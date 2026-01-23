3.000 pacientes esperan una vacuna contra el cáncer de piel más agresivo en España: reduce el riesgo de muerte en un 49%

El melanoma es el cáncer de piel más agresivo. En España, causó 1.195 muertes en 2024, un 12% más que hace una década. Este incremento se debe a que su incidencia también está aumentando.

Cada año se diagnostican alrededor de 8.000 nuevos casos aunque, según las últimas cifras de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2025 ya habían alcanzado los 9.408. De ellos, se estima que alrededor del 40% son de alto riesgo.

Esto supone que, tras haber sido operado y eliminado todo el tumor visible, existe una probabilidad elevada de que el cáncer reaparezca. Los dos tratamientos más utilizados en estos casos son la inmunoterapia y la terapia dirigida, pero en los próximos años podría sumarse un tercero.

Y es que los laboratorios farmacéuticos Moderna y MSD han anunciado que una vacuna experimental ha logrado reducir el riesgo de recaída un 49% tras cinco años de seguimiento a pacientes con melanoma de alto riesgo.

Refuerza el sistema inmune

Los datos de este ensayo, en el que participan 157 pacientes, aún no están publicados en una revista científica, por lo que los expertos consultados por EL ESPAÑOL reconocen cierta ambivalencia ante ellos.

"Por un lado, es motivo de alegría porque si se confirman, serían de los mejores resultados que se pueden esperar", señala José Juan Pereyra, jefe de sección de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Pero por otro, también "se deben poner en cuarentena" porque "no se trata de las primeras vacunas que se prueban contra este cáncer". Hace 20 años hubo un boom que se desinfló ya que no se observó un impacto a largo plazo.

Aquellas, eso sí, no utilizaban la tecnología en la que están basadas las actuales, ARN mensajero, que ya demostraron el potencial que tienen en las vacunas contra la Covid-19.

Además, se combina con pembrolizumab (cuyo nombre comercial es Keytruda), una inmunoterapia que ya reciben los pacientes con melanoma de alto riesgo. Pero solo con ella el riesgo de recurrencia es menor.

La oncóloga del Vall d'Hebron Eva Muñoz conoce bien esta vacuna experimental pues forma parte de uno de los cinco hospitales españoles en los que se ha ensayado con ella. No obstante, es consciente de que aún queda hasta considerarla una nueva forma de tratar a los pacientes.

Para ello "se tendrá que demostrar todo en un ensayo de fase III". Siendo optimista, a las consultas tardaría cinco años en llegar, entre el reclutamiento de pacientes y el seguimiento que se debe realizar de, como mínimo, dos años.

Muñoz aclara que la vacuna no previene el cáncer sino que refuerza el sistema inmune, haciendo que pueda reconocer mejor alguna célula tumoral, para evitar las posibles recaídas. Con los tratamientos actuales, este riesgo se ha reducido.

Su inconveniente es que acaban generando resistencia mediante una mutación de escape que hace que las terapias no sean del todo eficaces. Con la vacuna podría desaparecer, ya que causaría la muerte de las células tumorales.

Pero, como apunta Pereyra, "la posibilidad no se va a eliminar por completo", al igual que sucederá en el resto de tumores en los que también se está probando con esta vacuna experimental.

El melanoma es uno de los que se encuentra más avanzado en este campo porque también fue de los primeros en los que se demostraron beneficios con la inmunoterapia. "Es posible que en otros tumores también encuentren resultados muy prometedores", indica Muñoz.

Elevado nivel de diseminación

Pese a los avances logrados en los últimos años, el melanoma sigue siendo el cáncer de piel más agresivo. En Estados Unidos, se diagnostican más de 100.000 nuevos casos al año. La tasa de supervivencia es de un 95% a cinco años.

Sin embargo, se reduce a alrededor del 35% cuando se ha diseminado a otras partes del cuerpo, como sucede con algunos de los pacientes que participan en el citado estudio.

El riesgo de diseminación es muy alto porque, a diferencia de lo que ocurre en otros tumores, una vez que penetra capas de la piel puede llegar a otras zonas como, por ejemplo, el sistema sanguíneo.

También es uno de los tumores con mayor proporción de mutaciones. Para establecer estrategias de tratamiento, es fundamental estudiar algunas de ellas, sobre todo las mutaciones en el oncogén BRAF cuando el melanoma se presenta con metástasis.

Además de la presencia de estas mutaciones, que se asocian con un peor pronóstico, en el melanoma también se está observando —al menos, en España— un aumento de la incidencia desde que se tiene registro.

Las causas van desde factores externos, como una mayor exposición a la radiación solar, a una población cada vez más envejecida. "Aunque hay pacientes con 20 años, el riesgo es mucho mayor en mayores de 80", concluye Pereyra.