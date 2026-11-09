Jerónimo Palacios, productor, sobre retirar el 12%: "Nadie te va a vender su mejor aceite de oliva virgen extra a 3 € el litro"

La resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicada en el BOE del pasado 6 de noviembre, desarrolla el artículo 5 de la Orden APA/1145/2026, la norma de comercialización del sector oleícola para esta campaña.

Obliga a cada almazara a retirar del mercado el 12 % de su producción mensual acumulada, contada desde el 1 de noviembre, con el fin de evitar que una cosecha de 1,6 millones de toneladas hunda los precios en origen.

El aceite retirado, unas 188.000 toneladas en total, ni se destruye ni se podrá vender, sino que se tendrá que almacenar, en depósitos propios o ajenos, hasta la próxima campaña (30 de septiembre de 2027).

Cada almazara puede elegir qué aceite guardará y de qué categoría. Además, será sometida a controles mensuales a través del SIMO, el sistema de información del sector.

Es la primera vez que se activa un mecanismo de este tipo y está siendo celebrado por organizaciones agrarias, mientras que la industria exportadora lo rechaza y anuncia recursos.

Aumento de la cosecha

La activación de la medida no es discrecional, pues la orden solo permite retirar producto cuando las existencias iniciales más la producción estimada superan el 120 % de la media de las seis campañas anteriores. Una situación que este año se da con creces.

El aforo del MAPA publicado el 1 de octubre estima la cosecha 2026/27 en 1.602.596 toneladas, un 23 % más que la pasada y un 35 % por encima de la media de las últimas seis.

A eso se suman unas existencias iniciales de 356.900 toneladas, un 23,2 % más que un año antes. En total, cerca de 1.959.500 toneladas de aceite disponible al arrancar la campaña, la cifra más alta desde 2018/19, según los cálculos de Plataforma Tierra con datos oficiales.

El grueso de este aumento viene de dos provincias: Jaén, que pasaría de 389.158 a 575.000 toneladas (+47,8 %) y Córdoba, que llegaría hasta las 339.700 con un incremento del 37,6 %. Solo con el aumento de producción en Jaén se explica el 61,8 % del incremento nacional.

De récord a desplome de precio

Para entender la medida hay que mirar la montaña rusa de los precios en origen, lo que cobra el productor.

Tras dos campañas de sequía, el virgen extra llegó a cotizar a 9,33 euros el kilo en la primera semana de 2024, su máximo histórico; en tienda se llegaron a pagar 15 euros por litro.

Desde entonces, la caída ha sido continua: 4,25 euros en marzo de 2025 y un precio que rondaba los 3 euros el kilo esta semana, un euro menos que hace un año y muy lejos de los 5 euros en los que el sector fija el umbral de rentabilidad, según los datos recogidos por El País.

Con la cosecha más abundante en años entrando en las almazaras, el riesgo de desplome está más que avalado por los datos.

¿Beneficio para el agricultor?

La respuesta corta es sí, a corto plazo y en términos generales, porque el fin de la medida es retirar aceite del mercado, precisamente, para sostener el precio en origen, que es lo que cobra el agricultor.

Por eso la venían reclamando y la respaldan UPA, COAG, Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias, y por eso el ministro Luis Planas la ha defendido recientemente en una intervención en Montilla (Córdoba).

Pero el diseño tiene matices importantes:

No distingue calidad. Como cada almazara elige qué guarda, la medida sostiene igual el precio del virgen extra que el del lampante, la categoría de peor calidad, que necesita ser refinado para poder ser consumido. Aquel agricultor que haya cuidado con mimo la aceituna para hacer un gran virgen extra no recibirá ninguna protección adicional.

Como cada almazara elige qué guarda, la medida sostiene igual el precio del virgen extra que el del lampante, la categoría de peor calidad, que necesita ser refinado para poder ser consumido. Aquel agricultor que haya cuidado con mimo la aceituna para hacer un gran virgen extra no recibirá ninguna protección adicional. No hay compensación económica. La almazara debe asumir el coste de almacenar el aceite retirado durante meses.

La almazara debe asumir el coste de almacenar el aceite retirado durante meses. Es revisable. A partir del 31 de diciembre de 2026, el MAPA revisará si se siguen cumpliendo las condiciones y podrá reducir el porcentaje a retirar.

A partir del 31 de diciembre de 2026, el MAPA revisará si se siguen cumpliendo las condiciones y podrá reducir el porcentaje a retirar. Hay quien prevé un efecto bumerán. Las patronales de la industria exportadora y envasadora (Anierac, Asoliva e Infaoliva) sostienen que la retirada resta competitividad a las exportaciones españolas, lo que a la larga también repercutiría en el precio que recibe el agricultor.

En resumen, la norma está diseñada para proteger al productor de una caída de precios, y a corto plazo lo hace, pero reparte el beneficio sin distinguir calidad, y ahí es donde empieza la polémica.

Efectos perversos de la norma

Una de las críticas más contundentes a esta nueva medida del gobierno de España viene de algunos expertos en el sector.

Molino & Cata, una oleoteca granadina cofundada por la catadora profesional Mercedes Uceda, jurado en concursos como Evooleum, Ovibeja o Los Angeles IOOC, acaba de publicar un vídeo en el que su cofundador Jerónimo Palacios arremete contra la utilidad de la norma.

Aparte de vender aceite y organizar catas, cultivan olivar en Baeza para producir su propia marca de aceite, MoCa, y asesoran a productores, almazaras y cooperativas en la recolección y la elaboración de sus aceites.

Su primer argumento es la simplicidad del mecanismo: guardar parte del producto para que el resto se venda más caro.

"Este plan se me podía haber ocurrido a mí con 10 años", ironiza Palacios, que lo compara con un niño que vende pulseras y decide guardarse 12 de cada 100 para que las demás suban de precio.

El segundo problema es el incentivo perverso: como cada almazara elige qué aceite guarda, lo normal será guardar el peor. "Vendes el extra, guardas el lampante y has cumplido", resume.

"Los que producimos buenos vírgenes estamos en contra de esta norma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Producir peor aceite para tener algo que guardar?"

En su opinión, la medida sostiene el precio del aceite de peor calidad, reparte el riesgo del aceite defectuoso entre todas las almazaras y desincentiva mejorar.

Palacios también carga contra el "perfeccionamiento activo", el régimen aduanero que permite importar aceite de Túnez con aranceles suspendidos, transformarlo aquí y reexportarlo: "Perfeccionamiento le llaman. Perfeccionamiento el arte del trampantojo le llamo yo".

Y deja un consejo para el consumidor: "Nadie te va a vender su mejor virgen extra a 3 € el litro. Antes lo echa al depósito del tractor".

Y aconseja que "si ves una garrafa tirada de precio en el súper o en TikTok, dale la vuelta. Mira qué pone, esto no te lo van a contar en una etiqueta".

Lo que va a pasar en el súper

Tras dos años pagando el aceite a precios máximos históricos, esta campaña apuntaba a un respiro en el súper. La retirada del 12 % busca que esa bajada no se traslade entera al consumidor, pues con menos aceite a la venta, precio más alto en origen.

Que llegue o no a la cesta de la compra dependerá de cuánto dure la medida (revisable desde finales de diciembre), de los recursos anunciados por la industria y de la propia cosecha. Lo que sí parece claro es que el litro a 15 euros quedó atrás, y que la batalla ahora está en dónde se fija el mínimo.