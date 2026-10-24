Expertos coinciden: "Para que a los limones no les salga moho rápido, no uses frutero y ponlos en una bolsa en la nevera"

Necesitas un limón, pero te toca comprar una malla con un kilo de limones. Aliñas la ensalada y, días después, al resto o les ha salido moho en el frutero o están arrugados en el fondo de la nevera. ¿Te suena?

No es mala suerte, ni tiene nada que ver con esa queja tan manida de que "las frutas de ahora no son como las de antes", es solo que no los estamos guardando bien.

Los especialistas de America's Test Kitchen, el conocido laboratorio culinario estadounidense, han comparado distintas formas de guardarlos y advierten sobre los peores enemigos de los limones que son el calor y, sobre todo, el aire.

En bolsa cerrada en la nevera

Aun así, el limón tiene una ventaja que podemos aprovechar para conseguir que nos dure hasta cuatro semanas en perfecto estado.

Como el limón no es una fruta climatérica, es decir, como no sigue madurando una vez arrancado del árbol, se estropea más despacio que otras como las peras, las manzanas o los aguacates, pero sí pierde agua.

Y, sabiendo eso, la solución es tan sencilla como guardar los limones en la nevera dentro de una bolsa bien cerrada.

Ese simple gesto de cambiar la malla en la que vienen por una bolsa de plástico, los expertos recomiendan las de cierre zip, multiplica por cuatro su vida útil, que pasa de una semana escasa a cerca de un mes en condiciones óptimas.

Los especialistas también indican cómo debemos conservar esos limones cuya cáscara hemos utilizado para alguna receta que nos pedía la ralladura.

Cuando el limón pierde esa capa protectora, rica en aceites, y queda solo protegido por el albedo, la pulpa se reseca mucho más rápido.

En estas condiciones, en vez de usar una bolsa es mejor envolver la pieza bien ceñida en film antes de guardarla en la nevera.

La mejor manera de almacenar tus limones

O en el congelador

Y si sobra ralladura o el limón está empezado, el método que mejor resultado da pasa a ser el congelador. La ralladura ahí se conserva bien durante unas tres semanas durante las que irá perdiendo color, pero servirá para cualquier guiso o masa.

El zumo, que puede congelarse en cubitos pequeños, pierde algo de sabor al congelarse, por lo que mejor reservarlo para recetas como salsas que piden solo una pequeña cantidad.

Encurtido: el método ancestral

En España no es habitual, pero en países con otras culturas gastronómicas los limones se conservan durante meses mediante una técnica ancestral que es el encurtido.

Es un método que consiste en guardar los limones en su propio zumo con una abundante cantidad de sal dentro de un frasco hermético para que fermenten.

A menudo, se les añaden especias como hojas de laurel, canela en rama, granos de pimienta o clavos de olor para potenciar su aroma y sabor.

Con el tiempo, la fermentación descompone parcialmente la pulpa y la piel del limón, dando lugar a un producto con una textura más blanda y ligeramente gelatinosa con un sabor intenso, menos ácido y más equilibrado.

Estos limones encurtidos se emplean en numerosos platos tradicionales y son un símbolo en cocinas como la marroquí.

Se usan en platos como el tagine de pollo con aceitunas y limón en conserva, donde aportan un toque cítrico y salino, pero sin la acidez agresiva del limón fresco.

Además, los limones en conserva pueden usarse en ensaladas, cuscús, guisos, salsas e incluso pasteles. También pueden picarse finamente y mezclarse con hierbas y aceite de oliva para preparar vinagretas o marinadas.

Este método no solo permite disfrutar del sabor del limón durante meses, sino que también enriquece los platos con matices que no se obtienen con el zumo o la ralladura de un limón fresco.