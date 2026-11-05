Anne, cocinera: "Las croquetas de pollo más sabrosas no llevan nuez moscada en la bechamel, sino pimentón y tomillo"

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La nuez moscada aparece en tantas recetas de bechamel que muchas veces se la añadimos a las croquetas por inercia.

Pero su aroma es tan intenso y su sabor tan invasivo que muchas veces tapa el sabor del relleno y las croquetas, sean de pollo, de jamón o de setas, acaban sabiendo todas igual.

Prescindir de ella y elegir especias que realcen el sabor del ingrediente principal puede cambiar para bien el resultado de cualquier croqueta.

Es lo que propone Anne, la creadora de contenido tras el perfil de Instagram @cocinandocontigoo, con esta receta de croquetas de pollo especiado.

Especias y croquetas

El Diccionario histórico de la lengua española de la Real Academia Española define la bechamel como una salsa de harina tostada en grasa y leche a la que se añaden, solo en ocasiones, pimienta, nuez moscada u otros ingredientes.

Entre los textos antiguos que recoge figura una receta de María Mestaguer, más conocida como la Marquesa de Parabere, que lo deja claro: "no gustando, suprímanse las dos últimas", en referencia a la pimienta y la nuez moscada.

El tomillo tampoco es una novedad en esta salsa. En Le Guide Culinaire (1903), Auguste Escoffier preparaba la bechamel con ternera magra, cebolla, una rama de tomillo, pimienta y una pizca de nuez moscada, y la dejaba cocer dos horas antes de colarla.

En la receta de Anne, la bechamel no lleva ninguna especia añadida de forma directa, sino que el sabor procede de los contramuslos de pollo sazonados con una mezcla de especias, que se cocinan en la freidora de aire, y del jugo que sueltan durante la cocción.

El pimentón español

En España hay dos grandes zonas productoras de pimentón, la comarca de La Vera, en Cáceres, y la Región de Murcia. Según un trabajo de la Universidad de Extremadura, el pimentón amparado por la DOP Pimentón de La Vera se elabora con las variedades Ocal, Jaranda, Jariza, Jeromín y Bola, y se comercializa en tres tipos, dulce, agridulce y picante.

Lo que distingue al de La Vera es el secado de los pimientos con humo, por eso el pimentón ahumado solo se encuentra en esa zona.

Receta de croquetas de pollo especiado Ingredientes Contramuslos de pollo deshuesados y sin piel, 4 ud

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Ajo en polvo, 1 cucharadita

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Tomillo seco, 1 cucharadita

Romero seco, ½ cucharadita

Cebolla, 1 ud

Mantequilla para pochar la cebolla, 15 g

Mantequilla para la bechamel, 70 g

Harina de trigo, 75 g

Leche entera, 750 ml Para el rebozado Harina de trigo, 50 g

Huevos, 2 ud

Pan rallado tipo panko, 150 g

Aceite de girasol o de oliva suave para freír, cantidad necesaria Paso 1 Picamos la cebolla muy fina y la ponemos en una sartén amplia con 15 g de mantequilla y una pizca de sal. La pochamos a fuego medio-bajo durante unos 15 minutos, hasta que esté dorada. Paso 2 Mientras, sazonamos los contramuslos con 1 cucharadita de sal, la pimienta, el ajo en polvo, el pimentón, el tomillo y el romero. Paso 3 Colocamos los contramuslos en la bandeja de la freidora de aire y los cocinamos a 200 ºC durante 20 minutos. Paso 4 Picamos el pollo en trozos muy pequeños y lo reservamos junto con el jugo que ha soltado en la bandeja. Paso 5 Añadimos a la sartén de la cebolla los 70 g de mantequilla. Cuando se derrita, incorporamos la harina y la tostamos durante 2 minutos sin dejar de remover. Paso 6 Vertemos la leche poco a poco, sin parar de remover, y cocinamos a fuego medio unos 10 minutos, hasta tener una bechamel espesa y cremosa. Paso 7 Agregamos el pollo picado y los jugos que hayan soltado, removemos bien y cocinamos 2 minutos más. Probamos y ajustamos de sal. Paso 8 Pasamos la masa a una fuente, la cubrimos con film transparente en contacto con la superficie y la dejamos en la nevera al menos 4 horas. Paso 9 Cuando la masa esté fría, formamos las croquetas y las pasamos por harina, huevo batido y pan rallado. Paso 10 Freímos las croquetas por tandas en abundante aceite a 180 ºC durante 2 o 3 minutos, hasta que estén doradas, y las dejamos sobre papel absorbente.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se abren las croquetas al freírlas? Las causas más habituales son una masa demasiado blanda o que no se ha enfriado lo suficiente, un empanado con huecos por los que sale la bechamel y un aceite a temperatura incorrecta.

Freír demasiadas croquetas a la vez también hace bajar la temperatura del aceite y aumenta el riesgo de que se rompan.

¿Se pueden congelar las croquetas caseras? Sí. Se congelan ya rebozadas y sin freír. Hay que congelarlas separadas en una bandeja y, cuando están duras, se pueden pasar a una bolsa o un recipiente hermético.

¿Se pueden hacer croquetas en freidora de aire? Sí, aunque el rebozado queda más seco que en la fritura con aceite. Se pulverizan con un poco de aceite y se cocinan a unos 200 ºC durante 8 a 10 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción.