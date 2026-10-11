El chef Jesús Sánchez y un postre de manzana casero Mer Bonilla

Jesús Sánchez, chef con 3 estrellas: "El postre más elegante del otoño se hace con 1 sobao y 1 manzana en solo 10 minutos"

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Entre comerse una manzana de postre y poner en la mesa un dulce que parece traído de la pastelería no hay ni 10 minutos de diferencia. Tampoco hace falta horno, molde ni batidora, basta con una sartén, un poco de maña y una pizca de azúcar.

La propuesta es de Jesús Sánchez, chef del Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria).

Navarro de nacimiento, abrió el restaurante en 1993 junto a su mujer, Marián Martínez, y ambos lo han llevado hasta las tres estrellas Michelin, que mantienen desde noviembre de 2019.

Desde 2021 dirige también Amós, en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid.

El cocinero ha publicado la receta en su perfil de Instagram, @_jesussanchez, dentro de la serie Recetas con la gorra, en la que enseña elaboraciones pensadas para que cualquiera las pueda hacer en casa sin complicarse la vida.

Y como bien anuncia al principio de la grabación: "¿Tienes un sobao y una manzana? Entonces tienes un postre" y es literalmente así.

El sobao pasiego, la base del postre

El sobao pasiego es un pequeño bizcocho de textura densa, pero a la vez tierna y esponjosa, con una superficie dorada que lo hace irresistible.

Como se puede deducir por su nombre, es típico de Cantabria y, además, está amparado por una Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Su ingrediente principal es la mantequilla, que supone en torno a una cuarta parte de la masa y es la responsable de su textura.

Con el sobao como base, el postre se termina con unas bolitas de manzana caramelizadas. Para conseguirlas, Jesús Sánchez utiliza una cuchara parisina, también llamada sacabolas o sacabocados.

Consiste en un pequeño cazo semiesférico de borde afilado que se clava en la pulpa y se gira para extraer una bola. Si no tienes una, puedes cortar la manzana en dados de 2 centímetros y seguir los mismos pasos.

Receta de tarta de manzana exprés Ingredientes Sobao pasiego mediano, 1 ud

Manzana, 1 u

Mantequilla, 15 g

Azúcar, 2 cucharadas

Hojas de menta fresca, 2-3 ud Paso 1 Pelamos la manzana y sacamos bolitas de la pulpa con una cuchara parisina. Paso 2 Derretimos la mantequilla en una sartén a fuego medio. Paso 3 Añadimos las bolitas de manzana y las salteamos durante 30-40 segundos, dándoles vueltas. Las retiramos y reservamos. Paso 4 En la misma sartén, añadimos el azúcar y lo dejamos caramelizar a fuego suave hasta que tenga un color dorado claro. Paso 5 Mientras se hace el caramelo, cortamos el sobao en tiras de aproximadamente un centímetro y las colocamos en el plato. Paso 6 Repartimos las bolitas de manzana templadas sobre las bases de sobao. Paso 7 Cubrimos con el caramelo y terminamos con una hoja de menta.

Otros postres rápidos que alegran el día a día

Usando solo una sartén también podemos preparar este postre rápido de plátano.

Cogemos uno que no esté excesivamente maduro y lo cortamos por la mitad a lo largo, lo doramos un par de minutos por cada lado en una cucharadita de mantequilla y terminamos con una pizca de canela. Servimos con una cucharada de yogur natural.

Higos frescos con queso batido, miel, pistachos y un toque de ras el hanout Mer Bonilla

Con los higos, que todavía podemos encontrar en las fruterías los últimos de la temporada, ni siquiera hace falta encender el fuego. Los abrimos en cruz sin llegar a la base, los rellenamos con una cucharada de queso fresco batido y terminamos con una cucharadita de miel y unos frutos secos troceados.

Tampoco hay que encender el fuego con la granada, cuya temporada arranca en otoño. La desgranamos sobre un cuenco, repartimos los granos sobre un yogur griego y completamos con unas almendras laminadas tostadas o una pizca de canela.

Si tenemos peras en el frutero, una buena manera de no dejar que se estropeen es pelarlas, partirlas por la mitad, quitarles el corazón y ponerlas en un plato apto para microondas con una pizca de canela y dos cucharadas de zumo de naranja. Las tapamos y las cocinamos unos cuatro minutos a máxima potencia, hasta que estén tiernas.

Y si lo que nos apetece es chocolate, fundimos 40 gramos de chocolate negro al baño maría o en el microondas, en tandas de 30 segundos, y bañamos en él unos gajos de mandarina.

Después, solo hay que dejarlos sobre papel de horno para que el chocolate endurezca y ya están listos para servir.