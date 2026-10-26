Los expertos coinciden: "Las tablas para cortar alimentos no se limpian con limón ni vinagre, hay que usar lejía o cloro"

Quitar las manchas visibles de las superficies sobre las que manipulamos los alimentos que nos vamos a comer no garantiza que sea limpieza suficiente desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.

Algo puede parecer limpio a simple vista y estar plagado de bacterias esperando a hacer de las suyas.

En la cocina, hay algunos utensilios que están muy expuestos a contaminación y que son propensos a contaminar los alimentos que entran en contacto con ellos.

Dentro de este grupo merecen especial atención las tablas de cortar que, aunque lo ideal sería tener una tabla para cada cosa, en muchas casas, la falta de espacio obliga a utilizar la misma para todo, lo que obliga a extremar las precauciones.

Por eso, las tablas de cortar tienen siempre muchas papeletas de ser las responsables de episodios de contaminación cruzada si no se mantiene una higiene adecuada de las mismas.

Cómo desinfectar las tablas

El doctor en Química, Vladimir Sánchez, conocido en redes como Breaking Vlad, (@laboratoriodevlad), alertaba en su cuenta de Instagram sobre el peligro de usar remedios caseros que no ofrecen ninguna garantía para este tipo de limpiezas.

Ponía como ejemplo un vídeo viral con un supuesto desinfectante casero para tablas de cortar que, según el experto, no se trata de un producto eficaz para desinfectar objetos que van a estar en contacto con alimentos.

El químico explica que un desinfectante es una sustancia con capacidad de acabar con los microorganismos y ni el limón ni el vinagre que suelen usarse para estos trucos tienen efecto desinfectante, pues en esas condiciones de pH las bacterias pueden sobrevivir.

Lejía o cloro

Vladimir Sánchez explica que el jabón para platos, es útil porque mantiene la tabla limpia y libre de suciedad, aunque no es suficiente para llevar a cabo la desinfección.

Por eso, su recomendación es que, para desinfectar correctamente una tabla de cortar, hay que utilizar productos específicos para ello como cloro, lejía y otros desinfectantes con eficacia probada.

Son a estos productos a los que hemos de acudir cuando la limpieza con jabón no sea suficiente, por ejemplo, después de cortar alimentos crudos como pescados, pollo o carne.

Tablas más fáciles de limpiar

Aunque no son tan populares como las tablas de madera o de plástico, existen tablas de cortar de otros materiales que resultan más fáciles de limpiar y de mantener limpios.

Por un lado, las tablas de vidrio templado son muy fáciles de limpiar y de almacenar y tienen gran resistencia al corte.

Existen modelos que se adaptan al tamaño de la placa vitrocerámica o de inducción que, aparte de servir como protección de ésta, aumentan la superficie de trabajo en cocinas pequeñas.

Tienen la desventaja de que, al ser de vidrio, son frágiles y, si se caen al suelo, se harán añicos.

Por otro lado, las tablas de acero inoxidable, que se emplean en muchas cocinas profesionales, son muy fáciles de limpiar y destacan por su durabilidad y su resistencia.

Las tablas de acero para ámbito doméstico también destacan por lo fácil que es almacenarlas y transportarlas, pues el acero permite fabricar tablas de apenas un par de milímetros de espesor.