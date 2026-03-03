‘ConCiencia en obesidad’: un consenso para cambiar cómo percibimos esta enfermedad

El grupo de trabajo ‘ConCiencia en obesidad’, formado por sanitarios de diferentes especialidades médicas, publica una propuesta de abordaje integral para transformar la conciencia pública sobre la obesidad.

La obesidad es desde hace años uno de los grandes retos para la salud pública. Según datos del Ministerio de Sanidad, hasta un 23,8% de la población mayor de 18 años se ve afectada por la obesidad, lo que equivale a 1 de cada 4 personas1.

Actúa como factor de riesgo para el desarrollo de más de 200 comorbilidades -desde patologías cardiovasculares hasta trastornos respiratorios, psicológicos o cáncer- y supone una elevada carga para el sistema sanitario2.

Pero la obesidad es una enfermedad compleja, determinada no solamente por los hábitos de vida, sino también por factores ambientales o genéticos2. Pese a ello, el estigma sobre la patología y la simplificación de sus causas a menudo dificultan el reconocimiento de su dimensión estructural e incluso social2.

Con la misión de transformar la percepción social y sanitaria de la obesidad, el año pasado, la farmacéutica Boehringer Ingelheim impulsó la creación de ConCiencia en obesidad, un grupo de trabajo constituido en España para contribuir al tratamiento y prevención de la enfermedad desde el rigor científico.

Para ello, la iniciativa ha reunido a 13 profesionales sanitarios de distintas especialidades y al presidente de la Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad (ANPO) para incorporar la voz de los pacientes.

El proyecto está liderado por la Dra. Irene Bretón, especialista en Endocrinología y Nutrición, y el Dr. Javier García Alegría, especialista en Medicina Interna.

Tras meses de trabajo, el grupo ha presentado un documento de consenso que recoge propuestas concretas para el desarrollo de políticas públicas orientadas a abordar la obesidad y sus complicaciones desde una perspectiva multidisciplinar.

Más allá del peso: una enfermedad compleja y heterogénea

Uno de los principales mensajes del documento es la necesidad de consolidar la obesidad como lo que es: una enfermedad crónica, compleja y multifactorial2. Lejos de ser una cuestión estética o de voluntad individual, la evidencia científica ha demostrado que la obesidad está influida por una red de factores biológicos, genéticos, ambientales y socioeconómicos2.

Sin embargo, el imaginario colectivo continúa reduciendo la obesidad a la falta de ejercicio o a malos hábitos. Una simplificación que, según los expertos, alimenta la estigmatización y retrasa el diagnóstico2.

Según señala la Dra. Irene Bretón, especialista en Endocrinología y Nutrición y una de las líderes del proyecto, “pone el foco en barreras que siguen frenando resultados, como la fragmentación asistencial, la debilidad de las políticas preventivas y el estigma. Si queremos cambiar la tendencia, necesitamos decisiones sostenidas y alineadas: prevención, detección temprana y atención integral centrada en las personas”.

De esta manera, ConCiencia en obesidad propone actuar en varios ámbitos y lanza un decálogo de propuestas para el abordaje integral de la enfermedad. El primero es la narrativa social y mediática para construir una nueva percepción que elimine la culpa y reconozca la obesidad como una patología compleja.

También resulta esencial en este punto fomentar la información basada en la evidencia científica para dar una respuesta eficaz a los bulos y la estigmatización de los pacientes.

Por otro lado, resalta la importancia del diagnóstico y la necesidad de revisar los criterios basados únicamente en el índice de masa corporal (IMC). Se precisan parámetros más completos que reflejen mejor la realidad clínica y metabólica de cada individuo.

Asimismo, se subraya la importancia de la detección precoz, con especial foco en la infancia y adolescencia. En esta nueva propuesta, la Atención Primaria debe convertirse en el primer punto de referencia para los pacientes.

Obesidad y salud hepática: una relación estrecha

También destaca en el documento de consenso una de las conexiones menos visibles para la sociedad: la relación entre la obesidad y la salud hepática. Una parte significativa de las personas con obesidad desarrolla comorbilidades crónicas y una de las más habituales es la esteatosis hepática por disfunción metabólica (EHmet) (la padecen el 75% de las personas con obesidad)3.

Esta enfermedad metabólica, además de acumular grasa en el hígado4, puede provocar inflamación y daño en las células hepáticas e incluso puede evolucionar a enfermedades más serias si no se diagnostica a tiempo.

Esta interconexión sitúa la obesidad en el centro de un eje más amplio, el síndrome cardiovascular, renal y metabólico (CRM), y refuerza la necesidad de abordar esta enfermedad desde un enfoque integral donde las patologías no se traten de forma aislada.

ConCiencia en obesidad busca, en definitiva, impulsar un cambio estructural: reconocer la obesidad como enfermedad crónica, compleja y heterogénea; reforzar la prevención y la detección temprana; y avanzar hacia un abordaje integral más coordinado, centrado en la persona y sustentado en evidencia científica.2 Un paso necesario para afrontar uno de los mayores desafíos de salud pública de las próximas décadas.