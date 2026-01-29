Las vacunas caducadas inoculadas en el País Vasco no son tóxicas: "El mayor efecto es el de no estar protegido"

Las claves nuevo Generado con IA La administración de vacunas caducadas en el País Vasco no supone riesgos de toxicidad, pero puede dejar sin protección frente a enfermedades. El Gobierno vasco reconoce que se administraron 253 dosis caducadas, principalmente a bebés; solo 30 personas deberán volver a inmunizarse. El incidente se debió a un error de registro y fallos en los controles de almacén, centros de salud y personal de enfermería. Expertos y asociaciones piden implementar mejores prácticas y controles para evitar la administración de vacunas fuera de fecha.

La polémica en torno a la administración de vacunas caducadas en el servicio vasco de salud (Osakidetza) ha generado ciertas preocupaciones sobre el efecto de inocular un producto pasado de fecha, especialmente cuando se hace a bebés.

Sin embargo, el exjefe de servicio de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud, Amós García Rojas, recuerda que no hay temores sobre la seguridad de las vacunas caducadas.

"Ponerte una vacuna caducada no te va a producir ningún efecto sobre la salud importante salvo el hecho de que no estarás protegido frente a las enfermedades para las que lo estarías si te hubieras vacunado".

En este caso, se trató de la vacuna hexavalente, que se administra para prevenir la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B.

García Rojas, médico retirado y expresidente de la Asociación Española de Vacunología, indica que, "como cualquier otro medicamento", la fecha de caducidad viene "en todos los cartonajes de la vacuna y hay que fijarse siempre en ella".

El Gobierno vasco ha admitido que administró 253 dosis, en su mayoría a bebés, si bien —tras analizar los historiales clínicos de las 103 personas afectadas— solo 30 tendrán que volver a inmunizarse.

Los hechos ocurrieron entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, por un "error de registro generalizado debido al uso incorrecto del aplicativo", según el consejero de salud vasco, Alberto Martínez.

También ha señalado que se ha detectado otras dos vacunas caducadas, con 78 posibles afectados.

Para que esto ocurriera tuvieron que fallar los controles en el almacén distribuidor, en los centros de salud receptores y en el personal de enfermería (unos 50) que, finalmente, administraron las inyecciones.

Por ello, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, Anenvac, hace un llamamiento a establecer buenas prácticas a través de un control de 7 puntos, entre los que se encuentra comprobar que la vacuna está en perfectas condiciones y dentro de la fecha de caducidad.

También reclama a las organizaciones sanitarias que desarrollen medidas correctoras y "se designen responsables en cada centro de vacunación, que puedan hacer un seguimiento estrecho de posibles desviaciones".

Amós García Rojas explica a EL ESPAÑOL que "desde que sale la vacuna de la fábrica hasta que caduca pasa algún tiempo" pero no hay una vida media común a la mayoría de ellas.

Las vacunas suelen conservarse en neveras, entre los 2 y los 8 ºC, si bien algunos tipos de vacunas necesitan congelación (como las de ARN mensajero para la Covid).

Normalmente, el número de vacunas "se ajusta bastante a las políticas vacunales de las comunidades autónomas", calculando la población diana a la que se administrará.

"¿Se pueden desechar algunas [por haber caducado]? Evidentemente pero, francamente, no creo que sean muchas".