Los chefs coinciden: "El solomillo de cerdo, para que quede tierno, no se debe cocinar más de 4 o 5 minutos"

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El solomillo de cerdo tiene fama de ser una de las piezas más tiernas del animal, pero también es una de las que tienen más papeletas de estropearse en la sartén. Si prolongamos la cocción unos minutos más de lo debido, una carne que debería resultar jugosa acaba seca y difícil de masticar.

El problema, si es que así se lo puede considerar, está en su escaso contenido en grasa. A diferencia de otros cortes de cerdo, el solomillo apenas tiene grasa infiltrada que ayude a mantener la jugosidad cuando se somete a temperaturas elevadas.

Por eso, tanto chefs como cocineros con experiencia insisten en la importancia de controlar el tiempo de cocción. Si se corta en medallones de unos dos centímetros de grosor, cuatro o cinco minutos en una sartén bien caliente son más que suficientes, aunque el tiempo exacto dependerá del grosor y de la temperatura inicial de la carne.

También es importante evitar que la sartén pierda temperatura al introducir demasiadas piezas a la vez. Una superficie bien caliente permite dorar el exterior con rapidez sin prolongar innecesariamente la cocción.

El chef Dani García y fray Ángel, el fraile cocinero famoso por sus vídeos de YouTube, han compartido recetas en las que ponen en práctica este consejo.

Los trucos de Dani García

El chef Dani García, uno de los cocineros más exitosos a lo largo de las dos últimas décadas en España, cuando hace unos años estaba al frente del programa Hacer de comer en RTVE, aprovechó uno de los episodios para cocinar un solomillo en salsa de mostaza.

En esta ocasión, para darle "un toque más de chispa", el chef malagueño adoba la carne con un majado de hierbas aromáticas frescas, una mezcla que incluye tomillo fresco, aceite de oliva, perejil, pimienta de diferentes colores y ajo, con un toque de sal.

El otro pequeño truco es incorporar a la salsa el adobo que se desprende de la carne, con eso se consigue que el plato, una vez terminado, resulte mucho más sabroso.

Solomillo a la mostaza de Dani García

Receta de solomillo en salsa de mostaza de Dani García Para el solomillo y la salsa Solomillo de cerdo, 2 ud

Nata para cocinar, 300 ml

Mostaza de Dijon, 2 cucharadas

Brandy, 50 ml Para el majado Tomillo fresco, 4 ramas

Perejil fresco, 4 ramas

Pimienta en grano

Ajo, 1 diente

Aceite de oliva virgen extra, un chorrito

Sal, al gusto Para la guarnición Patatas mini, 16 ud

Perejil fresco, al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 En un mortero, machacamos el ajo, los granos de pimienta, el tomillo y el perejil fresco. Añadimos un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. Mezclamos bien hasta obtener una pasta. Paso 2 Cortamos los solomillos en medallones de unos dos centímetros de grosor. Los embadurnamos bien con el majado que acabamos de preparar. Reservamos las puntas de los solomillos para otra elaboración. Paso 3 Cocinamos la guarnición. Colocamos las patatas mini, bien lavadas y sin pelar, en un recipiente apto para microondas. Cocinamos a máxima potencia durante 6 a 9 minutos, según su tamaño. Tras la cocción, las salteamos en una sartén con aceite de oliva, sal, pimienta y perejil picado, hasta que estén doradas por fuera. Paso 4 Marcamos los medallones de solomillo en una sartén a fuego alto hasta que estén dorados por fuera, pero aún jugosos por dentro. Retiramos temporalmente la carne y en la misma sartén flambeamos el brandy para evaporar el alcohol. Paso 5 Incorporamos la nata y la mostaza de Dijon a la sartén con el brandy. Mezclamos bien y dejamos reducir la salsa a fuego medio hasta que espese ligeramente. Paso 6 Añadimos los medallones de solomillo junto con los jugos que hayan soltado, así como los restos del majado. Cocinamos todo junto durante 5 minutos. Paso 7 Emplatamos el solomillo cubriéndolo con una cantidad generosa de salsa de mostaza. Acompañamos con las patatas mini salteadas. Servimos caliente, idealmente con un buen pan para aprovechar toda la salsa.

