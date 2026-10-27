Los expertos en limpieza lo confirman: para quitar grasa de la freidora de aire no necesitas estropajos, sino agua y jabón

La airfryer o freidora de aire puede salir aparentemente limpia después de cocinar unas verduras, pero basta preparar pollo, salmón, bacon o cualquier alimento con algo más de grasa para que la historia cambie.

La cesta termina pegajosa, aparecen restos tostados en la rejilla y la tentación inmediata es coger el estropajo más fuerte de la cocina y empezar a frotar. Precisamente eso es lo que conviene evitar.

Los propios fabricantes de freidoras de aire recomiendan recurrir primero a una combinación bastante menos agresiva: agua caliente, jabón lavavajillas y unos minutos de remojo.

Philips, por ejemplo, aconseja limpiar el recipiente y la cesta con detergente líquido y una esponja suave, mientras que Ninja propone dejar las piezas en agua tibia con jabón cuando quedan alimentos adheridos.

La explicación está en el revestimiento de muchas cestas.

Puede acabar saliendo caro

Gran parte de las airfryers incorporan superficies antiadherentes diseñadas precisamente para facilitar la cocción con poca grasa y evitar que los alimentos queden pegados. Un estropajo metálico o demasiado abrasivo puede rayar esa capa.

Philips advierte expresamente de que no deben utilizarse utensilios metálicos ni materiales de limpieza abrasivos porque pueden dañar el recubrimiento antiadherente. Cosori da una indicación muy parecida y recomienda agua jabonosa y una esponja o paño suave.

Por eso, cuando la grasa parece completamente adherida, la solución no suele ser aumentar la fuerza, sino darle tiempo al agua para que haga parte del trabajo.

Philips recomienda llenar el recipiente con agua caliente y detergente y dejarlo en remojo entre cinco y diez minutos cuando hay restos incrustados. Ninja plantea el mismo método: agua tibia con jabón y posteriormente una esponja suave para retirar lo que quede.

Ese pequeño descanso puede evitar varios minutos de frotado.

El detergente ayuda a dispersar la grasa y el calor ablanda restos de comida que se han secado sobre la superficie. Una vez reblandecidos, suelen desprenderse mucho más fácilmente con una bayeta o una esponja no abrasiva. También conviene limpiar la airfryer después de cada uso.

No necesariamente hace falta realizar una limpieza profunda cada vez, pero dejar capas de grasa durante varios cocinados puede hacer que terminen polimerizándose y adhiriéndose con mayor fuerza. Además, los residuos acumulados pueden generar humo y malos olores durante los usos posteriores.

Philips recomienda eliminar el aceite y la grasa del fondo después de cada utilización precisamente para evitar este problema. Si la suciedad se resiste, existen alternativas antes de recurrir al estropajo.

Cosori propone, para grasa especialmente persistente, elaborar una pasta con bicarbonato y agua, dejarla actuar aproximadamente 15 minutos y después enjuagar con agua tibia y jabón. La marca vuelve a insistir en evitar los estropajos metálicos. Eso sí, conviene consultar siempre las instrucciones del modelo concreto.

Algunas cestas y rejillas pueden introducirse en el lavavajillas; otras se conservan mejor con lavado manual. Cosori, por ejemplo, señala que sus cestas son aptas para lavavajillas, pero recomienda lavarlas a mano porque las altas temperaturas y los detergentes agresivos pueden acortar su vida útil.

La parte principal de la máquina requiere todavía más cuidado.

Nunca hay que sumergir el cuerpo de la airfryer en agua. Antes de limpiarlo debe estar desenchufado y frío. Para el exterior y el panel de control suele bastar un paño húmedo. La resistencia también acumula grasa con el tiempo.

Philips recomienda acceder a ella cuando el aparato esté frío y utilizar una esponja suave humedecida con agua caliente. Para restos adheridos puede emplearse un cepillo de cerdas blandas o de dureza media, pero no uno metálico o especialmente rígido. Y aquí vuelve a aparecer la misma lógica.

Una airfryer no queda más limpia necesariamente porque se frote con más fuerza. Al contrario: insistir con materiales abrasivos puede eliminar la suciedad hoy a cambio de deteriorar el revestimiento que facilita la limpieza mañana.

Para la grasa habitual, el método más sencillo sigue siendo también uno de los más seguros: dejar enfriar, desmontar la cesta, añadir agua caliente y jabón, esperar unos minutos y limpiar después con una esponja suave.

Porque cuando una airfryer está llena de grasa, muchas veces no hace falta sacar artillería pesada del armario de limpieza. Basta con dejar que el agua, el detergente y un poco de paciencia hagan el trabajo.