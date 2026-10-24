David, chef: "Las albóndigas más fáciles y ricas no se fríen, se guisan con 370 g de tomate y un litro caldo de pollo"

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Hacer albóndigas es sencillo, pero el método más tradicional requiere algunos pasos que muchas veces dan pereza en la cocina. A mí me pasa con la fritura, por eso hace ya tiempo que utilizo este truco de David de Jorge.

El cocinero guipuzcoano, también conocido como Robin Food, las preparó así una vez en uno de sus programas y son, realmente, unas "albóndigas en salsa exprés".

Y exprés por partida doble, porque en vez de pasarlas por harina y dorarlas en la sartén con aceite -el método clásico de nuestras madres y abuelas-, el chef las introduce crudas en una salsa de tomate para que se termine de cocinar todo a la vez.

Menos grasa, menos cacharros para fregar y unas albóndigas más ligeras que quedan jugosísimas en tiempo récord.

El truco: ni harina ni fritura

Como decíamos, el punto fuerte de esta receta es el trabajo que se ahorra. En la elaboración tradicional, las albóndigas se enharinan, se fríen en abundante aceite hasta que se doran y después se escurren sobre papel para que la grasa no acabe en la salsa.

David de Jorge se salta todos esos pasos. Simplemente, forma las bolas y las deja caer directamente en la salsa caliente, donde el propio calor las cuaja, las compacta y las cocina en apenas 20 minutos.

El único truco es que la cocción debe hacerse a fuego moderado, sin que hierva fuerte, para que las bolas no se rompan, y comprobar el punto de cocción a los 15-20 minutos.

Basta con sacar una, abrirla con un tenedor y verificar que el centro esté al punto que nos gusta, aunque, advierte que si queda un punto poco hecho tampoco pasa nada.

Más allá de la comodidad, el método exprés tiene una gran ventaja nutricional frente al clásico. Al no enharinar ni freír las bolas, estas no absorben el aceite de la sartén, de modo que el plato resulta menos calórico.

Receta fácil de albóndigas ligeras Para la salsa Cebolla en tiras, 1,5 kg

Aceite de oliva, 100 ml

Ajo laminado, 30 g

Caldo de pollo o carne, 1 l

Tomate frito, 370 g

Sal, al gusto Para las albóndigas Carne picada de vaca, 1 kg

Carne picada de pollo, 300 g

Carne picada de cerdo, 200 g

Cebolla, 1 ud

Miga de pan remojada en leche y escurrida, un trozo

Perejil picado, al gusto

Salsa de soja, 2 o 3 cucharadas

Huevo, 1 ud

Yema de huevo, 1 ud

Salsa kétchup casera, 2 o 3 cucharadas (opcional)

Sal, al gusto

Pimienta, cantidad necesaria Paso 1 Rehoga la cebolla en una olla con el aceite de oliva, el ajo y una pizca de sal hasta que esté bien pochada. Paso 2 Añade la pastilla de caldo, el tomate frito y el agua, y deja hervir unos 20 minutos. Paso 3 Amasa las tres carnes con la cebolla y el ajo pochados, la miga de pan escurrida, el perejil, la salsa de soja, el huevo, la yema, el kétchup (si lo usas), sal y pimienta. Forma bolas con las manos. Paso 4 Tritura la salsa. Paso 5 Introduce las bolas en la salsa y deja guisar unos 20 minutos, hasta que estén hechas por dentro.

Albondigas en salsa exprés

Dudas sobre las albóndigas

¿Cuál es la mejor carne para las albóndigas? La mezcla más recomendable contiene una parte de cerdo por cada dos de ternera o mitad y mitad.

Cuanto mayor sea el porcentaje de cerdo, más jugosas quedarán. En esta receta, David de Jorge añade también pollo para que queden algo más ligeras.

Para hacer albóndigas sin gluten ¿con qué sustituyo la miga de pan? La miga de pan aporta jugosidad y ayuda a ligar la masa.

Para una versión sin gluten puedes sustituirla por pan sin gluten remojado en leche, copos de avena sin gluten bien hidratados, arroz cocido triturado, patata cocida machacada o copos de puré de patata. La clave es que sea un alimento rico en almidón.

Comprueba también que la salsa de soja y la pastilla de caldo sean aptas para celíacos, porque muchas contienen gluten.

¿Se pueden congelar las albóndigas en salsa? Sí. Una vez cocinadas, se conservan en la nevera unos tres días y aguantan bien en el congelador hasta dos o tres meses.

También puedes congelarlas crudas, ya boleadas, y guisarlas en la salsa cuando las necesites. No hace falta descongelarlas, solo alargar la cocción unos minutos hasta que el centro esté cocinado.

¿Con qué se pueden acompañar las albóndigas en salsa? Las guarniciones más frecuentes son el arroz blanco, patatas fritas o un puré de patata. En último caso, un buen trozo de pan para mojar en la salsa. También funcionan sobre pasta o con una guarnición de verduras si buscas un plato más ligero.