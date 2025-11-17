Microsoft Elevate: habilidades, inclusión y aprendizaje continuo para el desarrollo de una economía de la IA

“El 70% de las habilidades que se pedirán en 2030 no son las actuales”: la importancia de la formación en IA.

Hablamos con Sonia Marzo, directora de Capacitación en IA de Microsoft España, que nos presenta Microsoft Elevate, la iniciativa con la que la compañía quiere llevar a todos las competencias necesarias para desenvolverse en la era de la IA.

La irrupción de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA) está transformando de manera acelerada todos los sectores de la sociedad, y el ámbito empresarial es uno de los más impactados. Según el último estudio de Microsoft, España se sitúa como el sexto país del mundo con mayor ratio de adopción per cápita de IA: un 39,7% de la población la utiliza, solo por detrás de Francia, Irlanda, Noruega, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

La integración de la IA no solo está revolucionando la forma en que trabajamos, sino que también redefine el perfil profesional necesario para prosperar en la economía digital. Esto exige el desarrollo de nuevas competencias y una mentalidad abierta al cambio constante, donde la formación continua y la adaptación son claves para el éxito.

El potencial que ofrece la IA conlleva que las personas que se incorporan al mercado laboral —o incluso las que ya están en él— tengan que aprender a desenvolverse en un nuevo escenario en el que, a muchas de las habilidades clásicas, se añaden otras específicas que nacen a partir de estos avances.

Anticiparse a estas tendencias y tender puentes para facilitar la formación de talento que aproveche todo el potencial de la IA es uno de los objetivos que se ha marcado Microsoft. Para la compañía, esta tecnología constituye una herramienta revolucionaria y está abogando por facilitar a las personas las habilidades que les permitan sacar partido de todo este ecosistema.

“Está transformando la forma en que vivimos”

Sonia Marzo, directora de Capacitación en IA de Microsoft España.

Sobre todo ello reflexiona Sonia Marzo, directora de Capacitación en IA de Microsoft España, para quien la inteligencia artificial “realmente está transformando la forma en que vivimos, en que nos relacionamos y en la que estamos aprendiendo. Gracias a la automatización de tareas rutinarias, las personas podrán dedicar más tiempo a actividades que requieren pensamiento crítico, creatividad y la resolución de problemas complejos”. Para aprovechar plenamente estas oportunidades, es imprescindible apostar por el aprendizaje y desarrollo continuo de competencias, tanto técnicas como interpersonales.

Empezamos la conversación precisamente por ese punto: el aprendizaje de cuestiones inéditas hasta ahora en el mercado laboral. Esta es la base que sustenta la apuesta por el skilling que Microsoft está promoviendo a través, principalmente, de su programa Microsoft Elevate. Se trata de una iniciativa a nivel mundial que busca “impulsar la inclusión digital y la formación, empoderando a todas las personas y a todas las organizaciones para que prosperen en la economía de la IA”.

Sonia Marzo compara la irrupción de la IA con lo que supuso en su día la llegada de “la electricidad o de internet”. “Es una tecnología de propósito general; como la imprenta o la electricidad. Es decir, no es para que un sector específico sea especialmente puntero y esté a la vanguardia —asegura—, sino que es una puerta hacia un crecimiento económico más rápido. El impacto de este tipo de tecnologías no depende tanto de quién la inventa, sino en cómo se aplica para aprender, crear y resolver problemas reales. Desde Microsoft, queremos que la IA no llegue solamente a unos determinados ámbitos, sino que lo haga absolutamente a todos y con un desarrollo responsable”.

"Con Microsoft Elevate queremos impulsar la inclusión digital y la formación, empoderando a todas las personas y a todas las organizaciones para que prosperen en la economía de la IA" Sonia Marzo, directora de Capacitación en IA de Microsoft España

Microsoft Elevate posiciona a las personas en el centro, y busca formar masivamente de forma gratuita a la ciudadanía en IA, aprovechando la infraestructura digital de España como ventaja competitiva. “Hay que entender qué es y darse cuenta de que ya estamos interactuando con ella. No es solo construir máquinas más inteligentes, sino garantizar que esas máquinas ayuden a las personas a prosperar. Y nuestro objetivo es llegar a todos, queremos democratizar el acceso a las tecnologías de Inteligencia Artificial, asegurando que todas las personas tengan la oportunidad de aprender y beneficiarse de ella”.

"Al mirar hacia el futuro -continúa la directiva-, debemos preguntarnos: ¿Construimos máquinas para reemplazar a las personas o para ayudar a las personas a prosperar? ¿Tratamos de crear una IA que sea más astuta que la humanidad, o que la eleve? En Microsoft, lo tenemos claro: creemos en el avance de la IA a través de poner a las personas en primer lugar. Y por ello, con Elevate queremos empoderar a las personas y potenciar su talento”.

La vocación práctica del programa tiene mucho que ver con esa paradoja, “si bien el uso de la IA es ya habitual, el 75% de los jóvenes no tiene las habilidades que se requieren para trabajar con ella”. Esto se relaciona con una percepción general: ver esta tecnología como “una herramienta”, más que como un motor de cambio.

Es una visión que refuerza otro dato: “Según estudios de LinkedIn, el 70% de las habilidades que se van a pedir en 2030 no son las que tenemos actualmente. No queda nada; por eso tenemos que llegar a todos los colectivos: a la gente joven y a las personas que trabajan en casa, para que adquieran esas competencias”.

