Deisseroth, Hegemann y Nagel, Nobel de Medicina 2026 por sus hallazgos en los canales iónicos activados por luz y optogenética

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel reciben el Nobel de Medicina o Fisiología 2026 por sus hallazgos sobre canales iónicos activados por luz y optogenética. Hegemann y Nagel descubrieron las canalrodopsinas, proteínas de algas que abren canales iónicos cuando son iluminadas. Deisseroth aplicó estas proteínas al cerebro de mamíferos, permitiendo activar o desactivar circuitos neuronales con precisión de milisegundos. La optogenética ha ayudado a identificar circuitos relacionados con la memoria, el miedo y la adicción, y abre vías para tratar enfermedades como la ceguera.

El premio Nobel en Medicina o Fisiología 2026, fallado por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, recae en Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos en los canales iónicos activados por luz y optogenética.

Para Gertrudis Perea, científica titular y responsable del Laboratorio de Redes Neuronales y Gliales del Centro de Neurociencia Cajal (CNC-CSIC), el galardón premia una idea tan sencilla como revolucionaria: controlar neuronas con luz.

Hegemann y Nagel, explica Perea en declaraciones a SMC España, descubrieron en algas unas proteínas, las canalrodopsinas, que abren canales iónicos al iluminarse. Deisseroth, por su parte, las llevó al cerebro de mamíferos para encender o apagar circuitos concretos con una precisión temporal de milisegundos.

La optogenética ha permitido pasar de observar el cerebro a entender qué circuitos causan la memoria, el miedo o la adicción, abriendo además la posibilidad de tratar enfermedades como la ceguera. Este reconocimiento representa también el triunfo de la ciencia básica que, partiendo de un alga, ha iluminado la neurociencia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.