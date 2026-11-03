José Andrés, chef: "Los huevos rellenos más ricos se hacen con 180 g de atún, 1/2 cebolla y una pizca de pimentón"

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Huevos duros, yemas mezcladas con condimentos que te gusten y de nuevo puestas en sus claras. Es imposible que sea más fácil hacer huevos rellenos.

Pero detrás de este plato tan popular hay una historia que ha recorrido varios continentes a lo largo de los siglos, con raíces que se ramifican desde la cocina medieval andaluza hasta la gastronomía europea y norteamericana.

Según relata el chef José Andrés, apasionado por la historia gastronómica, en su newsletter 'Longer Tables' los huevos rellenos -o deviled eggs, como se conocen en Estados Unidos- tienen su origen muy lejos de nuestros días.

Con un toque picante

El chef asturiano también compartió su receta más fácil para hacer unos huevos rellenos muy sabrosos gracias a algún toque personal que le da a la versión clásica con relleno de atún y mayonesa.

José Andrés incorpora al relleno un par de chalotas (puede ser media cebolla) finamente picadas, que dan un toque fresco y una textura ligeramente crujiente. Para redondear la mezcla incorpora una cucharadita de salsa picante y, para rematar, espolvorea pimentón sobre los huevos.

Dulce o picante ya será a gusto del consumidor. Depende de si uno quiere que sean endiabladamente picantes o que el toque sea más sutil.

Pelar huevos sin romperlos

Una cosa que resulta muy frustrante cuando queremos hacer unos huevos rellenos es que, al pelarlos, parte de la clara se quede pegada a la cáscara.

No afecta al sabor, pero unos huevos rellenos con desconchones no entran por los ojos.

Para evitar este contratiempo del primer mundo, el truco de algunos chefs consiste en añadir mucha sal al agua de cocción, empezar con los huevos en agua fría y dejarlos cocer 9 minutos a partir de que el agua empiece a hervir.

Otros, como José Andrés, optan por añadir un chorro de vinagre que ayudará a coagular rápidamente la clara en el caso de que la cáscara se agriete durante la cocción.

También se debe tener en cuenta la edad del huevo, los huevos cuanto más frescos sean, más difíciles son de pelar.

Receta fácil de huevos rellenos Ingredientes Huevos grandes, 8 ud

Vinagre blanco, 5 ml

Mayonesa, 160 g

Atún en conserva, 180 g

Chalotas, 2 ud ( o media cebolla pequeña)

Mostaza Dijon, 10 ml

Salsa Valentina (o Tabasco o cualquier otra salsa picante), 1 cucharadita

Pimienta negra recién molida, al gusto

Sal, al gusto

Pimentón, para servir Paso 1 Llenamos una olla con agua suficiente para cubrir los huevos y añadimos el vinagre. Llevamos a ebullición. Paso 2 Cuando el agua esté hirviendo, incorporamos los huevos con cuidado y los cocemos durante 10 minutos. Paso 3 Mientras se cuecen los huevos, preparamos un baño de hielo en un bol grande con agua y cubitos de hielo. Paso 4 Una vez transcurridos los 10 minutos, trasladamos los huevos al baño de hielo y los dejamos enfriar completamente para detener la cocción. Paso 5 Pelamos los huevos con cuidado, procurando no dañar las claras, ya que servirán como base para el relleno. Paso 6 Cortamos los huevos por la mitad a lo largo y retiramos cuidadosamente las yemas para dejar las claras intactas. Reservamos éstas en la nevera y colocamos las yemas en un bol. Paso 7 Al bol con las yemas añadimos la mayonesa, la mitad del atún desmenuzado, la chalota picada, la mostaza Dijon, la salsa Valentina y pimienta negra al gusto. Mezclamos todo con un tenedor hasta obtener una pasta homogénea. Ajustamos el punto de sal. Paso 8 Rellenamos cada mitad de clara con aproximadamente una cucharada de la mezcla de yemas. O, si tenemos ganas de lucirnos, podemos usar una manga pastelera de boquilla rizada. Paso 9 Decoramos cada huevo con un trozo del atún restante y espolvoreamos con pimentón al gusto. Paso 10 Refrigeramos hasta el momento de servir. Se recomienda consumirlos fríos.

Andalucía: el origen

Explica José Andrés que la idea de rellenar huevos cocidos se remonta a la Antigüedad y, aunque no hay un registro escrito claro de cuándo se hizo por primera vez, hay evidencias de prácticas similares en la cocina romana.

El uso de huevos cocidos condimentados con especias era común en banquetes romanos y la idea de rellenarlos con mezclas sazonadas bien podría haber surgido allí.

Sin embargo, según explica el chef asturiano, la primera mención escrita que se parece a nuestros huevos rellenos modernos proviene de un libro de cocina anónimo de la Andalucía del siglo XIII.

En esa receta, las yemas de huevo se mezclaban con cilantro, cebolla, pimienta, una salsa fermentada, aceite y sal, y con este mejunje se rellenaban de nuevo en las claras.

Este método se parece mucho más al concepto actual de huevos rellenos que las simples especias romanas, y muestra que ya entonces existía una versión de huevos "rellenos" en lo que hoy es el sur de España.

El término "deviled" no aparece hasta mucho después. En la Inglaterra del siglo XVIII, la palabra "devil" se usaba en contexto culinario para describir alimentos fuertemente sazonados, especialmente picantes o con condimentos fuertes, y de allí deriva la expresión deviled eggs. En ese sentido, "endemoniado" se refería más al sabor que a algún origen mitológico o religioso.

En Estados Unidos, la receta y el término ganaron popularidad en el siglo XIX. El primer ejemplo impreso de una receta estadounidense de deviled eggs se publicó en un periódico de Alabama en 1877 y llevaba ingredientes como mantequilla, vinagre, cayena y mostaza.

La cocinera Fannie Farmer fue de las primeras en sugerir el uso de mayonesa en la mezcla de yemas en su célebre Boston Cooking-School Cook Book de 1896.

Con el tiempo, los huevos rellenos se convirtieron en un clásico en celebraciones y comidas informales en Norteamérica, al igual que en Europa, donde seguimos encontrando desde los œufs mimosa franceses hasta los huevos a la rusa en Bélgica.