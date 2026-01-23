EEUU anuncia su salida efectiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e insiste en que no pagará las cuotas pendientes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2026. Reuters

La bandera de barras y estrellas ha dejado de ondear en la sede de la OMS de Ginebra. Estados Unidos ha hecho oficial este jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud, una decisión que parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, el día que llegó por segunda vez al poder.

La decisión preocupa por las grandes consecuencias que tendrá para la salud a nivel global. La Administración Trump argumenta su decisión en que, a su juicio, la agencia de la salud de la ONU tuvo fallos en la gestión de la pandemia de COVID-19.

Además, según ha informado el Departamento de Salud del país, EEUU no pagará las cuotas que tiene pendientes, cuotas millonarias que Washington debe a la organización, siendo una de las potencias que más fondos aporta al organismo (un 18% de la financiación total).

Según informa Reuters, el Gobierno de Trump tiene pendiente un pago que asciende hasta los 260 millones de dólares, cuotas correspondientes al periodo 2024-2025.

Sin embargo, para no efectuar estos honorarios, el Gobierno estadounidense se escuda en que los estatutos de la OMS no contienen ninguna condición que establezca que los pagos deben realizarse antes del retiro: "El pueblo estadounidense ha pagado más que suficiente", ha dicho un portavoz del Departamento de Estado en un correo electrónico al que se remite la citada agencia.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Salud, el país sólo trabajará con la OMS de manera limitada para hacer efectiva la retirada definitiva. "No tenemos previsto participar como observadores ni reincorporarnos", ha declarado un alto funcionario de salud del gobierno.

Además del argumento esgrimido de una "mala gestión" de la pandemia, Trump también critica el rol de la OMS en "otras crisis sanitarias mundiales", su incapacidad para adoptar reformas y "su falta de independencia frente a la influencia política indebida" de otros estados miembros.

El magnate que países con poblaciones mayores que EEUU (como es el caso de China) no pagan el mismo volumen de cuotas.

Qué significa la salida de EEUU

Cuando se fundó la OMS en 1948, Estados Unidos se unió al organismo mediante una resolución conjunta del Congreso en la que se estipuló que al país norteamericano se le reservaba, a diferencia de los demás países miembros, el derecho a retirarse de la agencia.

El día que el inquilino de la Casa Blanca volvió al poder, el 20 de enero de 2025, firmó una orden ejecutiva con la que emitía un aviso formal para retirarse de esta agencia de la ONU. Según la legislación estadounidense, debía avisar con un año de antelación para poder hacer efectiva la salida.

La principal consecuencia será los grandes riesgos para todo el mundo a nivel sanitario, consecuencia de una debilitación de los sistemas los que depende el mundo para detectar, prevenir y responder a las amenazas a la salud.

Más allá, esta decisión ha desencadenado una crisis financiera que ha obligado a la OMS a reducir su equipo directivo a la mitad y a reducir su trabajo, recortando así los presupuestos de toda la agencia.

Será el próximo febrero cuando los estados miembros de la OMS discutan la salida del país norteamericano con el fin de organizar una nueva junta ejecutiva, además de tomar una decisión a la que se ven obligados por la falta de financiación: despedir aproximadamente a una cuarta parte de su personal para mediados de año.

Como parche, Estados Unidos afirmó que entre sus planes está colaborar directamente con otros países en la vigilancia de enfermedades y otras prioridades de salud pública, en lugar de hacerlo a través de una organización internacional.

"Continuaremos trabajando con los países y los Ministerios de Salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una manera que sea mutuamente beneficiosa y que respete la soberanía tanto de nuestro país como la de otros países", ha afirmado un funcionario del Departamento de Salud.