La lepra sigue viva en España con más de 100 casos en 10 años: Andalucía, Madrid y Cataluña encabezan la lista

En la última década se han registrado 107 casos de lepra en España, principalmente en Madrid, Cataluña y Andalucía.

Para mucha gente oír hablar de lepra puede resultar algo histórico, fuera de esta época. Algo propio de siglos pasados que no ha llegado hasta nuestros días, sobre todo si se trata de un país como España. A estas personas les puede resultar llamativa la siguiente afirmación: esta enfermedad sigue viva.

Así lo demuestran los últimos datos. Solo en 2025 se notificaron en España 10 nuevos casos en hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 23 y los 70 años, como informa la Fundación Fontilles (entidad española referente en la lucha contra la lepra).

En la última década, la suma asciende a 107, que están repartidos a lo largo y ancho de la península. Las comunidades autónomas que más casos han concentrado en este periodo son Madrid, Cataluña y Andalucía.

José Ramón Gómez, director médico de lepra de la Fundación Fontilles, señala que estos datos son un recordatorio de que la lepra sigue existiendo y no debemos olvidarnos de ella. Por otro lado, también celebra que en España es algo residual y que está "totalmente bajo control".

Ese manejo y seguridad se han conseguido gracias a dos factores principales: la detección precoz y un tratamiento eficaz, asegura el sanitario. La patología era una condena para los pacientes hasta 1941, cuando se halló la primera cura.

Actualmente, se trata con una combinación de tres antibióticos y la duración varía. En casos leves debe seguirse el tratamiento durante 6 meses y en casos graves 1 año, informa Gema Fernández, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Es una patología muy agresiva, pero en fases avanzadas. Al principio no lo es. Se manifiesta en forma de manchas en la piel más claras que tienen una alteración de la sensibilidad, no sienten el calor, el frío, ni el dolor, cuenta Gómez.

No obstante, si no se trata y va avanzando, puede causar "graves secuelas", advierte Fernández. Puede producir complicaciones a nivel neurológico importante y a nivel articular, pudiendo dar lugar a "grandes deformidades en extremidades superiores o inferiores".

Algunas de esas complicaciones son: parálisis en los nervios cubital o mediano (ambos relacionados con los brazos y las manos), problemas articulares y deformaciones en manos y pies, indica la portavoz de la SEIMC.

También se puede ver afectada la cara, desde los nervios hasta los ojos. Estos últimos pueden verse afectados por lagoftalmos, una enfermedad que hace que el párpado quede permanentemente abierto y que acaba causando ceguera, agrega la microbióloga.

Ambos expertos afirman que la enfermedad se puede contagiar, a través de gotas de saliva, a otras personas. No obstante, no tiene la misma capacidad de transmisión que el virus de la gripe, por ejemplo. "Para contraerla hace falta convivir mucho tiempo con un enfermo", asegura Fernández.

Gómez, por su parte, recuerda que gracias al tratamiento ese riesgo es prácticamente inexistente en España. "[El contagio] son historias del pasado".

Casos importados

La mayoría de casos detectados en España son importados, como manifestaba un informe del Instituto de Salud Carlos III (ISCiii) publicado el año pasado. Entre 2015 y 2024, de los 97 casos detectados, 86 eran importados, casi el 89%. La mayoría procedían de Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia, Senegal y Venezuela.

La lepra tiene un largo periodo de incubación, desde la infección hasta el desarrollo de los síntomas pueden pasar hasta una década, advierte el experto en la enfermedad de Fundación Fontilles. Por lo tanto, muchos de los infectados, pueden haberla contraído en sus países de origen años atrás, pero haberla desarrollado aquí.

Gómez hace hincapié en que en España es algo casi anecdótico, pero todavía hay numerosos territorios en los que supone un problema de salud pública. Desde 2023 la detección de nuevos casos se ha reducido un 5%, pero no es suficiente.

Se hicieron 172.717 nuevos diagnósticos en el mundo en 2024, el último año del que hay cifras disponibles. Un dato que supera en un 39,8% a los 123.500 establecidos como hito para 2025 por la Estrategia Mundial contra la Lepra 2021-2030 y en un 176,3% los 62.500 marcados como meta para 2030.

Según los datos de la (OMS) en 2023, solo tres países notificaron más de 10.000 nuevos casos: Brasil, India e Indonesia, como advertía el ISCiii en 2025. El experto de Fundación Fontilles hace hincapié en que es "una enfermedad de la pobreza".

Generalmente, se desarrolla en ambientes socioeconómicos muy bajos, con elementos como hacinamiento, mala higiene, mala alimentación o aguas estancadas, entre otros.

Aunque en España la mayoría de casos de la última década se han detectado en adultos entre 25 y 44 años, los niños no son inmunes. De hecho, a nivel global se diagnosticaron casi 9.400 menores de 15 años en 2025 con este problema.

Para Fernández, que la lepra se siga diagnosticando en niños quiere decir que, desafortunadamente, no se ha podido erradicar en muchos lugares del mundo. "Significa que todavía tenemos mucho trabajo que hacer".

Gómez subraya que esto muestra la importancia del protocolo de actuación ante una detección. Una vez identificada la enfermedad en el paciente, se debe examinar a sus familiares(lo que incluye a sus hijos) y hacerles un seguimiento para poder hacer una detección temprana, si están contagiados.

El experto de Fundación Fontilles lamenta que, a pesar de que hoy en día el tratamiento y la detección precoz han conseguido mantener a raya la patología, todavía hay un gran estigma. "Algunos pacientes, incluso, se lo ocultan a su familia".