Los endocrinos coinciden: “Medir en tiempo real la glucosa puede cambiar la vida en la diabetes tipo 2”

Un paciente de diabetes 2 comprueba desde el móvil su nivel de glucosa. Dexcom

La tecnología ha transformado el manejo de la diabetes: frente al control basado en mediciones puntuales (pinchazos), la monitorización continua de glucosa (MCG) permite seguir la evolución de la misma las 24 horas del día.

Las claves

Las claves Generado con IA La monitorización en tiempo real de la glucosa mejora el control de la diabetes tipo 2 y reduce el riesgo de hipoglucemias. El estudio LIFE-ONE en España muestra que los pacientes con sensores continuos de glucosa presentan mayor satisfacción y calidad de vida. La tecnología de monitorización facilita el trabajo médico permitiendo ajustes terapéuticos más precisos y mejor comunicación con el paciente. El acceso a estos dispositivos aún es desigual en España, y garantizar su disponibilidad podría mejorar la vida de millones de personas con diabetes.

La glucosa es el combustible esencial de nuestras células; requiere un control preciso, ya que cuando los niveles de glucosa descienden en exceso —hipoglucemia— o permanecen elevados de forma sostenida – hiperglucemia -, aumentan el riesgo de complicaciones.

Estos desajustes metabólicos son una epidemia silenciosa en España, impulsada por el sedentarismo, el envejecimiento y cambios en la dieta.

Con una prevalencia del 13,1% (4,7 millones de casos) y una tasa de infradiagnóstico del 35,5%, mantener unos niveles de glucosa adecuados es una necesidad vital para millones de personas.

La importancia de un buen manejo de la diabetes

Hasta ahora, la forma más extendida de vigilar estos niveles durante décadas ha sido la glucemia capilar mediante pinchazos en el dedo.

Por ello, la monitorización en tiempo real ha supuesto un cambio de paradigma en el seguimiento de la diabetes.

Ayuda a conocer cómo evolucionan los niveles de glucosa a lo largo del día, identificar tendencias y recibir alertas cuando los valores se sitúan fuera del rango establecido.

En este nuevo paradigma se enmarca el estudio LIFE-ONE, la primera investigación clínica publicada con monitorización en tiempo real de Dexcom en personas con diabetes tipo 2 tratadas con insulina en España.

Diabetes 2, en cifras - La padecen más de 4,7 millones de españoles

- La tasa de prevalencia alcanza el 13,1%

- La tasa de infradiagnóstico se sitúa en el 35,5%

- España ocupa la 5.ª posición en Europa por número absoluto de adultos con diabetes

Tras 12 semanas de seguimiento, los participantes mejoraron distintos parámetros del control glucémico y también aspectos relacionados con la calidad de vida y la satisfacción con el sistema.

La Dra. Ana Chico, endocrinóloga en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona e investigadora principal de este novedoso estudio, destaca la excelente acogida del dispositivo entre los participantes.

“En el estudio LIFE ONE vimos que los pacientes mejoraban mucho su control de la diabetes con muchas menos hipoglucemias y más tiempo en valores normales", indica.

Esas mejoras se observaron sin intervenciones adicionales de los profesionales sanitarios. Además, mostraron un elevado grado de satisfacción: “Dicen que les ha cambiado la vida y que, por supuesto, no quieren dejar de utilizarlo”, añade la Dra. Chico.

Alertas personalizadas para reducir picos glucémicos

Dra. Ana Chico, endocrinóloga en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Dexcom

Ahí es donde entra en juego la MCG, que puede permitir analizar cómo evolucionan los niveles de glucosa a lo largo del día, y enviar alertas cuando estos se sitúan por encima o por debajo de los límites configurados.

Más allá de los parámetros clínicos, el estudio LIFE ONE observó mejoras en la calidad de vida reportada por los pacientes y un elevado grado de satisfacción con el sistema de monitorización de Dexcom.

“Si por lo menos tienen un sensor continuo de glucosa que hace que no tengan que pincharse el dedo y que les advierta de situaciones de riesgo, pueden vivir la enfermedad con menos carga y más tranquilidad, además de sentirse más seguros”, afirma la Dra. Chico.

Cómo controlar la glucosa de manera sencilla

Esta tecnología no solo puede cambiar la vida de las personas con diabetes. También puede facilitar (y mucho) el trabajo a los profesionales.

Estos sensores pueden favorecer una acción preventiva ante alteraciones glucémicas, evitando riesgos graves.

Tras años a pie de consulta en el Hospital de Sant Pau, la Dra. Ana Chico subraya la utilidad de estos datos: “Para nosotros es fundamental tener los datos de un sensor continuo".

"Nos facilita ver claramente cómo se comporta la glucosa del paciente, tener todo el perfil completo de las 24 horas, facilita hacer los cambios terapéuticos que se consideren oportunos y es más fácil explicárselo al propio paciente”, explica.

"Nos ayuda a tener todo el perfil completo de las 24 horas y es más fácil ajustar el tratamiento, y explicárselo al propio paciente” Dra. Ana Chico, endocrinóloga en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

También se ha primado la facilidad de uso. Su diseño intuitivo puede facilitar el uso a cualquier perfil de persona con diabetes, incluyendo personas mayores o con menor destreza tecnológica.

La utilidad de MCG, por tanto, va más allá de registrar ‘fotos’ de momentos puntuales: traza un recorrido continuo que ayuda a valorar cómo afectan a la salud circunstancias como el ejercicio, la alimentación o el estrés.

Más accesibilidad a medio-corto plazo

El reto para el Sistema Nacional de Salud está en hacer accesible esta tecnología.

Un estudio de percepción realizado por la Cátedra UDG-Dexcom y por la Federación Española de Diabetes (FEDE) avala que el 87% de la ciudadanía apoya la equidad en el acceso a tecnología sanitaria y el 90% considera importante financiar tecnologías sanitarias más allá de los medicamentos.

Pese a la evidencia clínica, el acceso aún es muy variable según la comunidad autónoma.

"La tecnología ya existe. Ahora el reto es que pueda llegar a todas las personas que pueden beneficiarse de ella", resume la Dra. Ana Chico.

Garantizar el acceso a esta tecnología puede ayudar a conseguir calidad de vida, libertad y futuro a quienes conviven cada día con esta patología.

'Los endocrinos coinciden: “Medir en tiempo real la glucosa puede cambiar la vida en la diabetes tipo 2”' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Dexcom.