castañas cocidas y peladas, 500 g

Leche, 300 ml

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto

Hierbabuena fresca, 4 hojas

Chile en polvo, 1 pizca (opcional)

Ralladura de limón, 1/2 ud

Tahini, 1 cucharada (opcional) Paso 1 Remojamos la miga en la leche hasta que esté blanda. Mientras, picamos los ajos y los doramos suavemente con las dos cucharadas de aceite. Retiramos del fuego y dejamos templar. Paso 2 Escurrimos la miga, la deshacemos en un bol y añadimos el ajo con su aceite, el perejil, el comino, el pimentón, sal y pimienta. Incorporamos el huevo, si lo usamos, y añadimos la carne. Mezclamos lo justo para repartir bien los ingredientes, sin amasar demasiado. Paso 3 Formamos albóndigas de unos 3 cm de diámetro, las pasamos ligeramente por harina y sacudimos el exceso. Las doramos por tandas en una sartén con aceite de oliva caliente y las retiramos a un plato. Paso 4 Trituramos las castañas con los 300 ml de leche, sal y pimienta hasta obtener una crema fina. La pasamos a una cazuela ancha y la calentamos a fuego suave, removiendo. Si queda demasiado espesa, añadimos agua o leche poco a poco hasta que tenga consistencia de salsa. Paso 5 Incorporamos las albóndigas y cocinamos con un hervor muy ligero, moviendo la cazuela y removiendo con cuidado para que no se pegue, durante unos minutos hasta que estén hechas. Rectificamos de sal. Paso 6 Emplatamos las albóndigas con su salsa y terminamos con la hierbabuena picada, un poco de ralladura de limón y, si nos gusta, un poco de chile en polvo y un hilo de tahini. Servimos calientes.

Más albóndigas sin tomate

La propuesta de Lara del Río es ideal para disfrutar en las mesas de otoño, pero el recetario de las albóndigas sin salsa de tomate no acaba ahí.

Con almendras y azafrán. Mezclamos 500 g de carne picada de cerdo y ternera con 1 huevo, una miga remojada en leche, perejil, sal y pimienta. Para la salsa rehogamos 1 cebolla picada con 2 cucharadas de aceite; añadimos 100 ml de vino blanco y dejamos reducir.

Trituramos 50 g de almendras tostadas con 300 ml de caldo y unas hebras de azafrán, lo incorporamos a la cazuela y terminamos de cocinar las albóndigas a fuego lento durante unos 15 minutos.

De pollo con espinacas y curry. Mezclamos 500 g de pollo picado con 2 cebolletas picadas, 1 diente de ajo rallado, 1 cucharada de salsa de soja y 1 cucharadita de jengibre rallado. Formamos bolas pequeñas y las horneamos a 200 °C unos 15 minutos.

Mientras, rehogamos 1/2 cebolla y 1 pimiento rojo en 2 cucharadas de aceite; añadimos 1 cucharada de curry, 400 ml de leche de coco y 150 ml de caldo de pollo.

Cocinamos 10 minutos, incorporamos las albóndigas y un buen puñado de espinacas y calentamos unos minutos más. Terminamos con 1 cucharada de zumo de lima.

De merluza en salsa verde. Picamos 500 g de merluza limpia y sin espinas y la mezclamos con 1 huevo, 80 g de miga remojada en leche, perejil, sal y pimienta. Formamos las albóndigas, las enharinamos y las doramos brevemente en aceite.

En una cazuela rehogamos 1 cebolla y 1 diente de ajo con 2 cucharadas de aceite; añadimos 1 cucharadita de harina y la cocinamos un minuto. Vertemos 50 ml de vino blanco, reducimos e incorporamos 500 ml de caldo de pescado y 120 g de guisantes.

Cocinamos 5 minutos, añadimos las albóndigas y mantenemos un hervor suave hasta que estén hechas también por dentro. Acabamos con perejil picado.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se suele mezclar carne de cerdo y ternera? Para que queden más jugosas. Cuando la ternera es muy magra, incorporar cerdo de un corte con algo más de grasa puede ayudar a que la mezcla resulte menos seca. Lo ideal es que la mezcla tenga aproximadamente un 20 % de grasa.

¿Para qué se añade miga de pan? Aparte de para aumentar la cantidad, al remojarla formamos una pasta que aporta humedad y ayuda a conseguir una textura más tierna, menos compacta que la de una mezcla hecha únicamente con carne.

Es importante escurrirla y deshacerla bien antes de incorporar la carne para no encontrar trozos grandes de pan. Pero si la masa queda ligeramente húmeda, no hace falta compensar añadiendo pan rallado sin medida, porque podemos terminar con unas albóndigas demasiado densas.

¿Cuál es la manera más rápida de darles forma a las albóndigas? Mi favorita es usar una cuchara pequeña de helado para hacer bolas del mismo tamaño sin tener que pesarlas una por una.

Después ponemos un par de centímetros de harina en un vaso como los de la Nocilla y solo hay que dejar caer la porción de masa en el vaso y hacerlo girar. Así la masa se bolea y se enharina sin que tengamos que mancharnos las manos.