"Si bien el uso de la IA es ya habitual, el 75% de los jóvenes no tiene las habilidades que se requieren para trabajar con ella" Sonia Marzo, directora de Capacitación en IA de Microsoft España

Con esta iniciativa, Microsoft quiere romper barreras e intentar que nadie se sienta desplazado. “Queremos transmitir el mensaje de que es una tecnología para todos. Da estos pequeños pasos y verás cómo puedes avanzar, independientemente de cuál sea tu perfil. Se trata de tomar el impulso necesario. Por ejemplo, ¿cómo podría ayudar la IA a una persona que trabaje en un bar? Si adquiere ciertos conocimientos básicos, puede aprender a gestionar mejor las listas de espera o las reseñas sobre su restaurante, vigilar la competencia en la zona o anticipar la demanda. Como profesional, todo eso le da una ventaja, y no hace falta tener grandes conocimientos: basta con interactuar con la IA en lenguaje natural”.

Sonia Marzo también incide en que será necesario trabajar con principios de ética y responsabilidad. “Nos van a llegar un montón de herramientas que hacen cosas espectaculares y maravillosas, pero tenemos que ser muy conscientes de que estamos exponiendo datos personales o de la empresa. Por eso, la formación básica en inteligencia artificial cubre todos los aspectos: desde qué es, cómo trabajar y cómo “hablarle” a la IA, hasta principios de seguridad y de ética, porque, si no, el riesgo es importante”.

¿Cómo se articula Microsoft Elevate para ser algo tangible y próximo a las personas?

La directiva de Microsoft explica que la iniciativa trabaja con tres ejes fundamentales. El primero es el de la educación. “Nos vamos a enfocar, sobre todo, en la etapa preuniversitaria, que es donde están los trabajadores de dentro de cinco o diez años. En este ámbito, los profesores también van a ser un pilar clave, porque deben aprender a utilizar la IA para mejorar o agilizar sus trámites, preparar sus clases o conectar mejor con los alumnos”.

El segundo eje tiene que ver con lo que llaman “sociedad civil”. “Incluye organizaciones sin ánimo de lucro, colegios profesionales, asociaciones, cámaras de comercio y sindicatos: colectivos que, en un momento dado, pueden no tener tan cerca la posibilidad de acceder a determinada formación. Queremos empoderar a todas las personas; que la formación llegue a todas. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso”.

Y, por último, la compañía está trabajando con el sector público y gobiernos. “Ellos tienen la capacidad de llegar a la sociedad y, además pueden ser un ejemplo para los ciudadanos, agilizando procesos y haciendo un uso responsable.

La puesta en marcha de Microsoft Elevate implica, como explica la directora de Capacitación en IA de Microsoft España, la estrecha colaboración con “socios y partners que son referentes, para poner a disposición de los interesados formación en IA gratuita. Estamos poniendo sobre la mesa programas muy específicos. Al final, lo que queremos es que al profesor, al alumno o a cualquier otra persona le llegue de forma gratuita esta formación. Eso es muy importante porque forma parte del compromiso y de las inversiones que estamos haciendo”, señala.

Presentación de curso de formación gratuito en IA para jóvenes -iniciativa de la Comunidad de Madrid, Founderz y Microsoft-.

Marzo cita, por ejemplo, pactos con el Gobierno de Aragón para formar a profesores, o con la Comunidad de Madrid, en el marco de la formación de “líderes del futuro”.

La directiva señala que han notado una “receptividad muy buena” que también genera bidireccionalidad: hay sectores específicos que se acercan a Microsoft para solicitar formación en estas competencias que les permita dar un salto de calidad.

España es clave para la iniciativa de Microsoft

La misión de Microsoft Elevate es conseguir que la expansión de la inteligencia artificial impulse y facilite la igualdad de oportunidades económicas, apoye a las entidades sin ánimo de lucro y a los emprendedores sociales, y apueste por el desarrollo profesional del futuro, incluyendo a los docentes y estudiantes. De momento, la iniciativa se ha implantado en 21 naciones en todo el mundo y hay varios motivos por los que España es uno de ellos.

“Uno muy importante es por las inversiones en centros de datos que estamos realizando tanto nosotros, Microsoft, como otros hiperescalares (grandes proveedores capaces de ofrecer infraestructura y servicios en la nube a escala masiva). Esto hace que España vaya a ser, dentro de cinco años, uno de los países con mayor capacidad de cómputo del mundo. Es un activo importante. Otro motivo tiene que ver con el alcance de la banda ancha en España, que es muy elevado. También influye el posicionamiento en energías renovables”.

En un mundo donde la inteligencia artificial redefine el presente y el futuro del trabajo, iniciativas como Microsoft Elevate demuestran que la clave está en la formación continua y en la democratización del acceso a las nuevas competencias digitales. “Apostar por el desarrollo de habilidades es esencial para que personas y organizaciones puedan adaptarse, innovar y liderar en la economía de la IA”.

El reto es colectivo: construir una cultura de aprendizaje permanente, donde la colaboración entre personas y tecnología impulse el crecimiento inclusivo y sostenible. “Solo así lograremos que la transformación digital sea una oportunidad para todos, y que nadie quede atrás”, concluye Sonia Marzo. “Este es el trabajo que tenemos por delante, no solo construir la próxima generación de IA, sino también construir la próxima generación de oportunidades. Con Microsoft Elevate, invertimos en personas, instituciones e ideas que garantizarán que la IA esté al servicio de todos”.