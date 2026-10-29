La abuela Asun y un filete de lomo de cerdo con salsa LauriPatterson iStock

Asun, abuela cocinera: "Los filetes más ricos no se hacen a la plancha, sino con 1/2 cebolla y un chorro de leche"

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Con unos filetes de lomo de cerdo se puede preparar una comida deliciosa en pocos minutos, pero dejan poco margen de error.

Al ser una pieza magra, con poca grasa entre las fibras, unos segundos de más en el fuego son suficientes para que la carne quede seca.

Una forma de evitarlo es freírlos o marcarlos brevemente y terminar su cocción dentro de una salsa. Es lo que hace Asun, la abuela del cocinero Fran Riera, con su lomo en salsa de almendras.

La receta, compartida por el joven en su perfil de Instagram, @franriera, es un homenaje a Asun: "Mi abuela tiene un recetario que nunca ha escrito". Por eso, se ha propuesto cocinar y recopilar todas sus recetas.

Una salsa con almendras

La receta puede cocinarse con almendra molida o en trocitos, según lo que haya en la despensa o si se busca una textura más o menos rústica. En cualquier caso, siempre tenemos la opción de pasarla por la batidora al final si lo que queremos es una textura muy lisa.

Lo realmente importante es que la almendra se quema con rapidez, así que hay que removerla sin parar y añadir la leche en cuanto empiece a coger color.

El truco de abuela

La salsa no lleva caldo, sino que la base líquida es la leche, a la que la abuela Asun le añade media pastilla de caldo de carne. No debemos olvidar que estas pastillas aportan sal, por lo que lo mejor es probar la salsa y rectificar el punto de sazón añadiendo más solo si es necesario.

Tras incorporar los filetes, la salsa debe cocinarse a fuego lento para que se evapore parte del agua de la leche y pueda espesar. El fuego suave es esencial, porque un hervor intenso puede hacer que la leche suba y se derrame.

Receta de filetes de lomo en salsa de almendra Ingredientes Lomo de cerdo en filetes finos, 600 g

Harina de trigo, 50 g

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Cebolla, ½ ud

Almendra molida o troceada, 80 g

Leche entera, 500 ml

Pastilla de caldo de carne, ½ ud Paso 1 Pasamos los filetes de lomo por la harina y sacudimos el exceso. Paso 2 Calentamos aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto y freímos los filetes vuelta y vuelta, hasta que estén dorados por fuera. Los reservamos en un plato. Paso 3 Cortamos la cebolla en juliana muy fina y la pochamos en la misma sartén, a fuego medio-bajo, durante unos 10 minutos, hasta que esté blanda y transparente. Paso 4 Añadimos la almendra, la repartimos por toda la sartén y la tostamos durante 2 o 3 minutos, removiendo, hasta que esté dorada y vigilando para que no queme. Paso 5 Incorporamos la leche y removemos para que se integre con la cebolla y la almendra. Paso 6 Desmenuzamos la media pastilla de caldo sobre la salsa y removemos hasta que se disuelva. Paso 7 Incorporamos los filetes, bajamos el fuego y dejamos que cueza a fuego lento durante unos cinco minutos, hasta que la salsa espese. Servimos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre el lomo y el solomillo de cerdo? El lomo es una pieza más grande y firme, ideal para asados y filetes. El solomillo es más pequeño, tierno y necesita una cocción incluso más rápida.

¿Qué especias combinan mejor con el lomo de cerdo? Si quieres darle un toque extra de sabor a la receta, el romero, el tomillo, el ajo, el pimentón y la pimienta negra son excelentes opciones. También combina bien con mostaza, miel y hierbas aromáticas.

¿Se puede marinar el lomo de cerdo antes de cocinarlo? Sí. Una marinada con aceite, ajo, especias y un poco de leche aportará mucho sabor. El líquido de la marinada puede usarse después para cocinar la salsa.

¿Qué guarniciones acompañan mejor al lomo de cerdo? Las patatas asadas, el puré de manzana, las verduras salteadas, el puré de patatas y el arroz blanco son acompañamientos habituales.

¿Cómo conservar el lomo de cerdo cocinado? Guárdalo en un recipiente hermético en la nevera antes de que transcurran dos horas, a 4 °C o menos, durante tres o cuatro días máximo.

¿Se puede congelar el lomo de cerdo cocinado? Sí. Déjalo enfriar, divídelo en porciones y guárdalas en recipientes herméticos. Para conservar mejor su calidad, consúmelo preferiblemente en un plazo de dos a tres meses.

¿Cómo recalentar el lomo de cerdo sin que se seque? Caliéntalo a fuego suave con un poco de caldo o salsa y mantenlo tapado. Evita las temperaturas excesivas y asegúrate de que quede bien caliente.