El solomillo del convento

Fray Ángel es un fraile que ha conseguido algo insólito: llevar el hábito y la cocina tradicional a YouTube con un estilo que mezcla la sencillez con la que se vive entre los muros conventuales con la calidez de la cocina familiar.

En uno de estos vídeos, este afable religioso se anima a preparar un suculento solomillo de cerdo al whisky , un clásico del recetario de algunas regiones en España.

El hermano también es tajante con la cocción de esta pieza de carne: "El solomillo está a la altura de los riñones, es una carne muy tierna y noble. Si la castigamos con demasiado fuego, la estropeamos". Por eso, su consejo es darle una cocción corta, pausada y con mimo.

Lo primero, confitar los ajos en manteca de cerdo a fuego suave, "con arte y sabiduría", hasta que queden cremosos por dentro. Es el primer secreto del plato, pues el ajo bien cocinado aporta carácter sin amargor.

Luego, fríe los medallones "solo para dorarlos, no para cocinarlos por dentro". Con muy buen criterio, rechaza utilizar el término "sellado", porque "la carne sigue soltando sus jugos", y prefiere hablar de caramelización para referirse a ese color dorado que da sabor y aroma.

El whisky, advierte, ha de incorporarse con precaución, "porque puede saltar", y hay que dejarlo evaporar sin prisas antes de añadir el caldo de pollo. "Hay que dejar que el whisky hable con la grasa", explica.

El truco final es el más sencillo. "Cuando empiece a hervir, cuatro o cinco minutos bastan. A lo mejor cinco son mucho", aclara. Con esa breve cocción, la carne se mantendrá tierna.

Después, se retira el solomillo, se espesa la salsa con maicena y se vuelve a introducir la carne "para que se empape y se quede dentro". Este proceso de "entrar y salir" evita que se reseque y permite que absorba los aromas del ajo y el licor.

En palabras del propio fraile, "el secreto está en no maltratar la carne y en saber jugar con el fuego: acercar, retirar, subir, bajar. Esa es la sabiduría del guiso".

Solomillo al whisky de fray Ángel

Receta fácil de solomillo al whisky Ingredientes Medallones de solomillo de cerdo, 1 kg

Ajo, 8 dientes con piel

Manteca de cerdo, 50 g

Whisky, 100 ml

Caldo de pollo, 250 ml

Maicena express, 1 cucharada

Comino molido, 1 cucharadita

Sal, al gusto Paso 1 Confitamos los ajos en la manteca de cerdo, a fuego muy suave, hasta que estén tiernos y dorados, pero sin llegar a quemarse. Retiramos y reservamos. Paso 2 En la misma grasa doramos los medallones de solomillo por ambos lados, solo hasta que tomen color, sin cocinarlos completamente. Paso 3 Añadimos el whisky con cuidado y dejamos evaporar el alcohol durante unos minutos. Si se desea, podemos flambear brevemente para reducir aún más el alcohol. Paso 4 Incorporamos el caldo de pollo y añadimos el comino. Cuando empiece a hervir, introducimos de nuevo la carne y cocinamos durante 4 o 5 minutos. No más. Paso 5 Retiramos el solomillo, espesamos la salsa con la maicena express y volvemos a añadir la carne y los ajos para que se integren los sabores. Servimos acompañado de patatas fritas o pan para mojar.

La versión para niños

Una creencia muy extendida entre cocineros asegura que el alcohol se evapora completamente al cocinar, pero los estudios científicos muestran que no siempre es así.

El etanol comienza a evaporarse a unos 78 °C, sin embargo, la evaporación depende del tiempo, la temperatura y el tipo de cocción. En una salsa como la del solomillo al whisky, cocinada apenas durante cinco minutos, una parte del alcohol permanece en el plato. Según algunos estudios, incluso tras 15 minutos de cocción puede quedar hasta un 40 % de alcohol residual.

Por eso, si se desea preparar esta receta para niños o personas que evitan el alcohol, podemos echar mano de una alternativa muy sencilla, podemos sustituir el whisky por un caldo concentrado de carne con un chorrito de zumo de manzana o de uva blanca.

También puede usarse una mezcla de vinagre de manzana y agua con un poco de azúcar moreno, que reproduce el dulzor y el toque ácido del licor sin rastro de alcohol. El resultado será también muy sabroso e, igualmente, tendrá la textura untuosa de la salsa.