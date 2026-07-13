PESCA, el programa que aborda el sobrepeso infantil desde las escuelas

Las claves

Las claves Generado con IA El programa PESCA aborda la detección precoz y prevención del sobrepeso infantil y riesgo cardiovascular en escuelas españolas. PESCA conecta colegios, familias y profesionales sanitarios, realizando evaluaciones de salud y hábitos desde los tres años hasta la ESO. Incluye cuestionarios familiares, exploración clínica, test de fuerza y bioimpedancia para crear un perfil individual de salud cardiovascular. El programa ha sido premiado y genera datos epidemiológicos útiles para diseñar estrategias de prevención en salud infantil.

El exceso de peso infantil es uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo. Sin embargo, continúa estando infradiagnosticado. Según el último estudio Aladino, afecta al 36,1% de los niños españoles, aunque tanto las familias como, en ocasiones, los propios profesionales sanitarios siguen infravalorando su magnitud y sus consecuencias para la salud a corto, medio y largo plazo.

Con el objetivo de mejorar la detección precoz y la prevención del riesgo cardiovascular infantil nació el Programa Escolar de Salud Cardiovascular (PESCA), dirigido por Fernando Zárate, pediatra de los hospitales Quirónsalud Sur y Quirónsalud Toledo e investigador del grupo ImFINE de la Universidad Politécnica de Madrid.

La escuela representa hoy uno de los principales entornos de desarrollo de niños y adolescentes. Aprovechando ese contexto, PESCA establece un vínculo entre el colegio, las familias y los profesionales sanitarios para facilitar la identificación precoz del exceso de peso y otros factores de riesgo cardiovascular antes de que aparezcan complicaciones. El programa se desarrolla desde los tres años hasta cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

La evaluación comienza con un cuestionario dirigido a las familias que recoge antecedentes personales y familiares relacionados con la salud cardiovascular, así como información sobre hábitos de alimentación, actividad física y otros aspectos relevantes del estilo de vida.

Posteriormente se realiza una exploración clínica que incluye la valoración del peso, la talla, la auscultación cardiaca y otros indicadores de salud, además de una evaluación de la condición física mediante un test de fuerza de prensión manual con dinamómetro.

A partir de los siete años se incorpora, además, un estudio de composición corporal mediante bioimpedancia, una técnica no invasiva que permite estimar parámetros como el porcentaje de grasa corporal, la masa muscular o el agua corporal, mejorando así la precisión diagnóstica.

Con toda esta información se establece un perfil individual de salud cardiovascular para cada alumno. Cuando es necesario, las familias reciben recomendaciones personalizadas y se facilita la coordinación con el pediatra y con los recursos sanitarios especializados del Grupo Quirónsalud.

Premio a la Mejor Tesis Doctoral

Además de su utilidad clínica, la información obtenida genera una valiosa base de datos para la investigación epidemiológica. Con una clara vocación de salud pública, PESCA pretende que el análisis agregado y anonimizado de la información recopilada sirva para conocer mejor la evolución de la salud cardiovascular infantil y apoyar el diseño de estrategias de prevención por parte de las autoridades sanitarias y educativas.

El programa contempla un seguimiento periódico que permite evaluar la evolución de los indicadores de salud a lo largo del tiempo y valorar el impacto de las intervenciones realizadas.

PESCA ha sido reconocido con el Premio Profesor Julio Rodríguez Villanueva a la Mejor Tesis Doctoral en los Premios de Investigación Quirónsalud 2026, galardón compartido con la investigación de Ariadna Martín Blázquez, de la Fundación Jiménez Díaz, sobre marcadores diagnósticos del aneurisma aórtico torácico.