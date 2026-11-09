José Andrés, chef: "El guiso más fácil y elegante del otoño se prepara con 750 ml de vino tinto, 150 g de setas y cebollitas"

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Guisar carnes con vino es una técnica recurrente en el recetario español y más aún en el país vecino, de donde procede la receta de hoy. Un clásico de la cocina francesa que, pese a la humildad del ingrediente principal, es digna hasta de las mejores mesas de fiesta.

Es un guiso que se conoce como coq au vin y se prepara cocinando a fuego lento un pollo -o un gallo- en vino tinto acompañado de hortalizas como cebollas o zanahorias.

Pero, aunque el pollo es el ingrediente principal, en este caso, el vino es el auténtico protagonista de la receta, pues actúa como medio de cocción, condimento y agente "ablandador".

Su acidez ayuda a ablandar las fibras de la carne durante el marinado, mientras que los compuestos aromáticos se integran con los jugos naturales del ave y las hortalizas. Al reducirse progresivamente durante la cocción, concentra fragancias y genera una base de sabor muy intensa que caracteriza el plato.

El único requisito es que el vino tenga cierta calidad. En Francia, suelen emplearse tintos de Borgoña, pero, en general, la idea es usar vinos jóvenes o con poca crianza, que tengan una acidez equilibrada con las notas frutales y sin exceso de taninos.

Pollo al vino de José Andrés

En uno de los episodios del programa Vamos a cocinar con José Andrés, emitido hace años en RTVE, el cocinero asturiano explica cómo preparar este guiso. Un plato que es perfecto para el tupper, porque gana con el reposo, pero que también luce para una comida de fiesta cuando se quiere ajustar el presupuesto.

El chef insiste, como ya hemos comentado, en la importancia del marinado previo como una de las claves del guiso. Se trata de sumergir los trozos de pollo en vino tinto con hortalizas y hierbas para que la carne se impregne de aromas, se ablande y tenga un sabor más intenso.

El truco: separar las verduras

Y, para esa parte de la receta, emplea un truco que poca gente conoce. Envuelve las hortalizas en una gasa para sumergirlas en el vino y que no se mezclen con los trozos de pollo, así será más fácil recuperarlas al terminar.

Otro paso importante es secar cuidadosamente cada pieza de pollo antes de dorarla, porque la humedad impide que se forme la costra caramelizada que también es una fuente importante de sabor.

Insiste también en la necesidad de no abarrotar la sartén, ya que el descenso brusco de temperatura si se añaden muchas piezas a la vez dificultaría el correcto dorado de la carne y, con ello, se perdería parte del sabor que se consigue gracias a las reacciones de Maillard.

Por último, José Andrés señala que es importante reducir el vino durante la cocción e ir retirando la espuma que se pueda ir formando sobre la superficie.

Pollo al vino de José Andrés

Receta de pollo al vino Ingredientes Pollo troceado, 1,5 kg

Vino tinto, 750 ml (1 botella)

Ajo, 3 dientes

Apio, 2 ramitas

Zanahorias, 2 ud

Cebolla, 1 ud

Chalotas, 3 ud

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Lardones (tiras de panceta o beicon), 100 g

Cebollitas francesas, 200 g

Setas, 150 g Paso 1 Ponemos el pollo troceado en un bol y lo cubrimos con el vino tinto. Añadimos también el ajo, el apio, la zanahoria, la cebolla y la chalota troceados y envueltos en una gasa. Dejamos macerar durante un mínimo de 8 horas y un máximo de 10 horas en la nevera. Paso 2 Tras el marinado, separamos el pollo del vino y de las verduras. Secamos bien cada pieza de pollo y sazonamos con sal y pimienta negra. Paso 3 Calentamos el aceite de oliva en una olla amplia y sofreímos el pollo hasta que esté bien dorado por todas partes. Paso 4 Incorporamos a la olla las verduras de la marinada y las sofreímos hasta que se empiecen a dorar. Incorporamos el vino reservado y lo reducimos hasta aproximadamente una cuarta parte, desespumando cuando observemos la espuma en la superficie. Paso 5 Reintroducimos el pollo en la olla junto con el vino reducido y cocinamos a fuego suave durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, para que la carne se ablande y se concentre el sabor. Paso 6 Para prepara la guarnición, calentamos una pequeña cantidad de aceite en una sartén. Doramos los lardones, añadimos las cebollitas y, cuando estén tiernas y ligeramente doradas, incorporamos las setas. Sazonamos con sal y mantenemos al fuego hasta que todo esté en su punto. Paso 7 Retiramos cuidadosamente el pollo cocinado y colamos el caldo de cocción, presionando bien las verduras para extraer todos los jugos. Reducimos el caldo -sin las verduras- hasta obtener una salsa ligeramente espesa. Paso 8 Colocamos de nuevo el pollo en la salsa reducida y calentamos suavemente para que los sabores se integren. Finalmente, agregamos la guarnición de panceta, cebollitas y setas antes de servir.

Recetas francesas con pollo

El coq au vin es solo un ejemplo de la larga tradición francesa de guisos. Platos de cuchara de los de siempre, que cada región ha hecho suyos. Estas son algunas de las recetas más populares, todas muy fáciles de hacer en casa:

Pollo a la mostaza (poulet à la moutarde). Salpimentamos 4 contramuslos de pollo y los doramos en una sartén con 2 cucharadas de aceite y una nuez de mantequilla, unos 6 minutos por lado.

Añadimos un par de chalotas picada (o media cebolla), cubrimos con 200 ml de nata y 2 cucharadas de mostaza de Dijon y cocemos 15 minutos a fuego suave hasta que la salsa espese.

Pollo a la provenzal (poulet à la provençale). Doramos 4 muslos de pollo salpimentados en 3 cucharadas de aceite de oliva y los reservamos. En ese mismo aceite pochamos una cebolla y 2 dientes de ajo picados.

Añadimos 400 g de tomate triturado, una ramita de tomillo y 100 g de aceitunas negras deshuesadas, y cocemos el pollo dentro 25 minutos a fuego suave. Terminamos con albahaca fresca picada.

Fricasé de pollo (fricassée de volaille). Rehogamos 800 g de trozos de pollo en 40 g de mantequilla sin dejar que cojan color, espolvoreamos 2 cucharadas de harina y mezclamos bien.

Cubrimos con 500 ml de caldo de pollo, añadimos una zanahoria y una cebolleta en trozos y cocemos 30 minutos a fuego suave. Ligamos la salsa fuera del fuego con una yema de huevo batida con 100 ml de nata y unas gotas de limón.

Pollo a la basquaise (poulet basquaise). Doramos 4 contramuslos de pollo en 3 cucharadas de aceite y los reservamos. En el mismo aceite, pochamos una cebolla, 2 pimientos rojos y uno verde en tiras y 2 dientes de ajo picados durante 10 minutos.

Finalmente, añadimos 400 g de tomate triturado y una pizca de pimentón, y cocemos el pollo dentro 25 minutos tapado. Recuerda un poco a nuestro pollo al chilindrón.