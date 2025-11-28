La tecnología que permite “ver” el cáncer mientras se trata

El Centro de Protonterapia Quirónsalud incorpora un nuevo acelerador lineal para radioterapia guiada por imágenes que permite visualizar los tumores y los tejidos sanos durante el tratamiento.

La lucha contra el cáncer ha entrado en una nueva era marcada por el avance de tecnologías capaces de prever la aparición de los tumores o adaptar el tratamiento a las características genéticas de cada paciente.

La oncología es cada vez más efectiva y precisa gracias, por ejemplo, a herramientas de imagen que permiten seguir el movimiento de un tumor durante su tratamiento, pudiendo modificarlo en tiempo real para proteger los tejidos sanos.

En España, el Centro de Protonterapia Quirónsalud acaba de reforzar su sistema de radioterapia con la incorporación de un acelerador lineal guiado por resonancia magnética, el cuarto disponible en el país.

La incorporación del equipo MR-linac permitirá ofrecer radioterapia adaptativa de alta precisión, transformando este tratamiento en un proceso cada vez más eficaz y seguro para el paciente.

Un tratamiento preciso y personalizado

Esta nueva técnica “abrirá nuevas oportunidades de abordaje de ciertos tumores, particularmente aquellos que necesitan una visualización de alta resolución de tejidos blandos y de órganos susceptibles de desplazarse, de deformarse o de moverse inter y/o intrafracción”, indica la doctora Stephanie Bolle, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro de Protonterapia Quirónsalud.

La actividad de la MR-linac se focalizará, concretamente, en el tratamiento de tumores en movimiento, es decir, aquellos localizados en órganos que cambian de posición con la respiración como el pulmón.

Añade el doctor Alejandro Mazal, jefe del Servicio de Física Médica del centro, que, gracias a esta nueva tecnología capaz de capturar y evaluar imágenes en tiempo real, es posible ofrecer “tratamientos adaptados a la anatomía de un tumor, minimizando al mismo tiempo la exposición incidental a los órganos en riesgo”.

Ver, adaptarse y tratar

El nuevo sistema MR-linac combina en un único equipo un acelerador lineal para administrar la radioterapia y un sistema de resonancia magnética de alta resolución para observar los tumores.

Su funcionamiento se sustenta en tres pilares fundamentales que son, en primer lugar, la visualización del tumor y los tejidos sanos durante todo el proceso. Esto proporciona al equipo médico la respuesta tumoral en el momento exacto del tratamiento, facilitando el segundo pilar, la adaptación del mismo en tiempo real.

Basándose en los cambios del tumor y la anatomía circundante, es posible ajustar el plan de radiación en cada sesión. De esta manera, el tratamiento se adecúa a la anatomía del paciente en cada preciso momento.

Este sería el tercer pilar, el seguimiento activo del tumor mientras dure la sesión de radioterapia, que permite irradiar solamente en el momento en el que el tumor se encuentra dentro del rango de tolerancia y evitando -o reduciendo- la exposición a tejidos sanos.

“El cuerpo no es estático”, recuerda la doctora Ana de Pablo, especialista del Servicio de Oncología Radioterápica del centro. “Tanto el tumor como los órganos de alrededor pueden estar sometidos a cierto grado de movimiento o sufrir cambios en el tamaño o la forma debido a procesos fisiológicos como la respiración, la digestión o el llenado de la vejiga”.

La integración de la imagen permite anticipar y corregir esas variaciones y, en la misma línea, el Dr. Walter Vásques, especialista del servicio, subraya que esta tecnología híbrida “permite visualizar los tumores y los tejidos sanos en todo momento y realizar tratamientos más precisos y personalizados, con menos irradiación en tejidos sanos, menos efectos secundarios y mejor control tumoral”.

Los especialistas del centro estiman que la unidad MR-linac podrá tratar a unos 100 pacientes durante su primer año en funcionamiento, con previsión de alcanzar los 400 anuales en un plazo de cuatro o cinco años.

Una herramienta que complementa a la protonterapia

Además de los beneficios para el paciente, la llegada del MR-linac tiene un impacto estratégico para el grupo Quirónsalud, pues la puesta en marcha de la nueva Unidad de Radioterapia guiada por imagen complementa la terapia de protones ofrecida en el centro y consolida una de las carteras de servicios oncológicos más avanzadas de España.

El Centro de Protonterapia Quirónsalud abrió sus puertas en 2019, siendo el primero de sus características en nuestro país. Esta técnica avanzada de radioterapia utiliza haces de protones para tratar el cáncer, pero se diferencia de la convencional en su capacidad para concentrar la radiación de forma muy precisa, minimizando el daño a los tejidos sanos circundantes.

Ahora, con la ampliación de su cartera de servicios, el grupo combina en un mismo espacio dos de las técnicas más precisas de la radioterapia actual. La doctora Marta Cremades, gerente del centro afirma que “esto representa un avance significativo para el abordaje del cáncer, perfilando un futuro cercano con más indicaciones, más y mejores equipos, y para más pacientes”.