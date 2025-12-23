La paradoja de la vacuna de la gripe: más eficaz frente a la variante K pero el virus sigue causando estragos en España

Las consultas médicas y urgencias están saturadas, con una incidencia de gripe que supera el umbral epidémico y un 20% más de afluencia que en otros años.

A pesar de la eficacia de la vacuna frente a la variante K, la cobertura vacunal en España ha disminuido en los últimos años, especialmente entre mayores y niños.

El virus K, una subvariante de la gripe A(H3N2), se ha expandido rápidamente al no ser reconocido por los anticuerpos generados en años anteriores.

La vacuna de la gripe muestra una eficacia del 52% frente a la nueva variante K, que está causando un aumento de casos en España.

La llegada de la gripe K ha puesto patas arriba a Europa de la misma forma que puso antes a Australia, Nueva Zelanda o Japón.

Hay una buena noticia y otra mala. La buena es que los análisis preliminares de eficacia de la vacuna han mostrado que esta parece mantenerse frente a la nueva variante.

La mala es que se desploma frente a los otros tipos, según los datos preliminares del Vebis (grupo de Estudios de Efectividad Vacunal, Carga e Impacto, por sus iniciales en inglés), perteneciente al Centro Europeo de Control de Enfermedades.

El corolario a estas dos noticias es que la vacunación en España lleva cayendo en los últimos años.

La vacuna puede proteger mucho o poco, pero siempre lo hará más que la que no se pone.

Aunque en un año típico sería ahora cuando comienzan a crecer los casos de gripe, en España llevamos varias semanas por encima del umbral epidémico.

Las consultas de primaria y las urgencias de los hospitales llevan saturadas desde principios de mes, con una afluencia hasta un 20% superior a lo habitual en otros años.

Según el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda del Instituto de Salud Carlos III, se estima una incidencia de 446,6 casos por cada 100.000 personas.

Esta incidencia se estima al multiplicar la tasa de casos (195,9) por la positividad en los tests de detección viral. Actualmente, esta es del 55,2%, subiendo en una semana desde el 41,8%, un dato que ya estaba disparado.

Una gripe distinta

El responsable de este aumento es una nueva variante de la gripe A(H3N2), uno de los tres tipos habituales de gripe invernal.

La nueva variante (el término más correcto sería subclado) se ha bautizado como K, y contiene un puñado de mutaciones que la diferencian de sus hermanas.

El 'aspecto' de K es lo suficientemente distinto como para que los anticuerpos que ya tenemos de otros años (ya sea por la vacuna o por haber pasado la infección) no la reconozcan.

Al no tener barreras de ningún tipo, la gripe K (que no se diferencia en cuanto a síntomas de las de otros años) se ha expandido en tiempo récord.

Por la misma razón, los expertos temían que las vacunas frente a la gripe estacional, cuyas cepas fueron definidas antes de la explosión de esta variante, tuvieran muy poca eficacia, pudiendo dejar desprotegidas a las personas más vulnerables.

El análisis del Vebis, en cambio, es positivo. Basándose en 866 casos de gripe y 4.165 controles negativos de diversos países europeos (España entre ellos), la efectividad general de la vacuna —es decir, en todos los grupos de edad y sin distinguir por cepas— es del 44%.

El 75% de los casos analizados fueron de gripe H3N2, la cepa a la que pertenece la variante K. La eficacia en estos casos se elevó al 52%, cifra similar a un estudio preliminar realizado en Inglaterra.

En cambio, frente a la cepa H1N1, el otro tipo más frecuente (el tercer tipo, la gripe B, suele tener una incidencia mucho menor) y heredero de la pandemia de 2009, la eficacia baja hasta el 16%.

Desde el Centro Europeo de Control de Enfermedades explican que "estos resultados preliminares deben interpretarse con cautela", pues los tamaños de la muestra son todavía pequeños y la estimación puede variar conforme se incluyan más participantes en los estudios.

Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), recalca este hecho.

"Son unos datos demasiado preliminares. Cuando tenemos pocos participantes, el intervalo de confianza [los márgenes de variación del resultado] son mucho más amplios".

Al haber menos casos de H1N1 que de H3N2, es menos fiable el resultado frente al primero que frente al segundo.

Blanco contra gris

Con todo, ¿es suficiente una eficacia del 52%? Pérez explica que, aunque parece baja en comparación con otras vacunas, en el caso de los virus respiratorios es así porque la cifra se compara con personas que sí han pasado la enfermedad y tienen ciertas defensas, con lo que "no es un blanco contra negro sino un blanco contra gris".

Por eso, añade, la eficacia de una vacuna de virus respiratorios es mayor cuando no hay población que haya pasado la enfermedad, como pasó con los ensayos clínicos de las vacunas frente a la Covid: la eficacia frente a los no vacunados era mayor que en la vida real porque, en vida real, estos ya tenían cierta protección por haber pasado la enfermedad.

La pregunta que sigue es, si la eficacia se mantiene, por qué estamos viendo más casos. Pérez recuerda que la vacuna de la gripe no está recomendada para toda la población, solo a menores de 5 años y a mayores de 60.

"La mayoría de casos se están viendo en niños mayores y adolescentes", los cuales no estarían vacunados.

Además, en personas mayores, si la vacuna es eficaz al 50% y solo el 60% de la población en esta franja de edad se ha inmunizado, "eso quiere decir que solo está protegido el 30%".

A 17 de diciembre, según datos del Gripómetro (una iniciativa de la farmacéutica Sanofi basada en encuestas a la población), el 60,6% de los mayores de 65 años se habría vacunado.

La cifra es ligeramente mayor que la ofrecida por el Ministerio de Sanidad para 2024 (un 58,47%) pero inferior a las de 2023 (cuando se vacunó el 66,96% de los mayores) y 2022 (cuando lo hizo el 68,45%).

En cuanto a las personas entre 60 y 64 años, la cobertura es mucho menor pero está en sintonía con los datos de otros años: 29,7% en lo que va de temporada frente al 30,4% de 2024 y el 34,5% de 2023.

La vacunación frente a la gripe se comenzó a recomendar a niños y niñas de entre 6 y 59 meses (es decir, hasta que cumplen los 5 años) en 2023. Ese año alcanzó el 37,22% y, al siguiente, el 48,16%. En 2025 se ha vacunado ya el 45,5% de los niños de esa edad.

Jaime Pérez apunta que las personas que no se han vacunado de la gripe todavía están a tiempo de hacerlo.

"El mejor momento es entre octubre y noviembre, pero siempre es mejor estar protegido que no estarlo porque no sabemos cuánto va a durar esta onda epidémica y si va a haber otra después".