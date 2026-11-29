Rubén, cocinero: "La cena más buena para el otoño se hace en 20 minutos con 60 g de jamón, 200 g de pan y pimentón"

A medida que avanzan las semanas de otoño y las temperaturas empiezan a acariciar el invierno, recuperar algunas de las recetas más humildes de nuestra cocina puede ser la mejor solución para organizar las cenas de entre semana.

Recetas que surgieron de la necesidad de aprovechar los alimentos disponibles en casa y que, transmitidas de generación en generación, se han convertido en auténticos clásicos del recetario patrio.

Es el caso de las sopas de ajo, también conocidas como sopa castellana en una de sus versiones más populares. Un plato al que Rubén Martínez, creador de contenido gastronómico, guarda especial cariño, tal y como cuenta en su perfil de Instagram (@comiendobienn).

"Esta es la primera receta que aprendí a cocinar, la sopa de ajo que me enseñó mi abuela", explica.

El origen de la sopa de ajo

En su origen, la palabra sopa no hacía referencia a un caldo con más o menos cosas, sino al pan. Según el diccionario de la RAE, la palabra procede del germánico sŭppa, que significaba "pedazo de pan empapado en un líquido".

El propio diccionario conserva todavía la acepción de rebanada de pan que se empapa, y la expresión "calar la sopa", que es remojar con caldo el pan cortado o desmenuzado.

Y de ahí la expresión popular de "acabar como una sopa", cuando llueve mucho y uno acaba calado hasta los huesos.

Ese pan mojado en caldo también fue comida de caridad. La RAE habla también de la sopa boba, que era la comida que se daba a los pobres en los conventos y que se componía básicamente de pan y caldo.

En cuanto a la sopa de ajo, su origen suele situarse en la cocina humilde de campesinos y pastores, como una forma de aprovechar el pan duro, y es especialmente popular en Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha.

Receta de aprovechamiento

Para elaborar esta sopa, Rubén Martínez utiliza 12 dientes de ajo, 200 gramos de pan duro, 60 gramos de jamón, un litro de caldo o agua, un par de huevos, una cucharadita de pimentón dulce, aceite de oliva y sal.

El primer paso consiste en pelar los dientes de ajo, cortarlos en láminas y ponerlos a pochar a fuego bajo en una olla con un chorro de aceite de oliva. Hay que estar atentos y vigilar que no se tuesten demasiado para evitar que aporten un sabor amargo a la sopa

A continuación, incorpora el jamón y lo dora para que suelte parte de su grasa, que le dará sabor a la sopa.

Después, añade el pan duro troceado y una cucharadita de pimentón dulce, y mezcla bien todos los ingredientes, procurando que el pimentón no se queme antes de incorporar el líquido.

Lista en 10 minutos

Una de las ventajas de esta receta es que no hace falta usar un caldo casero hecho para la ocasión. Si se puede aprovechar alguno que tengamos en la nevera o en el congelador, perfecto; si no, Rubén sugiere utilizar simplemente agua, pues el sofrito ya va a dar sabor.

Una vez incorporado el líquido, sube el fuego hasta que rompa a hervir y, a partir de ese momento, deja que la sopa se cocine durante diez minutos a fuego medio, sin remover.

Durante ese tiempo, el pan irá absorbiendo el caldo y liberando almidón que espesará la sopa.

Los huevos, al apagar el fuego

La sopa de ajo no siempre lleva huevos, pero está más rica con ellos. Se cascan un par de huevos directamente sobre la sopa, que se pueden dejar así para que se escalfen o se puede revolver un poco para que formen hilos en la sopa, y se deja reposar todo durante cinco minutos para que se cocinen con el calor residual.

Al añadir huevos, las sopas de ajo ganan consistencia y resultan más saciantes, por lo que se convierten en una cena muy reconfortante.

Son, además, una estupenda oportunidad para dar salida a ese pan que ha ido perdiendo frescura durante la semana. Una receta económica, con ingredientes de despensa y que permite disfrutar de un plato caliente sin dedicar demasiado tiempo a cocinar.