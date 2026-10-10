Los cocineros coinciden: "El postre más fácil y elegante del otoño se hace solo con un puñado de nueces y chocolate"

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Para preparar un capricho dulce en casa no hace falta saber repostería, ni tener moldes, ni termómetros.

Ni siquiera hace falta mucho tiempo, basta con una tableta de chocolate y un puñado de frutos secos, un horno o una freidora de aire y unos minutos para esperar a que se enfríe.

El resultado son unos bombones de bocado que se pueden tener listos en poco más de media hora, enfriado incluido, y que sirven tanto para el postre como para la merienda o para acompañar el café.

Los cocineros coinciden: unos bombones facilísimos

Son varios los cocineros que se han rendido ante esta sencilla receta y la han alabado en sus perfiles en redes sociales.

Uno de ellos ha sido el chef Roberto Bosquet (@chefbosquet), diplomado en Le Cordon Bleu Madrid, cofundador del restaurante Naked & Sated y autor de cuatro libros de cocina, el último Todos a la mesa (Espasa, 2024).

Tal como propone Bosquet, sobre las onzas de chocolate se pueden colocar frutos secos, fruta fresca o fruta deshidratada. Para fundirlas, se puede usar el horno o la freidora de aire.

Celia García (@thefitbowl), técnica en Nutrición y Dietética y autora del libro Comida sana en bowl (Oberon), propone usar onzas de chocolate del 85 % con una nuez entera encima y, de forma opcional, unas escamas de sal.

Por otro lado, el cocinero Daniel Sánchez (@danieleandome) sugiere usar chocolate blanco y chocolate con leche y combinarlos con leche y almendras, para tener un surtido más colorido.

Bombones de chocolate con frutos secos Ingredientes Chocolate en tableta (negro, con leche o blanco), 100 g

Nueces peladas, almendras crudas, frutas deshidratas…, una pieza por onza de chocolate

Sal en escamas (opcional), al gusto Paso 1 Precalentamos el horno a 100 ºC y forramos una bandeja de horno con papel vegetal. Paso 2 Separamos la tableta en onzas, las colocamos sobre la bandeja, con unos 3 cm de distancia entre ellas y ponemos un fruto seco sobre cada onza. Paso 3 Horneamos durante 5 minutos, hasta que el chocolate se ablande. Paso 4 Sacamos la bandeja y presionamos ligeramente cada fruto seco para que quede hundido en el chocolate. Paso 5 Espolvoreamos la sal en escamas por encima, si la usamos. Paso 6 Llevamos la bandeja a la nevera durante 20 minutos, hasta que el chocolate esté sólido. Paso 7 Despegamos los bombones del papel y los guardamos en un recipiente hermético.

Preguntas frecuentes sobre el chocolate

¿Qué diferencia hay entre el chocolate negro, el chocolate con leche y el chocolate blanco? La diferencia está en cuánto cacao lleva cada uno y en si lleva leche o no.

El chocolate negro es el que más cacao tiene y el que menos azúcar, por eso su sabor es más intenso y amargo. Cuanto más alto es el porcentaje que indica la etiqueta, más se nota ese amargor.

El chocolate con leche lleva menos cacao y leche, lo que le da un sabor más dulce y una textura más cremosa. El blanco no lleva la parte sólida del cacao, solo su grasa, la manteca de cacao, junto con leche y azúcar, de ahí su color marfil y su sabor dulce y lácteo.

¿Cómo se deben conservar las tabletas de chocolate? Bien cerradas, en un lugar fresco, seco, sin luz directa y con una temperatura estable. Los cambios bruscos de temperatura y la humedad favorecen la aparición de manchas blancas en la superficie.

¿Se puede comer el chocolate con manchas blancas? Sí. Esas manchas se conocen como bloom y pueden ser de dos tipos: de grasa, cuando parte de la manteca de cacao migra a la superficie y recristaliza, o de azúcar, cuando la humedad disuelve el azúcar de la superficie y este vuelve a cristalizar al secarse.

Las manchas blancas son consideradas un defecto de calidad que afecta al brillo y a la textura, pero no indican que el chocolate esté en mal estado.