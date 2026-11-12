Ferran Adrià, chef: "Para que los mejillones estén más buenos, no tienen que abrirse del todo en la olla, solo un milímetro"

En España cada persona consume en casa 0,61 kilos de mejillones al año, pero dicen los expertos que los cocinamos de más y eso los arruina. La cifra procede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y corresponde a 2024.

Podría decirse que es un marisco habitual en la cesta de la compra de muchos de nosotros, pero ese cariño por este bivalvo va, según explican, unido a la creencia de que se deben cocinar hasta que todas las conchas se abren de par en par.

El vídeo que el científico marino Arnau Subías, creador del proyecto Gastrobio, ha compartido en su cuenta de Instagram @gastro.bio incide sobre esta cuestión.

Grabado en Enigma, el restaurante barcelonés de Albert Adrià, el chef Ferran Adrià reflexiona sobre cómo se cocinan los moluscos bivalvos señalando un error que se comete casi siempre: un bivalvo opaco es un bivalvo pasado, porque "se ha ido el agua".

Mejillones abiertos lo justo

En el caso del mejillón, la clave es no esperar a que se abra del todo, basta con un milímetro, con que esté apenas entreabierto, lo justo para que la punta de un cuchillo pueda colarse entre las valvas.

"Si el cuchillo entra, significa que ya está bien", insiste el chef. A partir de ahí, dice, lo más importante de un cocinero es probar, y el bocado confirma que el mejillón "tiene gusto", el del mar, algo que, como bien apunta Arnau Subías, no debería sorprender en un animal filtrador.

Tampoco se alarma por los que no llegan a abrirse. ¿Están malos los mejillones cerrados? "No. Es un falso mito", apunta Subías.

En la cocina, explica Ferran Adrià, los olían uno a uno. El olor, asegura, es "maravilloso". Un consejo que choca con la recomendación habitual de guías de consumo, que aconsejan no comer las piezas que permanecen cerradas después de la cocción.

Cómo cocer mejillones al punto

Con los consejos del chef como guía, el método es sencillo. Se lavan los mejillones, se retiran las barbas y se colocan en una olla amplia, sin apilarlos en exceso.

Se tapa y se calienta a fuego vivo, opcionalmente se puede añadir un poco de agua o vino blanco, pero no es necesario porque pueden abrirse con el vapor de su propio jugo.

Y toca estar atentos para ir sacándolos a medida que sus conchas empiezan a separarse.

De las rías gallegas a la mesa

Casi todo el mejillón español sale de Galicia. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las 184.593 toneladas que se cultivaron en 2024, el 96,9 % fue gallego.

La Xunta cifra en 177.638 las toneladas de 2025 y en unas 3.450 las bateas aptas para su cría, repartidas por las rías de Ares, Muros, Arousa, Pontevedra y Vigo, con Arousa a la cabeza.

La batea es una plataforma flotante de la que cuelgan cuerdas. En ellas se fija la semilla, recogida en las rocas del litoral o en cuerdas colectoras; a los cuatro o seis meses llega el desdoble, y el engorde se alarga de ocho a catorce meses más, hasta alcanzar los 7 o 10 centímetros.

Antes de llegar a la pescadería, recuerda Subías, los mejillones se depuran para eliminar posibles patógenos.

Así que, tras casi año y medio de cultivo y un paso por la depuradora, el mejillón merece, al menos, que no lo estropeemos en la olla por un minuto de más.