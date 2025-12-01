El primer caso de curación del VIH con una sola copia del gen protector abre la esperanza a alternativas para más pacientes

Test de VIH a partir de la gota de sangre de un paciente. EP

El séptimo caso de remisión completa del VIH en un paciente seropositivo acaba de llegar con una buena noticia extra. Los científicos a cargo de este estudio han anunciado que las células madre capaces de doblegar al virus podrían ser más comunes de lo esperado.

El paciente es un hombre alemán de 60 años que vive en Berlín, fue diagnosticado con VIH en 2009 y con leucemia mieloide aguda en 2015. Como en los casos anteriores de remisión del virus, el paciente terminó por necesitar un trasplante de médula para tratar su cáncer.

Los seis pacientes que anteriormente consiguieron esta remisión completa habían recibido un trasplante de un donante homocigoto para el gen que codifica la proteína CCR5 con una mutación concreta. Es decir, que las células tenían dos copias de ese gen mutado.

En este último caso, publicado en Nature, las células donadas sólo tenían una copia de ese gen mutado, el donante era heterocigoto. La proteína CCR5 es un receptor necesario para la infección del VIH, quienes tienen la mutación delta32 se consideran resistentes a ella.

Desde que se produjo la primera remisión del VIH en un paciente con la introducción de estas células, se ha asumido que el donante debe ser homocigoto para que funcione. Pero la remisión podría ser posible con células que producen la versión normal de CCR5.

Los autores del estudio explican que tuvieron que realizar el trasplante alogénico de médula con un donante heterocigoto debido a que no pudieron encontrar uno homocigoto compatible. Pero después de tres años, la infección por VIH que padecía el paciente remitió.

El paciente dejó de tomar el tratamiento antirretroviral y en los seis años posteriores al trasplante no se ha encontrado ninguna evidencia de que el VIH se haya replicado en su organismo. De momento, no se conoce la razón por la que desaparece el VIH.

Gran impacto en la comunidad

En cualquier caso, los científicos celebran lo que significa este estudio. Que la remisión completa del VIH puede ocurrir también cuando el donante tiene células heterocigotas para el gen CCR5 con la mutación delta32. Lo que hace más probable este tratamiento.

"El estudio aporta dos informaciones importantes respecto a los otros casos previamente reportados", explica Julià Blanco, jefa del grupo Virología e Inmunología Celular en el Instituto de Investigación del SIDA (IrsiCaixa).

"En primer lugar, este caso confirma la no necesidad de un donante que carezca de correceptor del VIH CCR5. En segundo lugar, los autores sugieren un papel relevante a la presencia de anticuerpos protectores en el momento del trasplante", dice Blanco.

Blanco celebra que es la primera vez que se describe este fenómeno: "Dado que tenemos anticuerpos antiVIH profilácticos y terapéuticos aprobados para su administración a humanos, esto abre una nueva vía de intervención en nuevos casos de cura del VIH".

Por su parte, Josep Mallolas, jefe de la unidad VIH-SIDA del Hospital Clínic-Barcelona, explica que, aunque es un trabajo de gran impacto, tiene limitaciones. "Son casos no generalizables. Todos ellos son pacientes con una neoplasia, habitualmente, hematológica".

Por tanto, pacientes que deben someterse a tratamientos muy agresivos y que pueden llegar a resultar mortales. Por esta razón, considera que no es ético ni lógico utilizarlos en pacientes con VIH, pero sin una neoplasia que amenace sus vidas.

En cualquier caso, Mallolas explica que estos casos evidencian que el VIH es una "infección erradiacable".

Para Javier Martínez-Picado, profesor de investigación ICREA en el IrsiCaixa, este estudio viene a evidenciar "que las células inmunitarias denominadas natural killers juegan un papel interesante en torno al momento del trasplante".

Es decir, que estas células inmunitarias son más importantes de lo esperado en estos casos de remisión del VIH. "El año pasado propusimos en un artículo en Lancet HIV que el mecanismo de reducción drástica del reservorio viral es debido a un fenómeno de alorreactividad", dice Martínez-Picado.

"La mutación [delta32] sería un extra para evitar posibles reactivaciones de virus muy minoritarios que pudiesen quedar presentes tras el trasplante. Por tanto, la remisión es más fácil si la mutación está presente, pero no esencial", explica el experto.

Los tres expertos coinciden que a día de hoy el tratamiento que ha permitido la remisión del virus en pacientes seropositivos sigue siendo muy agresivo y reservado a personas con enfermedad hematológica grave. "Pero se trabaja en estrategias alternativas", dice Martínez-Picado.