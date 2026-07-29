El infierno psicológico de los evacuados por los incendios: "Si se alarga el tiempo previsto, la resistencia se ve quebrada"

Las claves

Las claves Generado con IA Los incendios en España han obligado a evacuar a 75.000 personas, aunque miles ya han podido regresar a sus hogares tras la mejora de la situación. La incertidumbre y los retrasos en el regreso afectan negativamente a la salud mental de los evacuados, generando ansiedad, estrés y angustia. Los psicólogos recomiendan ofrecer información verídica y espacios de apoyo emocional para ayudar a los afectados a sobrellevar el impacto psicológico. Las pérdidas materiales y emocionales pueden derivar en secuelas duraderas, como el riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático si no se interviene a tiempo.

Los incendios que están asolando gran parte del territorio español han obligado a 75.000 personas a abandonar sus hogares. Esta cifra corresponde al peor momento de una crisis cuya evolución en los últimos días ha sido favorable.

Tanto es así que el lunes por la tarde se permitió volver a sus casas a 9 de los 11 municipios evacuados de la provincia de Toledo (Almendral de la Cañada, Buenaventura, Castillo de Bayuela, Garciotum, Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, Nuñogómez, Pelahustán y Real de San Vicente).

Este martes, los pueblos de La Iglesuela del Tiétar y Sartajada se sumaron a esta lista. También se estableció el fin de la evacuación para 44.000 personas en la Comunidad de Madrid.

Los vecinos de Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado han podido regresar a sus casas.

A última hora del martes, también se levantó la evacuación de Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo, ya que se han contenido las zonas más críticas del incendio en el Pantano de San Juan y la zona de Mijares.

Ruptura de las expectativas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este miércoles que, dando por estabilizado el incendio de la sierra Oeste de Madrid y Ávila, se ponía fin a las evacuaciones en 12 localidades de Ávila.

Pese a estos avances, el incendio en la Vall d'Uixó, en Castellón, mantiene a unas 10.000 personas evacuadas. En la Comunidad de Madrid aún permanecen 9.500 personas evacuadas por el incendio de la Sierra Oeste.

El delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, aseguró este martes que continúan trabajando para que "lo antes posible" estas personas también puedan regresar a sus casas.

Algunas de ellas, viendo que en los municipios aledaños se estaba poniendo fin al confinamiento, han podido pensar que iban a volver pronto a su casa aunque finalmente no ha sido así; lo cual sin duda habrá tenido un impacto psicológico.

Personas alojadas en Talavera tras ser evacuadas de sus municipios por los incendios en el Valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente. Ayuntamiento Talavera de la Reina

"Si se alarga el tiempo previsto, la resistencia y la capacidad de enfrentamiento se ven quebradas de alguna manera", señala a EL ESPAÑOL Guillermo Fouce, presidente de la fundación Psicología Sin Fronteras y profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

"La ruptura de las expectativas es un factor fundamental", prosigue. "Si se alarga el momento en el que uno esperaba volver impacta tanto en su salud mental como en su estado de ánimo".

Este psicólogo ha estado con las personas que se encontraban alojadas en el Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR), en el que se había activado un dispositivo de emergencia para acoger a los evacuados por los incendios.

Para evitar una falsa sensación de esperanza, lo habitual ante estas situaciones es que no se les comunique a los afectados una fecha fija de vuelta; de hacerlo, suele ser bastante amplia para no tener que dar nuevos plazos en el caso de que el fuego aún no esté controlado.

Una vez que se ha garantizado la seguridad de los evacuados, explica Fouce, es importante tratar de darle un sentido a lo ocurrido. Para ello los psicólogos generan "espacios de ventilación emocional donde puedan expresar con total seguridad sus dudas y sus inseguridades".

En este contexto también resulta imprescindible que cuenten con información verídica sobre lo que está ocurriendo, puesto que existe "la necesidad de reducir la incertidumbre".

Lo mismo debe suceder cuando se les prepare para regresar a sus casas: "Lo fundamental es que tengan una información real de qué se van a encontrar, qué les espera por delante y, sobre todo, que sean conscientes de que no tienen que enfrentarse a ello solos".

Y es que, como ha reconocido recientemente la coordinadora del dispositivo de atención psicológica en los centros de acogida de la Comunidad de Madrid, Timanfaya Hernández, "es necesario llevar a cabo una identificación adecuada para evitar situaciones más complejas en un futuro".

Las pérdidas que están sufriendo los afectados por los incendios pueden llegar a derivar en secuelas emocionales en el caso de que no se realice una intervención de forma precoz.

Ante la pérdida de sus viviendas o de sus animales, las personas afectadas afrontan procesos de duelo a los que también se les debe prestar atención; ya que puede existir un sentimiento de culpa por la pérdida.

La clave se encuentra en actuar cuanto antes sobre los síntomas que aparecen, entre los que se suelen repetir la ansiedad, el estrés y la angustia por todo lo perdido. Esto no implica, ha dejado claro Hernández, que vayan a desarrollar un trastorno psicológico como tal.

Algunos estudios han demostrado que el impacto de estos desastres no acaba cuando se apagan las llamas, sino que deja una huella duradera en la salud mental de las personas afectadas, quienes tienen un mayor riesgo de sufrir un trastorno de estrés postraumático (TEPT).