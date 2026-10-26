El error de fregar la vajilla del pescado con agua caliente: por qué potencia el mal olor y cómo debes lavarla

Limpiar los platos, las sartenes y los cubiertos que han estado en contacto con pescado puede convertirse en una de las tareas más desagradables tras la comida.

Aunque a menudo se recurre al agua caliente para eliminar la grasa, hacerlo sin retirar los restos puede intensificar el olor por la cocina. La clave está en tratar correctamente esta suciedad para evitar que el aroma persista en la vajilla y el fregadero.

El pescado contiene compuestos responsables de su olor característico, como la trimetilamina y otras aminas que pueden resultar especialmente intensas.

Cuando estos residuos quedan en los utensilios, el agua caliente favorece la liberación de sustancias volátiles y acelera la formación de trimetilamina, intensificando el mal olor en el ambiente.

Por ello, lo más recomendable es aclararlo primero con agua fría para retirar la mayor parte de la materia orgánica sin volatilizar los compuestos aromáticos. Una vez eliminada la suciedad con agua fría, sí se puede utilizar agua templada o caliente junto con el detergente para disolver la grasa restante.

Cómo evitar el olor

Antes de abrir el grifo, conviene retirar los restos de pescado con papel de cocina y tirarlos al cubo de la basura orgánica.

Este gesto reduce la materia orgánica en el fregadero y evita que los residuos se acumulen en el desagüe, donde también generarían hedor.

Tras retirar lo gordo, aclara con agua fría y aplícale jabón lavavajillas. Si el olor persiste, un chorro de limón o vinagre ayuda a neutralizar químicamente las aminas.

Las tablas de cortar de plástico o madera deterioradas también retienen olores fácilmente. En esos casos, conviene lavarlas de inmediato y dejarlas secar por completo.

Cómo limpiar el fregadero

De nada sirve lavar los platos si el fregadero conserva residuos. Tras lavar la vajilla, retira la suciedad visible del colador del desagüe y limpia bien.

Si el mal olor no desaparece, revisa el colador. Recuerda no mezclar nunca lejía con vinagre o amoniaco, ya que desprendería gases altamente tóxicos.

Por último, ventilar la cocina durante y después de la limpieza ayuda a renovar el aire y eliminar cualquier rastro de olor en el ambiente.