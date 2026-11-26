David de Jorge, chef, sobre su pérdida de peso: "Llegó un momento en el que me daba igual morirme. Pesaba 267 kg"

En 2024, una de cada siete personas en el mundo convive con obesidad, unos 1.100 millones, según la Organización Mundial de la Salud, que la considera una enfermedad crónica.

El porcentaje de adultos con obesidad se ha duplicado desde 1990 y España no es una excepción: la Encuesta de Salud de España 2025, publicada por el INE el 20 de octubre, sitúa la obesidad en el 17,2 % de los adultos (era el 15,2 % en 2023) y el sobrepeso en el 37,2 %.

Sumados, el 54,4 % de los mayores de 18 años está por encima del peso considerado normal.

Son cifras que se deben mirar sin juicios, porque detrás hay personas, familias e historias que los porcentajes no cuentan. Una de esas historias ocultas tras la estadística es la del cocinero David de Jorge.

Un cocinero en los platós

David de Jorge (Hondarribia, 1970), más conocido como Robin Food, se sentó recientemente en Las entrevistas de Sonsoles, en Antena 3, para hablar de Ponte fino, su último libro de recetas.

Con su humor de siempre, repasó su trayectoria y, a petición de Sonsoles Ónega, se detuvo en el capítulo más difícil de su vida: los años en que llegó a pesar 267 kg.

"Con 40 años llegué a pesar 267 kg", recuerda en un vídeo emitido en el programa. Lo cuenta con la ironía con la que habla de casi todo: "Llegaba a las plazas de los sitios con los colegas y miraba así en la plaza y decía, vamos a sentarnos ahí".

"Los colegas me decían, joder, pero si hay sombra. Y yo, no, no, pero esa terraza es la mejor. Y claro, era porque yo he roto sillas, o sea, todas del mundo", recuerda.

Pero el humor tiene un límite, y él mismo lo marca: "Llegó un momento en el que me daba igual morirme. O sea, con 40 años, 267 kg, tenía una energía increíble para montarme en un avión, para subirme a una moto, para hacer un programa de tele, pero claro, llegaba a casa que me quería morir".

¿Cómo se llega ahí?

En plató explica, sin dramatizar, cómo se fue descontrolando todo. "Se me olvidaba desayunar, se me olvidaba comer, luego de repente me ponía a cenar y me comía todo lo que no había comido en el resto del día", explica.

A eso se sumaba una falta de hábitos saludables y exceso de trabajo hasta que llegó el momento de no poder con la vida.

El chef no oculta que la situación era grave y no duda en subrayar que no pudo solo: "Para salir de todas esas historias uno solo no puede salir de ellas, está tu familia".

Admite también que fue una etapa dura: "Claro que fue dramático, y muy duro y muy complicado. Darle la vuelta a una situación de esas es difícil".

Eli, su mujer, el gran pilar

David habla con humor; Eli Abad, su mujer desde hace 23 años, habla con serenidad cuando Sonsoles la invita a hacerlo. "Fue muy duro, fue muy duro", reconoce. Admite que durante aquellos años siempre tuvo presente lo peor: "Tenía conciencia de que, si él no lo resolvía, me iba a quedar viuda joven".

Lo que cuenta de su papel no tiene nada de épico y quizá por eso conmueve más. A quienes le reprochaban que no le dijera nada a su marido, ella les respondía con la evidencia: "Se levanta de la cama con 267 kg, lo sabe mejor que nadie. Él sabe lo que pesa".

Su manera de ayudar fue quedarse: "Aceptando que me casé con él así y que yo tenía fe de que algún día lo iba a resolver".

Su receta para conseguirlo, si es que se puede llamar así, fue el humor: "Riéndonos mucho, quitando mucho drama a las cosas, porque hay formas de ayudarte y entonces el drama es relativo y ya está, y disfrutando de la vida".

Su vida ahora

David de Jorge se sometió en 2012 a un balón gástrico, después a una reducción de estómago y en 2017 a una abdominoplastia, con unos médicos que, según cuenta, todavía le ayudan.

No se apartó de la pantalla, siguió con su programa y añadió los lunes una sección de recetas de dieta, en la que explicaba su evolución a un público al que hizo cómplice de su "aventura vital".

Hoy sigue guisando y defiende la cocina de siempre: la olla exprés es "un invento grande" y lo importante, dice, es que "la gente disfrute, que cocinen, que guisen".