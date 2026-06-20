Dr. Sánchez Viera, dermatólogo: "Uno de los mayores errores que vemos es pensar que solo existe riesgo cuando vamos a la playa"

Las claves

Las claves Generado con IA El daño solar se acumula a lo largo de la vida y gran parte ocurre durante actividades cotidianas, no solo en la playa. El cáncer de piel sigue en aumento en España, con más de 8.000 casos de melanoma y 78.000 de otros tipos previstos este año. Profesionales expuestos al sol, como jardineros o repartidores, tienen mayor riesgo de cáncer cutáneo por la exposición acumulada. Se recomienda usar protección solar a diario, gafas homologadas y ropa adecuada, además de realizar revisiones periódicas.

El director del Instituto de Dermatología Integral (IDEI), el doctor Miguel Sánchez Viera, advierte de que "el daño solar se acumula durante toda la vida y gran parte de él se produce en actividades diarias que pasan desapercibidas".

"Uno de los principales errores que seguimos observando es pensar que solo existe riesgo cuando vamos a la playa o cuando nos quemamos", tal y como ha explicado el doctor en declaraciones a Infosalus.

Una parte muy importante de la radiación ultravioleta que recibe la piel se produce durante actividades cotidianas aparentemente inofensivas como pasear por la ciudad, sentarse en una terraza, practicar deporte al aire libre, trabajar en el exterior o incluso conducir.

Esta realidad cobra especial relevancia en un momento en el que el cáncer de piel continúa aumentando en España. Este año se diagnosticarán 8.074 nuevos casos de melanoma, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

A ellos se suman cerca de 78.000 casos de cáncer de piel no melanoma, convirtiendo a los tumores cutáneos en uno de los cánceres más frecuentes en España.

De conducir a pasear

La población suele asociar la crema solar al bañador. Sin embargo, la piel recibe radiación ultravioleta exactamente igual cuando paseamos por una ciudad, hacemos deporte o pasamos varias horas sentados en una terraza", señala Sánchez Viera.

Agricultores, jardineros, albañiles, repartidores, policías, socorristas, etc. forman parte de los colectivos con mayor exposición acumulada a la radiación solar. Estos profesionales presentan un mayor riesgo de desarrollar cánceres cutáneos debido a la exposición repetida durante años.

"El riesgo no depende únicamente de la intensidad del sol, sino también del tiempo acumulado de exposición a lo largo de la vida laboral", explica el especialista. Otro aspecto poco conocido es el impacto de la radiación solar durante la conducción.

Aunque el parabrisas bloquea gran parte de la radiación UVB, responsable de las quemaduras solares, permite el paso de una cantidad importante de radiación UVA, asociada al fotoenvejecimiento y al daño acumulativo del ADN celular.

Por este motivo, el experto explica que se observa con frecuencia un mayor envejecimiento cutáneo y una mayor incidencia de lesiones precancerosas en el lado del cuerpo más expuesto al sol durante años de conducción.

Además, recuerda que "la piel tiene memoria. Muchas veces el cáncer que diagnosticamos hoy es consecuencia de exposiciones solares que comenzaron décadas atrás".

A pesar del aumento de casos, los especialistas recuerdan que el cáncer de piel es uno de los tumores más prevenibles y que, cuando se detecta precozmente, las probabilidades de curación son muy elevadas.

"Debemos dejar de pensar en la protección solar como algo exclusivo de las vacaciones. La verdadera prevención se construye con pequeños hábitos diarios que mantenemos durante toda la vida", concluye Sánchez Viera.

Los especialistas insisten en la necesidad de incorporar la fotoprotección a la rutina diaria, especialmente durante los meses de mayor radiación solar.

Para ello, hay que aplicar protector solar de amplio espectro todos los días en las zonas más expuestas, como rostro, cuello y manos, y reaplicarlo cada dos horas cuando se permanezca al aire libre o se sude de forma intensa.

Asimismo, se aconseja utilizar gafas de sol homologadas, sombreros o gorras, buscar zonas de sombra siempre que sea posible y emplear ropa con tejidos densos o fotoprotectores en trabajos y actividades prolongadas en el exterior.

También es importante someterse a revisiones periódicas, especialmente en personas con antecedentes familiares de cáncer de piel, piel clara o un elevado número de lunares.